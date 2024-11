Lucca Comics & Games: intervista ai creatori dell’anime di One Piece

Dopo aver portato le celebrazioni per il suo 25esimo anniversario in giro per il mondo One Piece è approdato anche a Lucca Comics & Games dove, per l’occasione, erano presenti Tatsuya Nagamine, storico regista della serie, Tetsuji Akahori, production manager di Toei Animation e Kenji Yokoyama, direttore delle animazioni. Abbiamo avuto la possibilità di intervistarli parlando dell’incredibile successo dell’anime di One Piece e della sua legacy: merito di 25 anni di incredibile lavoro da parte dello studio che, da sempre, si impegna a trasporre il manga di Eiichiro Oda. Il risultato è, come tutti sanno, un fenomeno internazionale di dimensioni gigantesche che è stato in grado di andare oltre la nicchia degli appassionati, contribuendo anche a far entrare di diritto prodotti come questo in quella che oggi tutti chiamano cultura pop.

Non è infatti un caso che Kenji Yokoyama ci abbia detto quanto sia fondamentale il supporto del fandom per continuare a far evolvere e celebrare un’opera come quella tratta dal manga di Eiichiro Oda. Un esempio è l’episodio speciale uscito recentemente, One Piece Fan Letter, che omaggia tanto l’anime quanto il manga portando all’apice le celebrazioni per questo 25esimo anniversario. “Con One Piece Fan Letter abbiamo voluto rievocare il primo stile dell’anime, rispettando l’idea della narrazione di One Piece senza però ricercare realismo” ha detto Yokoyama che ha concluso dicendo “L’episodio è una celebrazione dell’opera stessa e un ringraziamento nei confronti dei fan che seguono l’opera da 27 e 25 anni. È grazie al supporto dei fan che ci hanno seguito per 25 anni che siamo qui con un’opera come Fan Letter”.

L’intervista ai creatori dell’anime di One Piece

