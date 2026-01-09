GingerGeneration.it

Bruno Mars è tornato da solista con il singolo I Just Might

scritto da Giovanna Codella
i just might bruno mars

Credit: Screen video musicale I Just Might di Bruno Mars/Atlantic Records

I Just Might è il primo brano del quarto album in studio di Bruno Mars, The Romantic, in uscita il 27 febbraio.

Sebbene negli ultimi anni Bruno abbia pubblicato collaborazioni di grande successo come Die With a Smile con Lady Gaga e APT con Rosé, questo singolo segna ufficialmente il suo ritorno alla musica.

Nel brano, il cantautore entra in un club e lì trova una ragazza “con un’atmosfera” come non ne aveva mai viste prima e spera che lei possa “ballare bene come è bella in questo momento”.

Il video ufficiale della canzone

Testo I Just Might Bruno Mars

One, two, three, four
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

You stepped inside with a vibe I ain’t never seen
Yes, you did, ooh
So, girl, if you talk like you walk, come and talk to me
But look here

It would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can’t move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
I just might
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I just might

But, first, may I just say that your face got me so intrigued?
I’m so intrigued
But what good is beauty if your booty can’t find the beat?
I don’t wanna know, girl
So, please don’t do that to me

‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart
If I find out you can’t move
You better show me now, show me now, show me now
‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down
You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey

Woah, woah, woah, woah, woah
Woah, woah, woah, woah, woah
This the part where you break it all the way down, down, down, down
This the part where I turn you all the way around, ‘round, ‘round, ‘round
Put some spirit in it, put your heart into it
That’s all I need
And if I like what I see, you’re comin’ home with me

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby
Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)
Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)
‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)
I just might, I just might make her my baby
I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
I just might
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, I just might

Traduzione

Uno, due, tre, quattro
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Sei entrata con un’atmosfera che non ho mai visto
Sì, l’hai fatto, ooh
Quindi, ragazza, se parli come cammini, vieni a parlarmi
Ma guarda qui

Mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore
Se scoprissi che non puoi muoverti
Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora
Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere
Sai cosa fare

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene è anche bella Ora (Oh, oh, oh)
Potrei, potrei farla diventare la mia bambina
Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Potrei
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, potrei

Ma, prima, posso dire che il tuo viso mi ha incuriosito così tanto?
Sono così incuriosito
Ma a cosa serve la bellezza se il tuo sedere non riesce a trovare il ritmo?
Non voglio saperlo, ragazza
Quindi, per favore non farmi questo

Perché mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore
Se scoprissi che non riesci a muoverti
Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora
Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere
Sai cosa fare

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)
Potrei, potrei farla diventare la mia bambina
Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Woah, woah, woah, woah, woah
Woah, woah, woah, woah, woah
Questa è la parte in cui lo spezzi tutto, giù, giù, giù
Questo è parte in cui ti faccio girare tutto intorno, intorno, intorno, intorno
Mettici un po’ di spirito, mettici il cuore
È tutto ciò di cui ho bisogno
E se mi piace quello che vedo, tornerai a casa con me

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)
Potrei, potrei farla diventare la mia bambina
Potrei farla diventare la mia bambina
Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)
Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)
Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)
Potrei, potrei farla diventare la mia bambina
Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Potrei proprio
Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo
Oh, potrei proprio

Cosa ne pensate di I Just Might di Bruno Mars?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

