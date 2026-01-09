Bruno Mars è tornato da solista con il singolo I Just Might scritto da Giovanna Codella 9 Gennaio 2026 Credit: Screen video musicale I Just Might di Bruno Mars/Atlantic Records I Just Might è il primo brano del quarto album in studio di Bruno Mars, The Romantic, in uscita il 27 febbraio. Sebbene negli ultimi anni Bruno abbia pubblicato collaborazioni di grande successo come Die With a Smile con Lady Gaga e APT con Rosé, questo singolo segna ufficialmente il suo ritorno alla musica. Nel brano, il cantautore entra in un club e lì trova una ragazza “con un’atmosfera” come non ne aveva mai viste prima e spera che lei possa “ballare bene come è bella in questo momento”. Il video ufficiale della canzone Testo I Just Might Bruno Mars One, two, three, four Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo You stepped inside with a vibe I ain’t never seen Yes, you did, ooh So, girl, if you talk like you walk, come and talk to me But look here It would break my heart, break my heart, break my heart If I find out you can’t move You better show me now, show me now, show me now ‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down You know what to do Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh) Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh) ‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh) I just might, I just might make her my baby I just might make her my baby, hey Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo I just might Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Oh, I just might But, first, may I just say that your face got me so intrigued? I’m so intrigued But what good is beauty if your booty can’t find the beat? I don’t wanna know, girl So, please don’t do that to me ‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart If I find out you can’t move You better show me now, show me now, show me now ‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down You know what to do Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh) Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh) ‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh) I just might, I just might make her my baby I just might make her my baby, hey Woah, woah, woah, woah, woah Woah, woah, woah, woah, woah This the part where you break it all the way down, down, down, down This the part where I turn you all the way around, ‘round, ‘round, ‘round Put some spirit in it, put your heart into it That’s all I need And if I like what I see, you’re comin’ home with me Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh) Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh) ‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh) I just might, I just might make her my baby I just might make her my baby Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh) Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh) ‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh) I just might, I just might make her my baby I just might make her my baby, hey Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo I just might Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Oh, I just might Traduzione Uno, due, tre, quattro Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Sei entrata con un’atmosfera che non ho mai visto Sì, l’hai fatto, ooh Quindi, ragazza, se parli come cammini, vieni a parlarmi Ma guarda qui Mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore Se scoprissi che non puoi muoverti Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere Sai cosa fare Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh) Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh) Perché se balla bene è anche bella Ora (Oh, oh, oh) Potrei, potrei farla diventare la mia bambina Potrei farla diventare la mia bambina, ehi Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Potrei Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Oh, potrei Ma, prima, posso dire che il tuo viso mi ha incuriosito così tanto? Sono così incuriosito Ma a cosa serve la bellezza se il tuo sedere non riesce a trovare il ritmo? Non voglio saperlo, ragazza Quindi, per favore non farmi questo Perché mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore Se scoprissi che non riesci a muoverti Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere Sai cosa fare Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh) Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh) Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh) Potrei, potrei farla diventare la mia bambina Potrei farla diventare la mia bambina, ehi Woah, woah, woah, woah, woah Woah, woah, woah, woah, woah Questa è la parte in cui lo spezzi tutto, giù, giù, giù Questo è parte in cui ti faccio girare tutto intorno, intorno, intorno, intorno Mettici un po’ di spirito, mettici il cuore È tutto ciò di cui ho bisogno E se mi piace quello che vedo, tornerai a casa con me Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh) Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh) Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh) Potrei, potrei farla diventare la mia bambina Potrei farla diventare la mia bambina Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh) Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh) Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh) Potrei, potrei farla diventare la mia bambina Potrei farla diventare la mia bambina, ehi Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Potrei proprio Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo Oh, potrei proprio Cosa ne pensate di I Just Might di Bruno Mars?