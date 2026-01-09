Bruno Mars è tornato da solista con il singolo I Just Might

Credit: Screen video musicale I Just Might di Bruno Mars/Atlantic Records

I Just Might è il primo brano del quarto album in studio di Bruno Mars, The Romantic, in uscita il 27 febbraio.

Sebbene negli ultimi anni Bruno abbia pubblicato collaborazioni di grande successo come Die With a Smile con Lady Gaga e APT con Rosé, questo singolo segna ufficialmente il suo ritorno alla musica.

Nel brano, il cantautore entra in un club e lì trova una ragazza “con un’atmosfera” come non ne aveva mai viste prima e spera che lei possa “ballare bene come è bella in questo momento”.

Testo I Just Might Bruno Mars

One, two, three, four

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

You stepped inside with a vibe I ain’t never seen

Yes, you did, ooh

So, girl, if you talk like you walk, come and talk to me

But look here

It would break my heart, break my heart, break my heart

If I find out you can’t move

You better show me now, show me now, show me now

‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down

You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

I just might

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I just might

But, first, may I just say that your face got me so intrigued?

I’m so intrigued

But what good is beauty if your booty can’t find the beat?

I don’t wanna know, girl

So, please don’t do that to me

‘Cause it would break my heart, break my heart, break my heart

If I find out you can’t move

You better show me now, show me now, show me now

‘Cause when I take you to the floor, ooh, you gotta get down

You know what to do

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Woah, woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah, woah

This the part where you break it all the way down, down, down, down

This the part where I turn you all the way around, ‘round, ‘round, ‘round

Put some spirit in it, put your heart into it

That’s all I need

And if I like what I see, you’re comin’ home with me

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby

Hey, Mr. DJ (Oh, oh, oh)

Play a song for this pretty little lady (Oh, oh, oh)

‘Cause if she dance as good as she look right now (Oh, oh, oh)

I just might, I just might make her my baby

I just might make her my baby, hey

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

I just might

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, I just might

Traduzione

Uno, due, tre, quattro

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Sei entrata con un’atmosfera che non ho mai visto

Sì, l’hai fatto, ooh

Quindi, ragazza, se parli come cammini, vieni a parlarmi

Ma guarda qui

Mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore

Se scoprissi che non puoi muoverti

Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora

Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere

Sai cosa fare

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene è anche bella Ora (Oh, oh, oh)

Potrei, potrei farla diventare la mia bambina

Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Potrei

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, potrei

Ma, prima, posso dire che il tuo viso mi ha incuriosito così tanto?

Sono così incuriosito

Ma a cosa serve la bellezza se il tuo sedere non riesce a trovare il ritmo?

Non voglio saperlo, ragazza

Quindi, per favore non farmi questo

Perché mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore, mi spezzerebbe il cuore

Se scoprissi che non riesci a muoverti

Faresti meglio a mostrarmelo ora, mostrarmelo ora, mostrarmelo ora

Perché quando ti porto in pista, ooh, devi scendere

Sai cosa fare

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)

Potrei, potrei farla diventare la mia bambina

Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Woah, woah, woah, woah, woah

Woah, woah, woah, woah, woah

Questa è la parte in cui lo spezzi tutto, giù, giù, giù

Questo è parte in cui ti faccio girare tutto intorno, intorno, intorno, intorno

Mettici un po’ di spirito, mettici il cuore

È tutto ciò di cui ho bisogno

E se mi piace quello che vedo, tornerai a casa con me

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)

Potrei, potrei farla diventare la mia bambina

Potrei farla diventare la mia bambina

Ehi, signor DJ (Oh, oh, oh)

Suona una canzone per questa bella signorina (Oh, oh, oh)

Perché se balla bene come sembra adesso (Oh, oh, oh)

Potrei, potrei farla diventare la mia bambina

Potrei farla diventare la mia bambina, ehi

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Potrei proprio

Doo-doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo-doo

Oh, potrei proprio

Cosa ne pensate di I Just Might di Bruno Mars?