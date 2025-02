One Piece: le riprese della seconda stagione sono finite

Siete pronti a salpare di nuovo con i pirati di Cappello di Paglia? La seconda stagione del live action di One Piece sta per arrivare e, proprio oggi, Netflix ha ufficializzato la fine delle riprese che si sono svolte in Sud Africa a Cape Town. Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è una grande avventura che vede come protagonista Monkey D. Luffy il cui sogno è quello di diventare re dei pirati; alla ricerca del mitico tesoro One Piece lo accompagnano i suoi amici Zoro, Nami, Usopp e Sanji.

Nella seconda stagione di One Piece troviamo il cast della prima stagione: Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Ilia Isorelys Paulino (Alvida), Jeff Ward (Buggy) e Michael Dorman (Gold Roger), insieme ai nuovi membri del cast già annunciati Charithra Chandran (Miss Wednesday), Joe Manganiello (Mr 0), Katey Sagal (Dr. Kureha), Lera Abova (Miss All Sunday), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Brendan Sean Murray (Broggy), Callum Kerr (Smoker), Camrus Johnson (Mr 5), Clive Russell (Crocus), Daniel Lasker (Mr 9), David Dastmalchian (Mr 3), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), Julia Rehwald (Tashigi), Rob Colletti (Wapol), Ty Keogh (Dalton), Werner Coetser (Dorry), Mark Penwill (Chess), Anton David Jeftha (K.M.), Rigo Sanchez (Dragon), Yonda Thomas (Igaram), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu).

Stando alle indiscrezioni la seconda stagione di One Piece dovrebbe arrivare su Netflix entro fine anno.

