MILEY: Different Religion (Audio, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 18 Settembre 2026 Different Religion è il secondo brano nonché la seconda traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Con la partecipazione della band Model/Actriz, il brano trasforma la devozione e l’amore non convenzionale in una personale forma di spiritualità. Poco prima dell’uscita, Miley ha rilasciato alcune anteprime facendolo ascoltare per la prima volta durante un DJ set. Una versione remixata della traccia è stata anche caricata sul profilo SoundCloud dell’artista, per poi essere rimossa poco dopo. A settembre il pezzo ha finalmente iniziato a essere trasmesso dalle stazioni radiofoniche, confermandosi come il secondo estratto dell’album. QUI l’audio ufficiale della canzone Testo Different Religion di MILEY I’ve got my own god, uh Ooh I’ve got a different religion Ooh (I like him) And he’s giving me Jesus Ooh Such an immaculate figure Ooh (Oh) He’s kinda different (Bitch) I got my own god Ride me like a fan and and be my ride back He’s coming for me now Shadows dance like angels on the ceiling I know I’m not forgiven yet Bite my neck, but don’t forget the gold fangs I still ride beside him Every time we kiss, it’s like the real thing I want to be saved by a different religion I crave to believe him We don’t need forgiveness I want to be saved by a different religion Ooh, ooh, ooh, ooh I want to be saved by a different religion (I’ve got a different religion) I crave to believe him We don’t need forgiveness (And he’s giving me Jesus) I want to be saved by a different religion (Such an immaculate figure) Ooh, ooh, ooh, ooh (He’s kinda different) Love Losing our innocence Truth Give in to sin again Bitch Take it to genesis Amen We’re gonna begin again, ah Love Losing our innocence Truth Give in to sin again Bitch Take it to genesis Amen We’re gonna begin again, ah Love Losing our innocence Truth Give in to sin again Bitch Take it to genesis Amen We’re gonna begin again, ah Love Losing our innocence Truth Give in to sin again Bitch Take it to genesis Amen We’re gonna begin again, ah (Fonte Genius.com) Traduzione Different Religion di Miley Cyrus Ho il mio dio, uh Ooh Ho una religione diversa Ooh (Mi piace) E lui mi sta dando Gesù Ooh Una figura così immacolata Ooh (Oh) È un po’ diverso (S***a) Ho il mio dio Montami come un fan e sii il mio passaggio di ritorno Sta venendo da me, ora Le ombre danzano come angeli sul soffitto So di non essere ancora perdonata Mordimi il collo, ma non dimenticare le zanne d’oro Continuo a viaggiare al suo fianco Ogni volta che ci baciamo, è come se fosse vero Voglio essere salvata da una religione diversa Desidero ardentemente credergli Non abbiamo bisogno di perdono Voglio essere salvata da una religione diversa Ooh, ooh, ooh, ooh Voglio essere salvata da una religione diversa (Ho una religione diversa) Desidero ardentemente credergli Non abbiamo bisogno di perdono (E lui mi sta dando Gesù) Voglio essere salvata da una religione diversa (Una figura così immacolata) Ooh, ooh, ooh, ooh (È un po’ diverso) Amore Perdiamo la nostra innocenza Verità Cediamo di nuovo al peccato S***a Torniamo alla Genesi Amen Ricominceremo da capo, ah Amore Perdiamo la nostra innocenza Verità Cediamo di nuovo al peccato Stronza Torniamo alla Genesi Amen Ricominceremo da capo, ah Amore Perdiamo la nostra innocenza Verità Cediamo di nuovo al peccato Stronza Torniamo alla Genesi Amen Ricominceremo da capo, ah Amore Perdiamo la nostra innocenza Verità Cediamo di nuovo al peccato Stronza Torniamo alla Genesi Amen Ricominceremo da capo, ah Potrebbe interessarti anche: I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades