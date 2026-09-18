MILEY: Different Religion (Audio, Testo e Traduzione)

Different Religion è il secondo brano nonché la seconda traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Con la partecipazione della band Model/Actriz, il brano trasforma la devozione e l’amore non convenzionale in una personale forma di spiritualità.

Poco prima dell’uscita, Miley ha rilasciato alcune anteprime facendolo ascoltare per la prima volta durante un DJ set. Una versione remixata della traccia è stata anche caricata sul profilo SoundCloud dell’artista, per poi essere rimossa poco dopo. A settembre il pezzo ha finalmente iniziato a essere trasmesso dalle stazioni radiofoniche, confermandosi come il secondo estratto dell’album.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Different Religion di MILEY

I’ve got my own god, uh

Ooh

I’ve got a different religion

Ooh (I like him)

And he’s giving me Jesus

Ooh

Such an immaculate figure

Ooh (Oh)

He’s kinda different (Bitch)

I got my own god

Ride me like a fan and and be my ride back

He’s coming for me now

Shadows dance like angels on the ceiling

I know I’m not forgiven yet

Bite my neck, but don’t forget the gold fangs

I still ride beside him

Every time we kiss, it’s like the real thing

I want to be saved by a different religion

I crave to believe him

We don’t need forgiveness

I want to be saved by a different religion

Ooh, ooh, ooh, ooh

I want to be saved by a different religion (I’ve got a different religion)

I crave to believe him

We don’t need forgiveness (And he’s giving me Jesus)

I want to be saved by a different religion (Such an immaculate figure)

Ooh, ooh, ooh, ooh (He’s kinda different)

Love

Losing our innocence

Truth

Give in to sin again

Bitch

Take it to genesis

Amen

We’re gonna begin again, ah

Love

Losing our innocence

Truth

Give in to sin again

Bitch

Take it to genesis

Amen

We’re gonna begin again, ah

Love

Losing our innocence

Truth

Give in to sin again

Bitch

Take it to genesis

Amen

We’re gonna begin again, ah

Love

Losing our innocence

Truth

Give in to sin again

Bitch

Take it to genesis

Amen

We’re gonna begin again, ah

(Fonte Genius.com)

Traduzione Different Religion di Miley Cyrus

Ho il mio dio, uh

Ooh

Ho una religione diversa

Ooh (Mi piace)

E lui mi sta dando Gesù

Ooh

Una figura così immacolata

Ooh (Oh)

È un po’ diverso (S***a)

Ho il mio dio

Montami come un fan e sii il mio passaggio di ritorno

Sta venendo da me, ora

Le ombre danzano come angeli sul soffitto

So di non essere ancora perdonata

Mordimi il collo, ma non dimenticare le zanne d’oro

Continuo a viaggiare al suo fianco

Ogni volta che ci baciamo, è come se fosse vero

Voglio essere salvata da una religione diversa

Desidero ardentemente credergli

Non abbiamo bisogno di perdono

Voglio essere salvata da una religione diversa

Ooh, ooh, ooh, ooh

Voglio essere salvata da una religione diversa (Ho una religione diversa)

Desidero ardentemente credergli

Non abbiamo bisogno di perdono (E lui mi sta dando Gesù)

Voglio essere salvata da una religione diversa (Una figura così immacolata)

Ooh, ooh, ooh, ooh (È un po’ diverso)

Amore

Perdiamo la nostra innocenza

Verità

Cediamo di nuovo al peccato

S***a

Torniamo alla Genesi

Amen

Ricominceremo da capo, ah

Amore

Perdiamo la nostra innocenza

Verità

Cediamo di nuovo al peccato

Stronza

Torniamo alla Genesi

Amen

Ricominceremo da capo, ah

Amore

Perdiamo la nostra innocenza

Verità

Cediamo di nuovo al peccato

Stronza

Torniamo alla Genesi

Amen

Ricominceremo da capo, ah

Amore

Perdiamo la nostra innocenza

Verità

Cediamo di nuovo al peccato

Stronza

Torniamo alla Genesi

Amen

Ricominceremo da capo, ah

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