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MILEY: Different Religion (Audio, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
MILEY - testi bass persuades

Different Religion è il secondo brano nonché la seconda traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. Con la partecipazione della band Model/Actriz, il brano trasforma la devozione e l’amore non convenzionale in una personale forma di spiritualità.

Poco prima dell’uscita, Miley ha rilasciato alcune anteprime facendolo ascoltare per la prima volta durante un DJ set. Una versione remixata della traccia è stata anche caricata sul profilo SoundCloud dell’artista, per poi essere rimossa poco dopo. A settembre il pezzo ha finalmente iniziato a essere trasmesso dalle stazioni radiofoniche, confermandosi come il secondo estratto dell’album.

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Different Religion di MILEY

I’ve got my own god, uh

Ooh
I’ve got a different religion
Ooh (I like him)
And he’s giving me Jesus
Ooh
Such an immaculate figure
Ooh (Oh)
He’s kinda different (Bitch)
I got my own god
Ride me like a fan and and be my ride back
He’s coming for me now
Shadows dance like angels on the ceiling
I know I’m not forgiven yet
Bite my neck, but don’t forget the gold fangs
I still ride beside him
Every time we kiss, it’s like the real thing

I want to be saved by a different religion
I crave to believe him
We don’t need forgiveness
I want to be saved by a different religion
Ooh, ooh, ooh, ooh
I want to be saved by a different religion (I’ve got a different religion)
I crave to believe him
We don’t need forgiveness (And he’s giving me Jesus)
I want to be saved by a different religion (Such an immaculate figure)
Ooh, ooh, ooh, ooh (He’s kinda different)

Love
Losing our innocence
Truth
Give in to sin again
Bitch
Take it to genesis
Amen
We’re gonna begin again, ah
Love
Losing our innocence
Truth
Give in to sin again
Bitch
Take it to genesis
Amen
We’re gonna begin again, ah
Love
Losing our innocence
Truth
Give in to sin again
Bitch
Take it to genesis
Amen
We’re gonna begin again, ah
Love
Losing our innocence
Truth
Give in to sin again
Bitch
Take it to genesis
Amen
We’re gonna begin again, ah

(Fonte Genius.com)

Traduzione Different Religion di Miley Cyrus

Ho il mio dio, uh

Ooh
Ho una religione diversa
Ooh (Mi piace)
E lui mi sta dando Gesù
Ooh
Una figura così immacolata
Ooh (Oh)
È un po’ diverso (S***a)
Ho il mio dio
Montami come un fan e sii il mio passaggio di ritorno
Sta venendo da me, ora
Le ombre danzano come angeli sul soffitto
So di non essere ancora perdonata
Mordimi il collo, ma non dimenticare le zanne d’oro
Continuo a viaggiare al suo fianco
Ogni volta che ci baciamo, è come se fosse vero

Voglio essere salvata da una religione diversa
Desidero ardentemente credergli
Non abbiamo bisogno di perdono
Voglio essere salvata da una religione diversa
Ooh, ooh, ooh, ooh
Voglio essere salvata da una religione diversa (Ho una religione diversa)
Desidero ardentemente credergli
Non abbiamo bisogno di perdono (E lui mi sta dando Gesù)
Voglio essere salvata da una religione diversa (Una figura così immacolata)
Ooh, ooh, ooh, ooh (È un po’ diverso)

Amore
Perdiamo la nostra innocenza
Verità
Cediamo di nuovo al peccato
S***a
Torniamo alla Genesi
Amen
Ricominceremo da capo, ah
Amore
Perdiamo la nostra innocenza
Verità
Cediamo di nuovo al peccato
Stronza
Torniamo alla Genesi
Amen
Ricominceremo da capo, ah
Amore
Perdiamo la nostra innocenza
Verità
Cediamo di nuovo al peccato
Stronza
Torniamo alla Genesi
Amen
Ricominceremo da capo, ah
Amore
Perdiamo la nostra innocenza
Verità
Cediamo di nuovo al peccato
Stronza
Torniamo alla Genesi
Amen
Ricominceremo da capo, ah

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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