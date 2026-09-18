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MILEY: Orbit (Audio, Testo e Traduzione)

scritto da Giovanna Codella
MILEY - testi bass persuades

Orbit è la quarta traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. In un’intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, Miley ha dichiarato espressamente il significato della ballad, costruita su chitarre acustiche e percussioni e in cui l’artista descrive il suo amato come un’attrazione gravitazionale a cui è impossibile resistere:

“Quella canzone è stata scritta lo stesso giorno di Different Religion, il che credo dica molto su chi sono. Penso che rappresenti perfettamente, anche a livello sonoro, l’idea della relazione dei miei sogni. Da un lato c’è l’aspetto che tutti desiderano – la fantasia, il lieto fine – ma dall’altro non voglio mai perdere quella passione, quel qualcosa che è anche un po’ pericoloso, sai?”

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Orbit di MILEY

Place a marble on the floor
When you walk in the room, it’ll roll to you
Pull me up onto your shore
Like oceans and the moon lose control to you

‘Cause when you look at me, it’s primal
When you wave to me, it’s tidal
And the gravity is vital, else I’d float away
And the feeling, I can’t shake it
And the spell, I just can’t break it
Yeah, the gravity is vital, else I’d float away

Oh, my feet are off the ground
Whenever you’re around
I wanna orbit you
Orbit you
And we don’t have to touch
‘Cause close is close enough
I wanna orbit you
Yeah, orbit you

Forеver
Forever

Evеry star in every sky is shining on demand
I’m on to you, you
And I would bend all space and time
To fall into your hands
I’m drawn to you
I belong to you

‘Cause when you look at me, it’s primal
When you wave to me, it’s tidal
And the gravity is vital, else I’d float away
And the feeling, I can’t shake it
And the spell, I just can’t break it
Yeah, the gravity is vital, else I’d float away

Oh, my feet are off the ground
Whenever you’re around
I wanna orbit you
Yeah, orbit you
And we don’t have to touch
‘Cause close is close enough
I wanna orbit you
Yeah, orbit you

Forever
Forever (Oh)
Oh, forever
Mm, forever, mm

Place a marble on the floor
When you walk in the room, it’ll roll to you

(Fonte Genius.com)

Traduzione Orbit Miley

Metti una biglia sul pavimento
Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te
Tirami su verso la tua riva
Come gli oceani e la luna che perdono il controllo per te

Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale
Quando mi fai un cenno, è come una marea
E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via
E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso
E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo
Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

Oh, i miei piedi si staccano da terra
Ogni volta che sei nei paraggi
Voglio orbitare attorno a te
Orbitare attorno a te
E non abbiamo bisogno di toccarci
Perché essere vicini basta e avanza
Voglio orbitare attorno a te
Sì, orbitare attorno a te

Per sempre
Per sempre

Ogni stella in ogni cielo brilla a comando
Ho occhi solo per te, per te
E piegherei tutto lo spazio e il tempo
Per cadere nelle tue mani
Sono attratta da te
Appartengo a te

Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale
Quando mi fai un cenno, è come una marea
E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via
E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso
E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo
Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

Oh, i miei piedi si staccano da terra
Ogni volta che sei nei paraggi
Voglio orbitare attorno a te
Sì, orbitare attorno a te
E non abbiamo bisogno di toccarci
Perché essere vicini basta e avanza
Voglio orbitare attorno a te
Sì, orbitare attorno a te

Per sempre
Per sempre (Oh)
Oh, per sempre
Mm, per sempre, mm

Metti una biglia sul pavimento
Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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