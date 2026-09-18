MILEY: Orbit (Audio, Testo e Traduzione) scritto da Giovanna Codella 18 Settembre 2026 Orbit è la quarta traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. In un’intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, Miley ha dichiarato espressamente il significato della ballad, costruita su chitarre acustiche e percussioni e in cui l’artista descrive il suo amato come un’attrazione gravitazionale a cui è impossibile resistere: “Quella canzone è stata scritta lo stesso giorno di Different Religion, il che credo dica molto su chi sono. Penso che rappresenti perfettamente, anche a livello sonoro, l’idea della relazione dei miei sogni. Da un lato c’è l’aspetto che tutti desiderano – la fantasia, il lieto fine – ma dall’altro non voglio mai perdere quella passione, quel qualcosa che è anche un po’ pericoloso, sai?” QUI l’audio ufficiale della canzone Testo Orbit di MILEY Place a marble on the floor When you walk in the room, it’ll roll to you Pull me up onto your shore Like oceans and the moon lose control to you ‘Cause when you look at me, it’s primal When you wave to me, it’s tidal And the gravity is vital, else I’d float away And the feeling, I can’t shake it And the spell, I just can’t break it Yeah, the gravity is vital, else I’d float away Oh, my feet are off the ground Whenever you’re around I wanna orbit you Orbit you And we don’t have to touch ‘Cause close is close enough I wanna orbit you Yeah, orbit you Forеver Forever Evеry star in every sky is shining on demand I’m on to you, you And I would bend all space and time To fall into your hands I’m drawn to you I belong to you ‘Cause when you look at me, it’s primal When you wave to me, it’s tidal And the gravity is vital, else I’d float away And the feeling, I can’t shake it And the spell, I just can’t break it Yeah, the gravity is vital, else I’d float away Oh, my feet are off the ground Whenever you’re around I wanna orbit you Yeah, orbit you And we don’t have to touch ‘Cause close is close enough I wanna orbit you Yeah, orbit you Forever Forever (Oh) Oh, forever Mm, forever, mm Place a marble on the floor When you walk in the room, it’ll roll to you (Fonte Genius.com) Traduzione Orbit Miley Metti una biglia sul pavimento Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te Tirami su verso la tua riva Come gli oceani e la luna che perdono il controllo per te Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale Quando mi fai un cenno, è come una marea E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via Oh, i miei piedi si staccano da terra Ogni volta che sei nei paraggi Voglio orbitare attorno a te Orbitare attorno a te E non abbiamo bisogno di toccarci Perché essere vicini basta e avanza Voglio orbitare attorno a te Sì, orbitare attorno a te Per sempre Per sempre Ogni stella in ogni cielo brilla a comando Ho occhi solo per te, per te E piegherei tutto lo spazio e il tempo Per cadere nelle tue mani Sono attratta da te Appartengo a te Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale Quando mi fai un cenno, è come una marea E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via Oh, i miei piedi si staccano da terra Ogni volta che sei nei paraggi Voglio orbitare attorno a te Sì, orbitare attorno a te E non abbiamo bisogno di toccarci Perché essere vicini basta e avanza Voglio orbitare attorno a te Sì, orbitare attorno a te Per sempre Per sempre (Oh) Oh, per sempre Mm, per sempre, mm Metti una biglia sul pavimento Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te Potrebbe interessarti anche: I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades