MILEY: Orbit (Audio, Testo e Traduzione)

Orbit è la quarta traccia del decimo album in studio di Miley Cyrus, intitolato Bass Persuades. In un’intervista rilasciata a Zane Lowe per Apple Music, Miley ha dichiarato espressamente il significato della ballad, costruita su chitarre acustiche e percussioni e in cui l’artista descrive il suo amato come un’attrazione gravitazionale a cui è impossibile resistere:

“Quella canzone è stata scritta lo stesso giorno di Different Religion, il che credo dica molto su chi sono. Penso che rappresenti perfettamente, anche a livello sonoro, l’idea della relazione dei miei sogni. Da un lato c’è l’aspetto che tutti desiderano – la fantasia, il lieto fine – ma dall’altro non voglio mai perdere quella passione, quel qualcosa che è anche un po’ pericoloso, sai?”

QUI l’audio ufficiale della canzone

Testo Orbit di MILEY

Place a marble on the floor

When you walk in the room, it’ll roll to you

Pull me up onto your shore

Like oceans and the moon lose control to you

‘Cause when you look at me, it’s primal

When you wave to me, it’s tidal

And the gravity is vital, else I’d float away

And the feeling, I can’t shake it

And the spell, I just can’t break it

Yeah, the gravity is vital, else I’d float away

Oh, my feet are off the ground

Whenever you’re around

I wanna orbit you

Orbit you

And we don’t have to touch

‘Cause close is close enough

I wanna orbit you

Yeah, orbit you

Forеver

Forever

Evеry star in every sky is shining on demand

I’m on to you, you

And I would bend all space and time

To fall into your hands

I’m drawn to you

I belong to you

‘Cause when you look at me, it’s primal

When you wave to me, it’s tidal

And the gravity is vital, else I’d float away

And the feeling, I can’t shake it

And the spell, I just can’t break it

Yeah, the gravity is vital, else I’d float away

Oh, my feet are off the ground

Whenever you’re around

I wanna orbit you

Yeah, orbit you

And we don’t have to touch

‘Cause close is close enough

I wanna orbit you

Yeah, orbit you

Forever

Forever (Oh)

Oh, forever

Mm, forever, mm

Place a marble on the floor

When you walk in the room, it’ll roll to you

(Fonte Genius.com)

Traduzione Orbit Miley

Metti una biglia sul pavimento

Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te

Tirami su verso la tua riva

Come gli oceani e la luna che perdono il controllo per te

Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale

Quando mi fai un cenno, è come una marea

E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso

E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo

Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

Oh, i miei piedi si staccano da terra

Ogni volta che sei nei paraggi

Voglio orbitare attorno a te

Orbitare attorno a te

E non abbiamo bisogno di toccarci

Perché essere vicini basta e avanza

Voglio orbitare attorno a te

Sì, orbitare attorno a te

Per sempre

Per sempre

Ogni stella in ogni cielo brilla a comando

Ho occhi solo per te, per te

E piegherei tutto lo spazio e il tempo

Per cadere nelle tue mani

Sono attratta da te

Appartengo a te

Perché quando mi guardi, è qualcosa di primordiale

Quando mi fai un cenno, è come una marea

E la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

E questa sensazione, non riesco a scrollarmela di dosso

E l’incantesimo, non riesco proprio a spezzarlo

Sì, la gravità è vitale, altrimenti fluttuerei via

Oh, i miei piedi si staccano da terra

Ogni volta che sei nei paraggi

Voglio orbitare attorno a te

Sì, orbitare attorno a te

E non abbiamo bisogno di toccarci

Perché essere vicini basta e avanza

Voglio orbitare attorno a te

Sì, orbitare attorno a te

Per sempre

Per sempre (Oh)

Oh, per sempre

Mm, per sempre, mm

Metti una biglia sul pavimento

Quando entri nella stanza, rotolerà verso di te

Potrebbe interessarti anche:

I testi e le traduzioni dell’album Bass Persuades