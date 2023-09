LDA – Castello di Sabbia: audio e testo della canzone

Venerdì 8 settembre esce Castello di Sabbia, il nuovo singolo di LDA, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano è la sigla della seconda stagione di DI4RI, la serie Netflix che è disponibile da giovedì 14 settembre, in Italia.

Testo Castello di Sabbia di LDA

Mi ricordo il sorriso

lo sguardo improvviso

e un castello di sabbia

Dammi ancora la mano

aspettiamo e saltiamo

quando arriva l’onda

Son sempre in ritardo

notte senza stelle

non vedo la strada

non vedo più te

Siri, accendi la torcia

e almeno tu

non lasciarmi da sola

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire

L’abbiamo scritto sul diario

lo avevamo anche urlato al cielo,

disegna un cuore a colori, pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello, di sabbia

Graffiti colorati tra i bicchieri rotti

e correre in salita asciugando gli occhi

hai detto che è finita e la mia vita è buio

ho un inverno nel cuore anche se è metà luglio

C’è un vuoto che sembra un deserto tra noi

e lo sai

eravamo lo stessa cosa

e adesso grido e basta

finchè non mi sentirai

prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire

L’abbiamo scritto sul diario

lo avevamo anche urlato al cielo

disegna un cuore a colori, pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello, di sabbia

E la solitudine di quella sera

è un freddo che non passa

mi dico no non può essere vera

è tutto nella mia testa

Mi ricordo il silenzio,

che stringeva in gola

e un castello di rabbia

Ma dammi ancora la mano

aspettiamo e saltiamo

quando arriva l’onda

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire e

Prendimi e riportami in spiaggia

nel nostro castello di sabbia

Di risate e carezze, ti ricordi di me?

dai che una storia così non può finire e

L’abbiamo scritto sul diario

lo avevamo anche urlato al cielo,

disegna un cuore a colori, pastello

e poi entriamo di nuovo nel nostro castello, di sabbia

