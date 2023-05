LDA – Granita: video, testo e significato del nuovo singolo

LDA è pronto a dare inizio alla sua estate! Fuori in radio e in digitale venerdì 26 maggio Granita (Columbia Records/Sony Music Italy), il suo nuovo singolo.

Sonorità uptempo, il racconto della fine di una storia d’amore e il pensiero a quella lei che non vuole andare via: sono questi gli ingredienti e il significato del brano.

Ascolta qui la canzone

Testo Granita LDA

Via, ora che vai via, lasci una ferita

che non si chiude mai da sola

fredda come una granita

ghiaccio sulla lingua

mi brucia ma per tu sei l’aria, oh aria

ora che siamo distanti

tu sei aria, oh aria

sai che mi manca il respiro lontano da te

Potrebbe interessarti anche:

Tutti i testi dell’album Quello che fa bene