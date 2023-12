LDA presenta il singolo Promesse per la serie Netflix DI4RI 2 (INTERVISTA)

LDA ha firmato la sigla della seconda stagione di DI4RI con il brano Castello di sabbia e ha aggiunto nuova musica alle avventure dei ragazzi della 3°D con Promesse.

Il nuovo singolo è sulle piattaforme digitali dal 6 dicembre, lo stesso giorno in cui sono stati rilasciati su Netflix i nuovi episodi.

Promesse fa parte della colonna sonora della seconda parte della seconda stagione che vede ancora protagonisti Pietro, Livia, Isabel, Giulio, Bianca, Monica, Daniele e Mirko.

Dove li avevamo lasciati? Il legame di amicizia che legava il gruppo si era apparentemente spezzato dopo che era venuta meno una promessa.

Quella di iscriversi allo stesso Istituto Superiore una volta superato l’esame di terza media. Riusciranno gli 0tto ragazzi a restare uniti nonostante le loro diversità e le loro differenti scelte?

L’intervista a LDA per l’uscita di Promesse

Noi di GingerGeneration.it abbiamo rivolto alcune domande all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, a cui ha partecipato due anni fa.

Ti è mai capitato d’infrangere qualche promessa, come è successo nella seconda stagione di DI4Ri?

“Tutti i giorni si fanno promesse che per dimenticanza o superficialità poi non trovano attuazione. Mi sono ripromesso di smettere di fumare ma ancora non ci sono riuscito. E poi c’è un’altra promessa che invece sto mantenendo. Mi sono sempre detto che nonostante il successo sarei rimasto con i piedi a terra. Sono consapevole che non si può piacere a tutti ovviamente”.

In riferimento al titolo della serie, avevi un diario segreto quando avevi l’età dei personaggi?

“Io l’ho avuto il mio diario, da piccolo quando mamma me lo comprò ero gasatissimo, aveva una sottospecie di chiave che nascondevo dappertutto, sempre in posti diversi perché avevo paura che poi mia mamma lo leggesse quando ero a scuola. Lì scrivevo le mie prime cotte, tutti i miei pensieri, tutte le cose belle che mi accadevano nella giornata, le cose meno belle, una cosa che poi ho ritrovato e che ho in camera tutt’oggi. Ho visto DI4RI la prima volta un paio di mesi fa e dopo i primi 5 minuti mi chiedo ‘il mio diario dove sta?’, sono andato a rileggerlo e rivissuto un sacco di momenti”.

A proposito d’incertezza per il futuro, quando hai capito che la musica era la tua strada?

“L’ho capito sin da subito, non punto a diventare tra i migliori ma a diventare io migliore. La musica è l’unica cosa che penso di saper fare bene e ci tengo davvero tanto perché è così genuina, così bella, non fai del male a nessuno se fai musica, puoi esprimerti quando ti pare e piace, hai un bel potere tra le mani. Quando fai musica hai un bel potere, quando uno si mette al pianoforte e suona è un potere, quando uno scrive è un potere. Anche quando una persona non riesce a parlare tanto nella vita ma riesce a tirare fuori quello che ha dentro scrivendo è importante. E hai una bella responsabilità perché puoi influenzare le persone. L’incertezza per il futuro c’è sempre ma basta lavorare tutti i giorni”.

E voi avete ascoltato Promesse di LDA?

