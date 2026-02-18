LDA e Aka7EVEN a Sanremo 2026: il testo di Poesie Clandestine scritto da Giovanna Codella 18 Febbraio 2026 Posato ufficiale LDA e Aka7EVEN per Poesie Clandestine. Crediti foto: ph. Antonio De Masi LDA e AKA7EVEN tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, sono in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con Poesie Clandestine. Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano «parla di un amore carnale, un amore viscerale», un amore intenso ma al tempo stesso fuggitivo: un legame che non riesce mai a trovare una forma stabile, pur venendo vissuto con assoluta pienezza. Il video dell’esibizione a Sanremo 2026 (in arrivo) Testo Poesie Clandestine di LDA e AKA7EVEN Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo Eternamente sarei condannato ad una folle bugia È da questo dolore che nasce un amore catartico Sembra fatto per noi Ti ho dedicato poesie clandestine Io che ti inseguo mentre te ne vai Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei E la frenesia che ti porta a svanire Per evitare una notte di guai Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te Tu sei capace di farmi soffrire Siamo in un limbo tra sogni e realtà Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei Ma c’è chi giudica senza capire Che non è giusto provare a metà Un sentimento che basta da solo a parlare di noi Piangeremo un mare, mare, mare Negli occhi lacrime di sale Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te Cosa c’è tra la vita e la morte Se non un paradiso di colpe Siamo anime in preda alla sorte In fondo sai Che nel bene o nel male sarai La mia cura alla malinconia Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te Che mi prende e mi porta da te Tu verrai sempre prima di me Prima di lei Perché Solo così ci sentiamo a casa È una metropoli solitaria Questa storia che è piena di ma Piena di se Come te Bella da farmi mancare l’aria Tu sei Napoli sotterranea Questa musica sale nel sangue carnale D’amore si muore soltanto con te (fonte Tv Sorrisi e Canzoni) Il primo album insieme Quello sul palco dell’Ariston è un momento che rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l’omonimo album, in digitale e in formato CD e CD autografato (se desideri acquistarlo qui è possibile effettuare il pre-order). L’album Poesie Clandestine, che porta il titolo del pezzo sanremese è composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e AKA 7EVEN, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive. Il progetto nasce tra le mura di casa, in modo spontaneo e naturale. Proprio come il testo di Poesie Clandestine, è un album che parla d’amore, con sonorità che affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi a influenze più moderne.