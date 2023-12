LDA: video e testo di Promesse, dalla colonna sonora di DI4RI 2

LDA è ormai parte della famiglia di DI4RI 2, la serie Netflix le cui nuove puntate sono disponibili a partire dal 6 dicembre in Italia.

L’artista ha firmato la sigla della seconda stagione di DI4RI con il brano Castello di sabbia e ora aggiunge nuova musica alle avventure dei ragazzi della 3°D con Promesse.

Il nuovo singolo è sulle piattaforme digitali dal 6 dicembre, in radio dall’8 dicembre ed è possibile ascoltarlo a questo link.

Il video di Promesse

Testo Promesse di LDA

Con i cellulari spenti

E la pioggia sulla mia finestra

Cancelliamo i sentimenti

La vita fuori poi non ci interessa

Ma io ti giuro ancora non lo so

Se un giorno il mondo poi lo capirò

Le persone mentono

Ma credono che gli occhi no

Ma scriviamo promesse nelle mani

E le uniamo per non separarci

Nonostante tutto andiamo avanti

Diversi ma poi in fondo siamo uguali

E noi scriviamo i sogni nelle mani

Ma con la speranza di avverarli

Non possiamo più dimenticare

Viviamo senza pensare al domani

E scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani mani mani)

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani) ohhh

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani mani mani)

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani) ohhh

Scriviamo promesse nelle mani

Noi tutti uguali, innamorati

Di qualcosa che vogliamo e forse che non c’è

Né sicurezza né certezza né l’unione se

Non ci rimane quasi niente

Le esperienze fanno bene ma insieme

Quando cresci e levi tutte le catene

L’amicizia vera, il vero amore solamente se

E siamo solo dei ragazzi

Che forse in fondo poi sono abbastanza

A cui bastano due sguardi

Per capire se qualcosa manca

Scriviamo promesse nelle mani

E le uniamo per non separarci

Nonostante tutto andiamo avanti

Diversi ma poi in fondo siamo uguali

E noi scriviamo i sogni nelle mani

Ma con la speranza di avverarli

Non possiamo più dimenticare

Viviamo senza pensare al domani

E scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani mani mani)

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani) ohhh

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani mani mani)

Scriviamo promesse nelle mani

(Mani mani mani) ohhh

Scriviamo promesse nelle mani

Il significato della canzone

Se Castello di sabbia è la canzone perfetta per raccontare la malinconia degli ultimi giorni d’estate, in attesa del ritorno alla vita di sempre, Promesse di LDA è invece uno sguardo al futuro.

Ci sono l’amore, l’amicizia, le incertezze che caratterizzano i personaggi della serie, ma che erano e sono anche nostre. I legami forti sono il modo migliore per affrontare le difficoltà di tutti i giorni ed è proprio questo il messaggio che l’artista vuole trasmettere.

“Promesse è il secondo brano che ho scritto per la colonna sonora della serie televisiva Di4ri e sono molto soddisfatto di questa opportunità – racconta LDA – Nel brano ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre”.

Potrebbe interessarti anche

Audio e testo di Castello di Sabbia