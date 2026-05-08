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LDA e Aka7EVEN – Santa: il nuovo singolo in radio e in digitale

scritto da Giovanna Codella
poesie clandestine - lda e aka7

SANTA di LDA e AKA 7EVEN è il singolo con cui tornano dopo il successo di Poesie Clandestine, ed in radio e in digitale da venerdì 8 maggio.

Il brano si apre con un sound dal ritmo latino che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Il testo è attraversato da una malinconia sottile, le immagini sono semplici e quotidiane (un caffè sulle labbra, un mozzicone di sigaretta nel posacenere) e riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi.

Il risultato è un contrasto netto: da una parte una musica che richiama atmosfere estive, balli sulla spiaggia e falò sotto le stelle, dall’altra un racconto intimo, sospeso, che parla di un legame difficile da spezzare nonostante tutto.

Il brano, scritto da Luca D’Alessio, Luca Marzano, Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, si inserisce nel percorso degli artisti già tracciato con l’album Poesie Clandestine.

LDA e AKA 7EVEN sono attualmente impegnati, in giro per l’Italia, con il loro Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 (date in aggiornamento). Puoi trovare tutte le info su Colorsound.com!

Il video del singolo

Testo Santa di LDA e AKA7EVEN

Che male fa quando brucia l’asfalto
E cammino a piedi nudi per venire da te
(Ahi ahi ahi ahi)
Anima mia, balli libertango
Per dimenticarti dei passi falsi che hai fatto
Ahi ahi ahi ahi

Un caffè si posa sulle tue labbra
Dammi un bacio che mi sale la voglia
Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha
Ma dimmi perché
Per farti
Per farti

Per farti santa
Hai scelto di dare la colpa a me
Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura
Per farla franca semplicemente torno da te
Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio chе c’è
Per farti
Per farti santa

Sta cominciando a pioverе
Nel posacenere c’è un mozzicone, lo fumerò
Catrame ed apatia da quando sei andata via
Infedele voglia che ritornerai
Un brivido cos’è senza te?
Non lo so
Due lacrime ed un caffè
Un giro di carillon
C’è ancora il tuo profumo nella tramontana
Ma più soffia e più la vita ci allontana

Un caffè si posa sulle tue labbra
Dammi un bacio che mi sale la voglia
Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha
Ma dimmi perché
Per farti
Per farti

Per farti santa
Hai scelto di dare la colpa a me
Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura
Per farla franca semplicemente torno da te
Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è
Per farti santa

Ma cosa vuoi da me?
Lasciamo perdere
Venirmi a pregare non ti basterà

Per farti santa
Hai scelto di dare la colpa a me
Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura
Per farla franca semplicemente torno da te
Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è
Per farti
Per farti santa

(fonte Genius.com/Zuss375)

Cosa ne pensate di Santa di LDA e AKA7EVEN?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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