LDA e Aka7EVEN – Santa: il nuovo singolo in radio e in digitale

SANTA di LDA e AKA 7EVEN è il singolo con cui tornano dopo il successo di Poesie Clandestine, ed in radio e in digitale da venerdì 8 maggio.

Il brano si apre con un sound dal ritmo latino che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Il testo è attraversato da una malinconia sottile, le immagini sono semplici e quotidiane (un caffè sulle labbra, un mozzicone di sigaretta nel posacenere) e riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi.

Il risultato è un contrasto netto: da una parte una musica che richiama atmosfere estive, balli sulla spiaggia e falò sotto le stelle, dall’altra un racconto intimo, sospeso, che parla di un legame difficile da spezzare nonostante tutto.

Il brano, scritto da Luca D’Alessio, Luca Marzano, Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, si inserisce nel percorso degli artisti già tracciato con l’album Poesie Clandestine.

LDA e AKA 7EVEN sono attualmente impegnati, in giro per l’Italia, con il loro Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 (date in aggiornamento). Puoi trovare tutte le info su Colorsound.com!

Il video del singolo

Testo Santa di LDA e AKA7EVEN

Che male fa quando brucia l’asfalto

E cammino a piedi nudi per venire da te

(Ahi ahi ahi ahi)

Anima mia, balli libertango

Per dimenticarti dei passi falsi che hai fatto

Ahi ahi ahi ahi

Un caffè si posa sulle tue labbra

Dammi un bacio che mi sale la voglia

Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha

Ma dimmi perché

Per farti

Per farti

Per farti santa

Hai scelto di dare la colpa a me

Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura

Per farla franca semplicemente torno da te

Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio chе c’è

Per farti

Per farti santa

Sta cominciando a pioverе

Nel posacenere c’è un mozzicone, lo fumerò

Catrame ed apatia da quando sei andata via

Infedele voglia che ritornerai

Un brivido cos’è senza te?

Non lo so

Due lacrime ed un caffè

Un giro di carillon

C’è ancora il tuo profumo nella tramontana

Ma più soffia e più la vita ci allontana

Un caffè si posa sulle tue labbra

Dammi un bacio che mi sale la voglia

Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha

Ma dimmi perché

Per farti

Per farti

Per farti santa

Hai scelto di dare la colpa a me

Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura

Per farla franca semplicemente torno da te

Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è

Per farti santa

Ma cosa vuoi da me?

Lasciamo perdere

Venirmi a pregare non ti basterà

Per farti santa

Hai scelto di dare la colpa a me

Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura

Per farla franca semplicemente torno da te

Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è

Per farti

Per farti santa

(fonte Genius.com/Zuss375)

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