LDA e Aka7EVEN – Santa: il nuovo singolo in radio e in digitale scritto da Giovanna Codella 8 Maggio 2026 SANTA di LDA e AKA 7EVEN è il singolo con cui tornano dopo il successo di Poesie Clandestine, ed in radio e in digitale da venerdì 8 maggio. Il brano si apre con un sound dal ritmo latino che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Il testo è attraversato da una malinconia sottile, le immagini sono semplici e quotidiane (un caffè sulle labbra, un mozzicone di sigaretta nel posacenere) e riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi. Il risultato è un contrasto netto: da una parte una musica che richiama atmosfere estive, balli sulla spiaggia e falò sotto le stelle, dall’altra un racconto intimo, sospeso, che parla di un legame difficile da spezzare nonostante tutto. Il brano, scritto da Luca D’Alessio, Luca Marzano, Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, si inserisce nel percorso degli artisti già tracciato con l’album Poesie Clandestine. LDA e AKA 7EVEN sono attualmente impegnati, in giro per l’Italia, con il loro Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026 (date in aggiornamento). Puoi trovare tutte le info su Colorsound.com! Il video del singolo Testo Santa di LDA e AKA7EVEN Che male fa quando brucia l’asfalto E cammino a piedi nudi per venire da te (Ahi ahi ahi ahi) Anima mia, balli libertango Per dimenticarti dei passi falsi che hai fatto Ahi ahi ahi ahi Un caffè si posa sulle tue labbra Dammi un bacio che mi sale la voglia Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha Ma dimmi perché Per farti Per farti Per farti santa Hai scelto di dare la colpa a me Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura Per farla franca semplicemente torno da te Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio chе c’è Per farti Per farti santa Sta cominciando a pioverе Nel posacenere c’è un mozzicone, lo fumerò Catrame ed apatia da quando sei andata via Infedele voglia che ritornerai Un brivido cos’è senza te? Non lo so Due lacrime ed un caffè Un giro di carillon C’è ancora il tuo profumo nella tramontana Ma più soffia e più la vita ci allontana Un caffè si posa sulle tue labbra Dammi un bacio che mi sale la voglia Sono solo un bugiardo innocente che dubbi non ha Ma dimmi perché Per farti Per farti Per farti santa Hai scelto di dare la colpa a me Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura Per farla franca semplicemente torno da te Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è Per farti santa Ma cosa vuoi da me? Lasciamo perdere Venirmi a pregare non ti basterà Per farti santa Hai scelto di dare la colpa a me Ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura Per farla franca semplicemente torno da te Mentre dormi abbracciata al dolore del peggio che c’è Per farti Per farti santa (fonte Genius.com/Zuss375) Cosa ne pensate di Santa di LDA e AKA7EVEN?