Le KATSEYE pubblicano il nuovo singolo PINKY UP

Posato ufficiale delle KATSEYE per PINKY UP | Photo Credit: Rahul Bhatt

In vista della loro prima esibizione al Festival Coachella di venerdì 10 aprile, le KATSEYE hanno pubblicato il loro nuovo singolo, PINKY UP.

Il brano, grintoso e ad alto tasso di energia, è caratterizzato da percussioni audaci e da una linea di basso preponderante, arricchita da un synth, trasmette un messaggio di ispirazione punk: vivere la vita al massimo e senza esitazioni. Il brano è stato prodotto da dwilly, “hitman” bang e FRANTS.

Diretto da Bardia Zeinali (Kacey Musgraves, Troye Sivan) e prodotto da Roisín Moloney (Beyoncé, Lady Gaga), il videoclip che accompagna la canzone trasforma degli ambienti quotidiani nel personale parco divertimenti delle KATSEYE: un luogo in cui l’accettazione, la sicurezza e la gioia sono protagoniste assolute. Muovendosi in questi spazi con grande disinvoltura, le ragazze creano la loro realtà personale all’interno di ciò che è ordinario.

Il video ufficiale della canzone

Testo PINKY UP delle KATSEYE

I-I-I-I bet it goes like this

Pinky up, up

Pinky up, up

Pinky up, up

Pinky up, up

Put this pinky up

One day, soon, the world’s gonna end

I’m gonna make out with my new bestest friends

I wanna live large, right before it all burns down

(Up, up, pinky up)

Go hard like we’re robbin’ the Louvre

We Mona Lisa with a cute attitude

I wanna get high right before we’re in the ground

(Ooh)

Ooh, we’re screaming from cloud nine

No one could touch us if they tried

Ooh, but it’s a state of mind

(I-I-I-I bet it goes like this)

Pin-pinky up, up

Pinky up, up

Pin-pin-pin-pinky up, up

Pinky up, up

Us against the world, shaking ass in the parking lot

If we get arrested, haha, baby, laugh it off

I love you, you love me, we batshit, oui, oui

And I’d kill ‘em for you if it got that deep

Fancy is a frequency

A mind of delusion, philosophy

I kinda know nothing, just like Socrates

(The only true wisdom is in knowing you know nothing; ooh)

Ooh, we’re screaming from cloud nine

No one could touch us if they tried

Ooh, but it’s a state of mind

(I-I-I-I bet it goes like this)

Pin-pinky up, up

Pinky up, up

Pin-pin-pin-pinky up, up

Pinky— (One, two, one, two, three, four)

Pin-pinky up, up

Pinky up, up

Pin-pin-pin-pinky up, up

Pinky up, up

Pin-pin-pin-pinky—

(Fonte AZ Lyrics)

Traduzione PINKY UP delle KATSEYE

Scommetto che va così

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Alza questo mignolo

Un giorno, presto, il mondo finirà

Mi bacerò con i miei nuovi migliori amici

Voglio vivere alla grande, proprio prima che tutto bruci

(Su, su, mignolo in su)

Andiamo all’attacco come se stessimo rapinando il Louvre

Siamo la Monna Lisa con un atteggiamento carino

Voglio sballarmi proprio prima di finire sottoterra

(Ooh)

Ooh, stiamo urlando dalla nuvola nera

Nessuno potrebbe toccarci nemmeno se ci provasse

Ooh, ma è uno stato mentale

(Scommetto che va così)

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Mignolo in su, in su

Noi contro il mondo, a scuotere il sedere nel parcheggio

Se ci arrestano, ahah, Tesoro, ridici sopra

Ti amo, tu mi ami, siamo pazzi, oui, oui

E li u*****i per te se la cosa si facesse così seria

La fantasia è una frequenza

Una mente illusa, filosofia

In realtà non so niente, proprio come Socrate

(La vera saggezza sta nel sapere di non sapere niente; ooh)

Ooh, stiamo urlando dalle nuvole

Nessuno potrebbe toccarci nemmeno se ci provasse

Ooh, ma è uno stato mentale

(S-S-S-Scommetto che va così)

Mignolo su, su

Mignolo su, su

Mignolo su, su

Mignolo— (Uno, due, uno, due, tre, quattro)

Mignolo su, su

Mignolo su, su

Mignolo su, su

Mignolo su, su

Mignolo—

Chi sono le KATSEYE

Il gruppo al femminile è stato forgiato secondo i dettami del K-pop ma con l’obiettivo di valicare i confini sia culturali, sia creativi. I membri del gruppo hanno un’età che varia dai 17 ai 22 anni e vengono da ogni parte del mondo: Daniela (origini cubane, venezuelane e americane viene da Atlanta), Lara (di origine indiana è di New York), Manon (origini ghanesi, italiane, viene dalla Svizzera), Megan (origini cinesi e americane, viene da Honolulu), Sophia (di Manila, Filippine) e Yoonchae (Seoul, Corea del Sud).

Proprio come la gemma soprannominata “occhio di gatto” rivela nuovi modelli a seconda dalle angolazioni da cui la si guarda, le loro canzoni esplorano diversi temi come la complessità dell’essere una ragazza d’oggi, il sottile confine fra i mondi reali e ‘digitali’ e le tensioni che si creano nel vivere sotto lo stesso tetto, come hanno fatto loro negli ultimi 3 anni.

Il mondo ha seguito la genesi del gruppo attraverso il programma in streaming su Netflix, KATSEYE: POP STAR ACADEMY. Dopo il loro primo EP di debutto, SIS (Soft is Strong), che includeva il brano virale Touch, il gruppo ha pubblicato il secondo EP Beautiful Chaos.

Il 10 aprile si è esibito per la prima volta al Coachella Festival in California, inoltre il gruppo sarà headliner dei festival Head In The Clouds e Hinterland Music e si esibiranno al Governors Ball. Il primo tour in assoluto delle KATSEYE, a sostegno di Beautiful Chaos, ha registrato il tutto esaurito.

Oltre al plauso dei più celebri magazine di tutto il mondo, The Cut, la rivista del New York Magazine, ha raccontato 36 ore della vita dei membri del gruppo in una storia di copertina. In questo video, The Cut va a fare shopping nei negozi dell’usato con le KATSEYE. Il gruppo ha ricevuto una nomination ai GLAAD Media Awards nella categoria “Miglior artista rivelazione”.