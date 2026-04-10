Alex Wyse: Arrivederci più è il nuovo singolo (testo e significato) scritto da Giovanna Codella 10 Aprile 2026 Crediti Foto: @Filiberto Signorello Esce venerdì 10 aprile su tutte le piattaforme digitali Arrivederci più, il nuovo singolo di Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, pubblicato per l’etichetta discografica Artist First. A proposito del significato, Alex Wyse ha raccontato «Con questo brano ho vissuto un addio con uno sguardo più consapevole. Oggi riconosco quanto sia naturale che alcune persone restino dentro di noi anche quando le nostre strade si dividono. Non è più solo il dolore a guidare il racconto, ma l’accettazione: certe connessioni non si annullano, si trasformano». La produzione di Arrivederci più è stata firmata dal duo Leore (Francesco Rodrigo e Matteo Ieva), già al fianco dell’artista in diversi progetti, tra cui Rockstar che è il brano che è stato presentato da Alex al Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte, ottenendo il secondo posto. Ascolta qui la canzone Testo Arrivederci più Già lo so proverò A dirti addio ma sono allergico Non so dirtelo al telefono Immagino Sbaglierò, partirò, dalla fine che mi merito Alla fine è più romantico, di sabato Io ancora metto la tua sveglia Ma non ha lo stesso suono E penso a quale effetto mi farà nel petto Non rivederti più Ordinare per due Non era un’avventura E adesso cosa fai Non ci siamo detti più nulla L’uno nella mente dell’altra Esiste un modo Ok finiamola Mancarsi per un attimo Un anno per ridirselo Ma in fondo è così semplice È solo vita che ci lasciamo indietro E se ti guardo vedo quel locale maledetto Sotto cassa è bello ma poi scenderà il silenzio Una parola in due Arrivederci più Non era un’avventura E adesso cosa fai Non ci siamo detti più nulla L’uno nella mente dell’altra Esiste un modo Ok finiamola Quanto ci fa male Quello che ci piace Quanto mi dispiace Non ci siamo detti più nulla L’uno nella mente dell’altra Esiste un modo Ok finiamola Ma non è vero Niente si annulla Pure dopo l’ultimo basta Esiste un modo Per non lasciarsi mai Il nuovo album di Alex Wyse Arrivederci più si inserisce in una nuova fase del percorso artistico di Alex, già avviata con Notte stupida, in cui emerge una scrittura più essenziale e introspettiva, volta a esplorare fragilità e identità. La canzone riflette quindi un’evoluzione della sua scrittura e sensibilità personale, evoluzione che confluisce nel nuovo album in uscita il 15 maggio, come annunciato attraverso un teaser sul suo profilo Instagram. Dopo un’estate ricca di concerti culminata con il live del 26 settembre all’Atlantico di Roma, Alex Wyse prosegue il proprio viaggio musicale con un progetto che consolida e amplia la sua dimensione artistica.