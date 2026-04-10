Alex Wyse: Arrivederci più è il nuovo singolo (testo e significato)

Crediti Foto: @Filiberto Signorello

Esce venerdì 10 aprile su tutte le piattaforme digitali Arrivederci più, il nuovo singolo di Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, pubblicato per l’etichetta discografica Artist First.

A proposito del significato, Alex Wyse ha raccontato «Con questo brano ho vissuto un addio con uno sguardo più consapevole. Oggi riconosco quanto sia naturale che alcune persone restino dentro di noi anche quando le nostre strade si dividono. Non è più solo il dolore a guidare il racconto, ma l’accettazione: certe connessioni non si annullano, si trasformano».

La produzione di Arrivederci più è stata firmata dal duo Leore (Francesco Rodrigo e Matteo Ieva), già al fianco dell’artista in diversi progetti, tra cui Rockstar che è il brano che è stato presentato da Alex al Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte, ottenendo il secondo posto.

Ascolta qui la canzone

Testo Arrivederci più

Già lo so proverò

A dirti addio ma sono allergico

Non so dirtelo al telefono

Immagino

Sbaglierò, partirò, dalla fine che mi merito

Alla fine è più romantico, di sabato

Io ancora metto la tua sveglia

Ma non ha lo stesso suono

E penso a quale effetto mi farà nel petto

Non rivederti più

Ordinare per due

Non era un’avventura

E adesso cosa fai

Non ci siamo detti più nulla

L’uno nella mente dell’altra

Esiste un modo

Ok finiamola

Mancarsi per un attimo

Un anno per ridirselo

Ma in fondo è così semplice

È solo vita che ci lasciamo indietro

E se ti guardo vedo quel locale maledetto

Sotto cassa è bello ma poi scenderà il silenzio

Una parola in due

Arrivederci più

Non era un’avventura

E adesso cosa fai

Non ci siamo detti più nulla

L’uno nella mente dell’altra

Esiste un modo

Ok finiamola

Quanto ci fa male

Quello che ci piace

Quanto mi dispiace

Non ci siamo detti più nulla

L’uno nella mente dell’altra

Esiste un modo

Ok finiamola

Ma non è vero

Niente si annulla

Pure dopo l’ultimo basta

Esiste un modo

Per non lasciarsi mai

Il nuovo album di Alex Wyse

Arrivederci più si inserisce in una nuova fase del percorso artistico di Alex, già avviata con Notte stupida, in cui emerge una scrittura più essenziale e introspettiva, volta a esplorare fragilità e identità.

La canzone riflette quindi un’evoluzione della sua scrittura e sensibilità personale, evoluzione che confluisce nel nuovo album in uscita il 15 maggio, come annunciato attraverso un teaser sul suo profilo Instagram.

Dopo un’estate ricca di concerti culminata con il live del 26 settembre all’Atlantico di Roma, Alex Wyse prosegue il proprio viaggio musicale con un progetto che consolida e amplia la sua dimensione artistica.