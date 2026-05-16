Dara della Bulgaria vince Eurovision 2026 con Bangaranga

DARA con Bangaranga per la Bulgaria, durante il secondo Rehearsal, Eurovision 2026, Vienna. Crediti Foto: Alma Bengtson/EBU

Sabato 17 maggio si è svolta al Wiener Stadthalle di Vienna la finale di Eurovision 2026. Grandi le emozioni provate durante l’esibizione di Sal Da Vinci, in gara per l’Italia con Per sempre sì, anche grazie a una coreografia di grande impatto che omaggia il nostro Paese. L’artista si è visibilmente commosso sul palco, lasciando spazio alla reazione entusiasta della platea, immediata e travolgente: un’ovazione che ha avvolto il cantante in un abbraccio caldissimo dopo la performance.

Il grande riscontro da parte dei presenti nello stadio e l’apprezzamento di tutto il mondo non è bastato per portare a Napoli l’ambito microfono di cristallo. A vincere, grazie all’enorme consenso sia delle giurie nazionali sia del pubblico votante, con 516 punti totali, è la giovane Dara che rappresenta la Bulgaria con la sua frizzante Bangaranga, un inno che celebra la gioia del divertimento sfrenato. Secondo posto per Israele, terzo per la Romania, quarto posto per l’Australia, quinto per l’Italia.

Chi è Dara, vincitrice di Eurovision 2026

DARA è una delle musiciste pop più conosciute del suo Paese e ha plasmato l’immagine del pop bulgaro contemporaneo con la sua disinvolta fusione di generi.

La cantante ha spinto i confini della musica nazionale ed è nota soprattutto per i suoi grandi successi Thunder, Call Me e Mr. Rover che hanno dominato le classifiche per settimane. Oltre ad aver raggiunto più volte il primo posto nella classifica radiofonica ufficiale bulgara, Dara è diventata anche una figura di spicco nella scena musicale balcanica moderna.

Mentre le sue canzoni e i suoi video hanno totalizzato oltre 80 milioni di ascolti e visualizzazioni, l’aartista ha anche fatto da mentore a una nuova generazione di musicisti, attraverso The Voice of Bulgaria, nel 2021 e nel 2022.

Il suo progetto più intimo fino ad oggi, l’album ADHDARA, è stato pubblicato nel 2025. Questo progetto ha segnato la sua transizione da artista pop del suo paese d’origine a artista con una distinta identità internazionale e una crescente presenza globale.