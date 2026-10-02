Hilary Duff interpreta CATastrophe per il film Il Gatto col Cappello

Screenshot video ufficiale Youtube CATastrophe Hilary Duff.

Arriva oggi CATastrophe, il brano originale scritto e interpretato da Hilary Duff per il film Il Gatto Col Cappello, il primo lungometraggio di Warner Bros. Pictures Animation che segna il debutto sul grande schermo dell’amato personaggio ideato dal Dr. Seuss. Il film arriva al cinema il 5 novembre.

Scritto da Hilary Duff insieme a Matthew Koma, Madison Love e Brian Phillips e prodotto da Koma e Phillips, CATastrophe rappresenta il cuore emotivo del film ed è stato presentato per la prima volta in occasione del lancio del nuovo trailer. Il brano è ora disponibile tramite Atlantic Records ed è accompagnato da un video musicale ufficiale diretto da Dano Cerny.

Il video, che dà vita all’estetica tipica dell’universo di Dr. Seuss, segue Hilary Duff attraverso una serie di mondi fantasiosi e fuori scala che si fondono perfettamente con il suo ambiente quotidiano.

“I libri di Dr. Seuss sono stati una presenza costante nella nostra casa per anni, quindi quando mi è stata proposta questa opportunità non ho dovuto pensarci due volte”, racconta Hilary Duff. “CATastrophe parla di quella sensazione che si prova quando il proprio mondo viene completamente stravolto e trasferito altrove senza che nessuno ti chieda nulla. Volevo che fosse sincera rispetto a queste emozioni, ma che fosse anche una canzone da ascoltare al massimo volume in macchina”.

CATastrophe è inclusa nella colonna sonora ufficiale del film, The Cat In The Hat, in uscita il 30 ottobre per WaterTower Music. L’album include le musiche originali composte dal vincitore del GRAMMY® Award Lorne Balfe, il singolo originale di Hilary Duff e The Cat in the Hat Theme Song, scritta da Tim Minchin e interpretata da FITZ & Tim Minchin con la partecipazione di Bill Hader.

Il video ufficiale del brano con Hilary Duff