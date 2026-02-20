GingerGeneration.it

Ilary Duff: fuori oggi luck… or something, il sesto disco in studio

scritto da Giovanna Codella
hilary duff - luck… or something

Cover dell’album luck… or something di Hilary Duff. Crediti: ph. Alfred Marroquin

Hilary Duff ha finalmente lanciato il suo sesto album in studio, luck… or something, ed è possibile ascoltarlo a partire proprio da oggi, venerdì 20 febbraio, su Atlantic Records, seguendo questo link.

Scritto con la collaborazione di Hilary e prodotto da suo marito, il cantautore/produttore Matthew Koma, vincitore di GRAMMY® che ha lavorato con Britney Spears, P!nk, e Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182), la raccolta di 11 tracce include i singoli che abbiamo già sentito, Mature e Roommates, e arriva insieme al video ufficiale del pezzo che apre l’album, Weather For Tennis.

Puoi ascoltare qui luck… or something

“Ci si chiede sempre se le donne possano avere tutto, e durante questo percorso ho capito che dovevo mettere il disco al primo posto e sacrificare qualcosina,” racconta Hilary Duff. “Per quanto sia difficile, credo ancora che sia giusto scegliere te stessa a volte e fare quello che ti spaventa a morte. Trovare il tempo per fare un album dopo tutti questi anni è stato incredibilmente forte per me, e ora non vedo l’ora di condividerlo con il mondo.”

Divisa tra le paure e la chiarezza dell’essere madre, del matrimonio e dello scoprire sé stessa a 30 anni, Hilary ha tirato fuori un bel po’ di canzoni che svelano gli angoli segreti del suo mondo interiore: i suoi desideri nascosti, le insicurezze che tiene per sé, i pensieri intrusivi e le ossessioni più profonde. Facendo un bel passo avanti come artista, ha creato ogni traccia con la stessa sensibilità, consapevolezza di sé e un fascino spiritoso e selvaggio.

luck… or something è stato anticipato dal primo singolo, Mature. Il pezzo è nato come una specie di auto-fiction ispirata ai disastri romantici dei suoi anni formativi. Su una produzione pop brillante e condita con l’ironia e la vulnerabilità che la caratterizzano, il brano ha un video musicale diretto da Lauren Dunn (che ha lavorato con Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie).

