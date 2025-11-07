GingerGeneration.it

Hilary Duff è tornata: ecco il nuovo singolo Mature

scritto da Giovanna Codella
mature hilary duff

Dopo anni di attesa, Hilary Duff torna ufficialmente alla musica con un nuovo singolo, Mature. Poco prima della pubblicazione, l’attrice e cantante ha pubblicato un post che ha mandato i fan in delirio. Questi ultimi aspettavano da tanto tempo un ritorno sulle scene della star, soprattutto dopo la cancellazione dello spin-off di Lizzie McGuire, serie tv che l’ha resa famosa  in tutto il mondo.

Nell’immagine mostrata sul suo profilo Instagram per promuovere il singolo, c’era una foto stilizzata accompagnata da una sola parola, semplice e descrittiva, Matura, che è appunto il titolo della canzone. Nella didascalia, Hilary ha scritto: “Sono così felice che finalmente lo possiate ascoltare. L’ho tenuto nascosto troppo a lungo. Il mio nuovo singolo Mature uscirà il 6 novembre“.

Il video ufficiale della canzone

Testo Mature Hilary Duff

She’s me, I’m her in a different font
Just a few years younger, a new haircut
Very Leo of you with your Scorpio touch
Now, now
Going down on her on your vintage rug
Bet she’s so impressed by your Basquiat
And she thinks you’re deep in the ways you’re not
Now, now

I can’t put it on her, she’s a sweet kid
But she’s taking the bait like we all did

She looks
Like all of your girls but blonder
A little like me, just younger
Bet she loves when she hears you say
“You’re so mature for your age, babe”
She looks
Like she could be your daughter
Like me before I got smarter
When I was flattered to hear you say
“You’re so mature for your age, babe,” oh

You dim all the lights so you look real wise
As they trace the lines underneath your eyes
And mistake your charm for a cosmic sign
Now, now

I can’t put it on them, it’s his best trick
And they’re taking the bait just like I did

She looks
Like all of your girls but blonder
A little like me, just younger
Bet she loves when she hears you say
“You’re so mature for your age, babe”
She looks
Like she could be your daughter
Like me before I got smarter
When I was flattered to hear you say
“You’re so mature for your age, babe”

Watched the tide rise up as high as you got on me
Listening to Strawberry Letter 23
Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours
You knew better of course

Oh, you’re so mature
You’re so mature
Oh

She looks
Like all of your girls but blonder
A little like me, just younger
Bet she loves when she hears you say
“You’re so mature for your age, babe”
She looks (She looks)
Like she could be your daughter
Like me before I got smarter
When I was flattered to hear you say
“You’re so mature for your age, babe”

Watched the tide rise up as high as you got on me
Listening to Strawberry Letter 23
Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours
You’re so mature for your age, babe

Traduzione 

Lei sono io, io sono lei con un carattere diverso
Solo qualche anno più giovane, un nuovo taglio di capelli
Molto Leone con il tuo tocco Scorpione
Ora, ora
Andando giù  sul tuo tappeto vintage
Scommetto che è così colpita dal tuo Basquiat
E pensa che tu sia profondo in modi in cui non lo sei
Ora, ora

Non posso darglielo, è una ragazza dolce
Ma sta abboccando all’amo come abbiamo fatto tutte noi

Sembra
Come tutte le tue ragazze, ma più bionda
Un po’ come me, solo più giovane
Scommetto che ama quando ti sente dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”
Sembra
Come se potesse essere tua figlia
Come me prima che diventassi più intelligente
Quando ero lusingato di sentirti dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”, oh

Abbassa tutte le luci così sembri davvero saggia
Mentre tracciano le rughe sotto i tuoi occhi
E scambiano il tuo fascino per un segno cosmico
Ora, Ora

Non posso farglielo credere, è il suo trucco migliore
E stanno abboccando proprio come ho fatto io

Lei sembra
Come tutte le tue ragazze, ma più bionda
Un po’ come me, solo più giovane
Scommetto che adora quando ti sente dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”
Lei sembra
Come se potesse essere tua figlia
Come me prima che diventassi più intelligente
Quando ero lusingata di sentirti dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Ho visto la marea salire più in alto di quanto tu fossi su di me
Ascoltando Strawberry Letter 23
Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non sono stata vista a casa tua
Lo sapevi meglio di me, ovviamente

Oh, sei così matura
Sei così matura
Oh

Lei sembra
Come tutte le tue ragazze, ma più bionda
Un po’ come me, solo più giovane
Scommetto che adora quando ti sente dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”
Lei sembra (Lei sembra)
Come se potesse Sii tua figlia
Come me prima che diventassi più intelligente
Quando mi sentivo lusingata di sentirti dire
“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Ho visto la marea salire più in alto di me
Ascoltando Strawberry Letter 23
Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non mi hanno vista a casa tua
Sei così matura per la tua età, tesoro

Cosa ne pensate di Mature di Hilary Duff?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

