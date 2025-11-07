Hilary Duff è tornata: ecco il nuovo singolo Mature

Dopo anni di attesa, Hilary Duff torna ufficialmente alla musica con un nuovo singolo, Mature. Poco prima della pubblicazione, l’attrice e cantante ha pubblicato un post che ha mandato i fan in delirio. Questi ultimi aspettavano da tanto tempo un ritorno sulle scene della star, soprattutto dopo la cancellazione dello spin-off di Lizzie McGuire, serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Nell’immagine mostrata sul suo profilo Instagram per promuovere il singolo, c’era una foto stilizzata accompagnata da una sola parola, semplice e descrittiva, Matura, che è appunto il titolo della canzone. Nella didascalia, Hilary ha scritto: “Sono così felice che finalmente lo possiate ascoltare. L’ho tenuto nascosto troppo a lungo. Il mio nuovo singolo Mature uscirà il 6 novembre“.

Il video ufficiale della canzone

Testo Mature Hilary Duff

She’s me, I’m her in a different font

Just a few years younger, a new haircut

Very Leo of you with your Scorpio touch

Now, now

Going down on her on your vintage rug

Bet she’s so impressed by your Basquiat

And she thinks you’re deep in the ways you’re not

Now, now

I can’t put it on her, she’s a sweet kid

But she’s taking the bait like we all did

She looks

Like all of your girls but blonder

A little like me, just younger

Bet she loves when she hears you say

“You’re so mature for your age, babe”

She looks

Like she could be your daughter

Like me before I got smarter

When I was flattered to hear you say

“You’re so mature for your age, babe,” oh

You dim all the lights so you look real wise

As they trace the lines underneath your eyes

And mistake your charm for a cosmic sign

Now, now

I can’t put it on them, it’s his best trick

And they’re taking the bait just like I did

She looks

Like all of your girls but blonder

A little like me, just younger

Bet she loves when she hears you say

“You’re so mature for your age, babe”

She looks

Like she could be your daughter

Like me before I got smarter

When I was flattered to hear you say

“You’re so mature for your age, babe”

Watched the tide rise up as high as you got on me

Listening to Strawberry Letter 23

Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours

You knew better of course

Oh, you’re so mature

You’re so mature

Oh

She looks

Like all of your girls but blonder

A little like me, just younger

Bet she loves when she hears you say

“You’re so mature for your age, babe”

She looks (She looks)

Like she could be your daughter

Like me before I got smarter

When I was flattered to hear you say

“You’re so mature for your age, babe”

Watched the tide rise up as high as you got on me

Listening to Strawberry Letter 23

Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours

You’re so mature for your age, babe

Traduzione

Lei sono io, io sono lei con un carattere diverso

Solo qualche anno più giovane, un nuovo taglio di capelli

Molto Leone con il tuo tocco Scorpione

Ora, ora

Andando giù sul tuo tappeto vintage

Scommetto che è così colpita dal tuo Basquiat

E pensa che tu sia profondo in modi in cui non lo sei

Ora, ora

Non posso darglielo, è una ragazza dolce

Ma sta abboccando all’amo come abbiamo fatto tutte noi

Sembra

Come tutte le tue ragazze, ma più bionda

Un po’ come me, solo più giovane

Scommetto che ama quando ti sente dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Sembra

Come se potesse essere tua figlia

Come me prima che diventassi più intelligente

Quando ero lusingato di sentirti dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”, oh

Abbassa tutte le luci così sembri davvero saggia

Mentre tracciano le rughe sotto i tuoi occhi

E scambiano il tuo fascino per un segno cosmico

Ora, Ora

Non posso farglielo credere, è il suo trucco migliore

E stanno abboccando proprio come ho fatto io

Lei sembra

Come tutte le tue ragazze, ma più bionda

Un po’ come me, solo più giovane

Scommetto che adora quando ti sente dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Lei sembra

Come se potesse essere tua figlia

Come me prima che diventassi più intelligente

Quando ero lusingata di sentirti dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Ho visto la marea salire più in alto di quanto tu fossi su di me

Ascoltando Strawberry Letter 23

Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non sono stata vista a casa tua

Lo sapevi meglio di me, ovviamente

Oh, sei così matura

Sei così matura

Oh

Lei sembra

Come tutte le tue ragazze, ma più bionda

Un po’ come me, solo più giovane

Scommetto che adora quando ti sente dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Lei sembra (Lei sembra)

Come se potesse Sii tua figlia

Come me prima che diventassi più intelligente

Quando mi sentivo lusingata di sentirti dire

“Sei così matura per la tua età, tesoro”

Ho visto la marea salire più in alto di me

Ascoltando Strawberry Letter 23

Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non mi hanno vista a casa tua

Sei così matura per la tua età, tesoro

Cosa ne pensate di Mature di Hilary Duff?