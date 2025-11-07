Hilary Duff è tornata: ecco il nuovo singolo Mature scritto da Giovanna Codella 7 Novembre 2025 Dopo anni di attesa, Hilary Duff torna ufficialmente alla musica con un nuovo singolo, Mature. Poco prima della pubblicazione, l’attrice e cantante ha pubblicato un post che ha mandato i fan in delirio. Questi ultimi aspettavano da tanto tempo un ritorno sulle scene della star, soprattutto dopo la cancellazione dello spin-off di Lizzie McGuire, serie tv che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Nell’immagine mostrata sul suo profilo Instagram per promuovere il singolo, c’era una foto stilizzata accompagnata da una sola parola, semplice e descrittiva, Matura, che è appunto il titolo della canzone. Nella didascalia, Hilary ha scritto: “Sono così felice che finalmente lo possiate ascoltare. L’ho tenuto nascosto troppo a lungo. Il mio nuovo singolo Mature uscirà il 6 novembre“. Il video ufficiale della canzone Testo Mature Hilary Duff She’s me, I’m her in a different font Just a few years younger, a new haircut Very Leo of you with your Scorpio touch Now, now Going down on her on your vintage rug Bet she’s so impressed by your Basquiat And she thinks you’re deep in the ways you’re not Now, now I can’t put it on her, she’s a sweet kid But she’s taking the bait like we all did She looks Like all of your girls but blonder A little like me, just younger Bet she loves when she hears you say “You’re so mature for your age, babe” She looks Like she could be your daughter Like me before I got smarter When I was flattered to hear you say “You’re so mature for your age, babe,” oh You dim all the lights so you look real wise As they trace the lines underneath your eyes And mistake your charm for a cosmic sign Now, now I can’t put it on them, it’s his best trick And they’re taking the bait just like I did She looks Like all of your girls but blonder A little like me, just younger Bet she loves when she hears you say “You’re so mature for your age, babe” She looks Like she could be your daughter Like me before I got smarter When I was flattered to hear you say “You’re so mature for your age, babe” Watched the tide rise up as high as you got on me Listening to Strawberry Letter 23 Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours You knew better of course Oh, you’re so mature You’re so mature Oh She looks Like all of your girls but blonder A little like me, just younger Bet she loves when she hears you say “You’re so mature for your age, babe” She looks (She looks) Like she could be your daughter Like me before I got smarter When I was flattered to hear you say “You’re so mature for your age, babe” Watched the tide rise up as high as you got on me Listening to Strawberry Letter 23 Hid my car at Carbon Beach so I wasn’t seen at yours You’re so mature for your age, babe Traduzione Lei sono io, io sono lei con un carattere diverso Solo qualche anno più giovane, un nuovo taglio di capelli Molto Leone con il tuo tocco Scorpione Ora, ora Andando giù sul tuo tappeto vintage Scommetto che è così colpita dal tuo Basquiat E pensa che tu sia profondo in modi in cui non lo sei Ora, ora Non posso darglielo, è una ragazza dolce Ma sta abboccando all’amo come abbiamo fatto tutte noi Sembra Come tutte le tue ragazze, ma più bionda Un po’ come me, solo più giovane Scommetto che ama quando ti sente dire “Sei così matura per la tua età, tesoro” Sembra Come se potesse essere tua figlia Come me prima che diventassi più intelligente Quando ero lusingato di sentirti dire “Sei così matura per la tua età, tesoro”, oh Abbassa tutte le luci così sembri davvero saggia Mentre tracciano le rughe sotto i tuoi occhi E scambiano il tuo fascino per un segno cosmico Ora, Ora Non posso farglielo credere, è il suo trucco migliore E stanno abboccando proprio come ho fatto io Lei sembra Come tutte le tue ragazze, ma più bionda Un po’ come me, solo più giovane Scommetto che adora quando ti sente dire “Sei così matura per la tua età, tesoro” Lei sembra Come se potesse essere tua figlia Come me prima che diventassi più intelligente Quando ero lusingata di sentirti dire “Sei così matura per la tua età, tesoro” Ho visto la marea salire più in alto di quanto tu fossi su di me Ascoltando Strawberry Letter 23 Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non sono stata vista a casa tua Lo sapevi meglio di me, ovviamente Oh, sei così matura Sei così matura Oh Lei sembra Come tutte le tue ragazze, ma più bionda Un po’ come me, solo più giovane Scommetto che adora quando ti sente dire “Sei così matura per la tua età, tesoro” Lei sembra (Lei sembra) Come se potesse Sii tua figlia Come me prima che diventassi più intelligente Quando mi sentivo lusingata di sentirti dire “Sei così matura per la tua età, tesoro” Ho visto la marea salire più in alto di me Ascoltando Strawberry Letter 23 Ho nascosto la mia macchina a Carbon Beach così non mi hanno vista a casa tua Sei così matura per la tua età, tesoro Cosa ne pensate di Mature di Hilary Duff?