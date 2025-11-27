Hilary Duff annuncia il nuovo album luck…or something

La superstar globale multiplatino Hilary Duff ha annunciato l’attesissimo arrivo del suo primo nuovo album, che arriva dopo più di 10 anni. Il titolo è luck…or something e arriverà ovunque tramite Atlantic Records venerdì 20 febbraio 2026.

“Mi viene spesso chiesto come faccio ad avere ancora la testa sulle spalle dopo essere cresciuta in questo settore. Il titolo dell’album è il mio modo di rispondere a questa domanda. È fortuna, ma c’è anche un grande peso nel ‘…or something’. Molte delle cose che ho passato sono racchiuse lì, e sento che in definitiva è questo che mi ha plasmato.”

Hilary presenterà luck…or something a gennaio con il breve tour Small Rooms, Big Nerves, una serie di concerti live speciali già sold out che segnano le sue prime apparizioni da headliner in oltre un decennio. I concerti prenderanno il via il 19 gennaio 2026 presso lo storico O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, seguito dagli show All’History di Toronto il 24 gennaio, al Brooklyn Paramount di New York City il 27 gennaio e all’iconico Wiltern di Los Angeles il 29 gennaio.

Il sesto album in studio di Hilary Duff includerà il nuovo singolo, Mature, disponibile ovunque. Co-scritto da Duff, suo marito, il cantautore/produttore vincitore di GRAMMY® Award Matthew Koma (Britney Spears, P!nk), e la hitmaker Madison Love (Halsey, Ava Max), il brano è arrivato come un pezzo di autofiction ispirato alle disavventure romantiche dei suoi anni giovanili.

Con una produzione pop e con lo stile tipico della cantante, Mature è accompagnato da un video musicale diretto da Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie). All’inizio di questa settimana, Hilary ha condiviso un video “dietro le quinte” dal set delle riprese del video.

“‘Mature’ si è rivelato un perfetto brano per tornare sulle scene musicali, spingendo il sound in nuove direzioni pur rimanendo essenzialmente se stessa” ha dichiarato Hilary Duff per VOGUE.