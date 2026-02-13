Hilary Duff- Roommates: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 13 Febbraio 2026 Hilary Duff ci allieta con Roommates, il secondo singolo tratto dal suo prossimo album luck… or something, un brano in cui canta esplicitamente del suo desiderio di ritrovare la passione in una relazione di vecchia data. Hilary ha spiegato il significato su Instagram, svelando che la canzone è un’ode alla sua vita e al viaggio per ritrovare se stessa, dopo aver vissuto grandi cambiamenti, tra cui il matrimonio, la maternità e il passare del tempo in generale. “Roommates è una canzone su quando la vita è viva, tesoro. È quel desiderio di un tempo più selvaggio e libero, prima che le giornate fossero inghiottite da viaggi in auto, discussioni sul budget, corse al supermercato e dal lasciarsi insinuare vecchie o nuove insicurezze. È il ronzio irrequieto del desiderio di ritrovare la strada, il proprio ritmo, la propria persona, se stessi.“ Guarda qui sotto il video musicale: Testo Roommates di Hilary Duff I can barely mention it Without causing some ego trauma But I know you’re sensing How I’m tryna give you hints Physical affection goes a long way with me I don’t wanna Quietly resent you I just want the easy fix But life is life-ing And pressure is pressuring me Oh, I wish that I could catch you in the right light I only want the beginning I don’t want the end I want the part where you say ‘goddamn’ Back of a dive bar Giving you head Then sneak home late Wake up your roommates I want the highlights 10 out of 10 The butterflies from holding your hand Before we swept us under the bed And we became Practically roommates I’m touching myself by the front door But you don’t even look my way no more Maybe like the stars at noon You won’t come out until you’re ready But here I am telling you Don’t put off the night too long And I know we would laugh if I tried Walking in in something sexy But I don’t wanna beg you I know you know what I want But life is life-ing And pressure is pressuring me Oh, I wish that I could catch you in the right light I only want the beginning I don’t want the end I want the part where you say ‘goddamn’ Back of a dive bar Giving you head Then sneak home late Wake up your roommates I want the highlights 10 out of 10 The butterflies from holding your hand Before we swept us under the bed And we became Practically roommates I’m touching myself looking at porn But you don’t even look my way no more I wanna stay your new girl Always think I’m cute girl Only in the whole world I’m paranoid of new girls All the shiny cute girls God it makes my head swirl I only want the beginning I don’t want the end I want the part where you say ‘goddamn’ Back of a dive bar Giving you head Then sneak home late Wake up your roommates I want the highlights 10 out of 10 The butterflies from holding your hand Before we swept us under the bed And we became Practically roommates I’m touching myself by the front door But you don’t even look my way no more Don’t even look my way no more Traduzione Riesco a malapena a menzionarlo Senza causare un trauma all’ego Ma so che lo stai intuendo Come sto cercando di darti degli indizi L’affetto fisico fa molta strada con me Non voglio Provare risentimento in silenzio Voglio solo la soluzione facile Ma la vita è vita E la pressione mi sta pressando Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce Voglio solo l’inizio Non voglio la fine Voglio la parte in cui dici “dannazione” Retro di un bar squallido Farti un p****o Poi rintanarmi a casa tardi Svegliare i tuoi coinquilini Voglio i momenti salienti 10 su 10 Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano Prima che ci spazzassimo sotto il letto E diventassimo Praticamente coinquilini Mi tocco vicino alla porta d’ingresso Ma tu non mi guardi nemmeno più Forse come le stelle a mezzogiorno Non uscirò finché non sarai pronto Ma eccomi qui a dirti Non rimandare troppo la serata E so che rideremmo se ci provassi Entro con qualcosa di sexy Ma non voglio implorarti So che sai cosa voglio Ma la vita è vita E la pressione mi sta pressando Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce Voglio solo l’inizio Non voglio la fine Voglio la parte in cui dici “c***o” Retro di un bar malfamato Farti un p****o Poi sgattaiolare a casa tardi Svegliare i tuoi coinquilini Voglio i momenti salienti 10 su 10 Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano Prima che ci spazzassimo sotto il letto E diventassimo Praticamente coinquilini Mi tocco guardando un p***o Ma tu non mi guardi nemmeno più Voglio rimanere la tua nuova ragazza Penso sempre di essere una ragazza carina Sola il mondo Sono paranoica con le ragazze nuove Tutte le ragazze carine e scintillanti Dio, mi fa girare la testa Voglio solo l’inizio Non voglio la fine Voglio la parte in cui dici “c***” Retro di un bar squallido Farti un p****o Poi rincasare tardi di nascosto Svegliare i tuoi coinquilini Voglio i momenti salienti 10 su 10 Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano Prima che ci spazzassimo sotto il letto E diventassimo Praticamente coinquilini Mi tocco vicino alla porta d’ingresso Ma tu non mi guardi nemmeno più Non mi guardi nemmeno più Cosa ne pensate di Roommates di Hilary Duff?