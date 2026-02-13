Hilary Duff- Roommates: video, testo e traduzione

GingerGeneration.it

Hilary Duff ci allieta con Roommates, il secondo singolo tratto dal suo prossimo album luck… or something, un brano in cui canta esplicitamente del suo desiderio di ritrovare la passione in una relazione di vecchia data.

Hilary ha spiegato il significato su Instagram, svelando che la canzone è un’ode alla sua vita e al viaggio per ritrovare se stessa, dopo aver vissuto grandi cambiamenti, tra cui il matrimonio, la maternità e il passare del tempo in generale.

Roommates è una canzone su quando la vita è viva, tesoro. È quel desiderio di un tempo più selvaggio e libero, prima che le giornate fossero inghiottite da viaggi in auto, discussioni sul budget, corse al supermercato e dal lasciarsi insinuare vecchie o nuove insicurezze. È il ronzio irrequieto del desiderio di ritrovare la strada, il proprio ritmo, la propria persona, se stessi.

Testo Roommates di Hilary Duff

I can barely mention it
Without causing some ego trauma
But I know you’re sensing
How I’m tryna give you hints
Physical affection goes a long way with me
I don’t wanna
Quietly resent you
I just want the easy fix

But life is life-ing
And pressure is pressuring me
Oh, I wish that I could catch you in the right light

I only want the beginning
I don’t want the end
I want the part where you say ‘goddamn’
Back of a dive bar
Giving you head
Then sneak home late
Wake up your roommates
I want the highlights 10 out of 10
The butterflies from holding your hand
Before we swept us under the bed
And we became
Practically roommates
I’m touching myself by the front door
But you don’t even look my way no more

Maybe like the stars at noon
You won’t come out until you’re ready
But here I am telling you
Don’t put off the night too long
And I know we would laugh if I tried
Walking in in something sexy
But I don’t wanna beg you
I know you know what I want

But life is life-ing
And pressure is pressuring me
Oh, I wish that I could catch you in the right light

I only want the beginning
I don’t want the end
I want the part where you say ‘goddamn’
Back of a dive bar
Giving you head
Then sneak home late
Wake up your roommates
I want the highlights 10 out of 10
The butterflies from holding your hand
Before we swept us under the bed
And we became
Practically roommates
I’m touching myself looking at porn
But you don’t even look my way no more

I wanna stay your new girl
Always think I’m cute girl
Only in the whole world
I’m paranoid of new girls
All the shiny cute girls
God it makes my head swirl

I only want the beginning
I don’t want the end
I want the part where you say ‘goddamn’
Back of a dive bar
Giving you head
Then sneak home late
Wake up your roommates
I want the highlights 10 out of 10
The butterflies from holding your hand
Before we swept us under the bed
And we became
Practically roommates
I’m touching myself by the front door

But you don’t even look my way no more
Don’t even look my way no more

Traduzione

Riesco a malapena a menzionarlo
Senza causare un trauma all’ego
Ma so che lo stai intuendo
Come sto cercando di darti degli indizi
L’affetto fisico fa molta strada con me
Non voglio
Provare risentimento in silenzio
Voglio solo la soluzione facile

Ma la vita è vita
E la pressione mi sta pressando
Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce

Voglio solo l’inizio
Non voglio la fine
Voglio la parte in cui dici “dannazione”
Retro di un bar squallido
Farti un p****o
Poi rintanarmi a casa tardi
Svegliare i tuoi coinquilini
Voglio i momenti salienti 10 su 10
Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano
Prima che ci spazzassimo sotto il letto
E diventassimo
Praticamente coinquilini
Mi tocco vicino alla porta d’ingresso
Ma tu non mi guardi nemmeno più

Forse come le stelle a mezzogiorno
Non uscirò finché non sarai pronto
Ma eccomi qui a dirti
Non rimandare troppo la serata
E so che rideremmo se ci provassi
Entro con qualcosa di sexy
Ma non voglio implorarti
So che sai cosa voglio

Ma la vita è vita
E la pressione mi sta pressando
Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce

Voglio solo l’inizio
Non voglio la fine
Voglio la parte in cui dici “c***o”
Retro di un bar malfamato
Farti un p****o
Poi sgattaiolare a casa tardi
Svegliare i tuoi coinquilini
Voglio i momenti salienti 10 su 10
Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano
Prima che ci spazzassimo sotto il letto
E diventassimo
Praticamente coinquilini
Mi tocco guardando un p***o
Ma tu non mi guardi nemmeno più

Voglio rimanere la tua nuova ragazza
Penso sempre di essere una ragazza carina
Sola il mondo
Sono paranoica con le ragazze nuove
Tutte le ragazze carine e scintillanti
Dio, mi fa girare la testa

Voglio solo l’inizio
Non voglio la fine
Voglio la parte in cui dici “c***”
Retro di un bar squallido
Farti un p****o
Poi rincasare tardi di nascosto
Svegliare i tuoi coinquilini
Voglio i momenti salienti 10 su 10
Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano
Prima che ci spazzassimo sotto il letto
E diventassimo
Praticamente coinquilini
Mi tocco vicino alla porta d’ingresso

Ma tu non mi guardi nemmeno più
Non mi guardi nemmeno più

Cosa ne pensate di Roommates di Hilary Duff?

