Hilary Duff- Roommates: video, testo e traduzione

Hilary Duff ci allieta con Roommates, il secondo singolo tratto dal suo prossimo album luck… or something, un brano in cui canta esplicitamente del suo desiderio di ritrovare la passione in una relazione di vecchia data.

Hilary ha spiegato il significato su Instagram, svelando che la canzone è un’ode alla sua vita e al viaggio per ritrovare se stessa, dopo aver vissuto grandi cambiamenti, tra cui il matrimonio, la maternità e il passare del tempo in generale.

“Roommates è una canzone su quando la vita è viva, tesoro. È quel desiderio di un tempo più selvaggio e libero, prima che le giornate fossero inghiottite da viaggi in auto, discussioni sul budget, corse al supermercato e dal lasciarsi insinuare vecchie o nuove insicurezze. È il ronzio irrequieto del desiderio di ritrovare la strada, il proprio ritmo, la propria persona, se stessi.“

Testo Roommates di Hilary Duff

I can barely mention it

Without causing some ego trauma

But I know you’re sensing

How I’m tryna give you hints

Physical affection goes a long way with me

I don’t wanna

Quietly resent you

I just want the easy fix

But life is life-ing

And pressure is pressuring me

Oh, I wish that I could catch you in the right light

I only want the beginning

I don’t want the end

I want the part where you say ‘goddamn’

Back of a dive bar

Giving you head

Then sneak home late

Wake up your roommates

I want the highlights 10 out of 10

The butterflies from holding your hand

Before we swept us under the bed

And we became

Practically roommates

I’m touching myself by the front door

But you don’t even look my way no more

Maybe like the stars at noon

You won’t come out until you’re ready

But here I am telling you

Don’t put off the night too long

And I know we would laugh if I tried

Walking in in something sexy

But I don’t wanna beg you

I know you know what I want

But life is life-ing

And pressure is pressuring me

Oh, I wish that I could catch you in the right light

I only want the beginning

I don’t want the end

I want the part where you say ‘goddamn’

Back of a dive bar

Giving you head

Then sneak home late

Wake up your roommates

I want the highlights 10 out of 10

The butterflies from holding your hand

Before we swept us under the bed

And we became

Practically roommates

I’m touching myself looking at porn

But you don’t even look my way no more

I wanna stay your new girl

Always think I’m cute girl

Only in the whole world

I’m paranoid of new girls

All the shiny cute girls

God it makes my head swirl

I only want the beginning

I don’t want the end

I want the part where you say ‘goddamn’

Back of a dive bar

Giving you head

Then sneak home late

Wake up your roommates

I want the highlights 10 out of 10

The butterflies from holding your hand

Before we swept us under the bed

And we became

Practically roommates

I’m touching myself by the front door

But you don’t even look my way no more

Don’t even look my way no more

Traduzione

Riesco a malapena a menzionarlo

Senza causare un trauma all’ego

Ma so che lo stai intuendo

Come sto cercando di darti degli indizi

L’affetto fisico fa molta strada con me

Non voglio

Provare risentimento in silenzio

Voglio solo la soluzione facile

Ma la vita è vita

E la pressione mi sta pressando

Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce

Voglio solo l’inizio

Non voglio la fine

Voglio la parte in cui dici “dannazione”

Retro di un bar squallido

Farti un p****o

Poi rintanarmi a casa tardi

Svegliare i tuoi coinquilini

Voglio i momenti salienti 10 su 10

Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano

Prima che ci spazzassimo sotto il letto

E diventassimo

Praticamente coinquilini

Mi tocco vicino alla porta d’ingresso

Ma tu non mi guardi nemmeno più

Forse come le stelle a mezzogiorno

Non uscirò finché non sarai pronto

Ma eccomi qui a dirti

Non rimandare troppo la serata

E so che rideremmo se ci provassi

Entro con qualcosa di sexy

Ma non voglio implorarti

So che sai cosa voglio

Ma la vita è vita

E la pressione mi sta pressando

Oh, vorrei poterti cogliere nella giusta luce

Voglio solo l’inizio

Non voglio la fine

Voglio la parte in cui dici “c***o”

Retro di un bar malfamato

Farti un p****o

Poi sgattaiolare a casa tardi

Svegliare i tuoi coinquilini

Voglio i momenti salienti 10 su 10

Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano

Prima che ci spazzassimo sotto il letto

E diventassimo

Praticamente coinquilini

Mi tocco guardando un p***o

Ma tu non mi guardi nemmeno più

Voglio rimanere la tua nuova ragazza

Penso sempre di essere una ragazza carina

Sola il mondo

Sono paranoica con le ragazze nuove

Tutte le ragazze carine e scintillanti

Dio, mi fa girare la testa

Voglio solo l’inizio

Non voglio la fine

Voglio la parte in cui dici “c***”

Retro di un bar squallido

Farti un p****o

Poi rincasare tardi di nascosto

Svegliare i tuoi coinquilini

Voglio i momenti salienti 10 su 10

Le farfalle nello stomaco per averti tenuto la mano

Prima che ci spazzassimo sotto il letto

E diventassimo

Praticamente coinquilini

Mi tocco vicino alla porta d’ingresso

Ma tu non mi guardi nemmeno più

Non mi guardi nemmeno più

Cosa ne pensate di Roommates di Hilary Duff?