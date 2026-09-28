MTV VMA 2026: chi sono tutti i vincitori scritto da Giovanna Codella 28 Settembre 2026 Vincitori VMA 2026. Screen canale Youtube MTV Gli MTV VMA 2026 si sono tenuti nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre presso il Peacock Theater di Los Angeles con la conduzione del rapper Snop Dogg. A proclamare coloro che hanno trionfato nelle varie categorie sono salite sul palco stelle delle musica tra cui Charli xcx, Alex Warren, Troye Sivan e Tyla ma anche l’attrice Dakota Johnson. Grande era la trepidazione per il ritorno sul palco da parte di Madonna dopo la sua ultima partecipazione ai premi annuali nel 2003, ma anche la consegna del premio Artist Director Honors consegnato a Taylor Swift che ha scelto quest’occasione per presentare il videoclip di Patient Zero. Il riconoscimento speciale conferito a Taylor non fa parte delle categorie competitive ma rappresenta una pietra miliare nella storia dei Video Music Awards, portando il totale della sua carriera a 32 vittorie e facendole superare Beyoncé come artista più premiata della cerimonia. Sì perché tra gli altri, Tay Tay si è aggiudicata anche il Moon Person principale della serata, quello per il miglior video grazie al videoclip di Fate of Ophelia vincendo in questa categoria per la sesta volta e aggiudicandosi l’ennesimo record. Anche per LISA delle Blackpink è stata una cerimonia ricca di soddisfazione, grazie al premio Best Pop con Dream, ed è è lei la prima asiatica a conquistarlo in 42 anni, a precederla solo i BTS. Tra i momenti memorabili lo show realizzato da Madonna (si è aggiudicata il premio Artist of The Year, Best Collaboration e Best Dance) insieme a Sabrina Carpenter sulle note di Bring Your Love. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Video Music Awards (@vmas) Tutti i vincitori dei VMA 2026 Video of the Year hate that i made you love me – Ariana Grande I Just Might – Bruno Mars Storm starring Yung Lean – GENER8ION (starring Yung Lean) Confessions II – Film – Madonna Tears – Sabrina Carpenter The Fate of Ophelia – Taylor Swift (Vincitore) Artist of the Year Ariana Grande Bruno Mars Madonna – Vincitore Morgan Wallen Sabrina Carpenter Taylor Swift Song of the Year SWIM – BTS Choosin’ Texas – Ella Langley Golden – HUNTR/X Bring Your Love – Madonna Man I Need – Olivia Dean Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE Best New Artist Bella Kay Cortis Magnus Ferrell Malcom Todd Myles Smith Sienna Spiro – Vincitore Stella Lefty Best Collaboration Chains & Whips – Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice Ever Since U Left Me – French Montana x Max B Bring Your Love – Madonna & Sabrina Carpenter (Vincitore) Stateside – Pinkpantheress & Zara Larsson Dai Dai – Shakira & Burna Boy Hard Part – Teyana Taylor & Lucky Daye Best Pop hate that i made you love me – Ariana Grande SS26 – Charli xcx Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi (Vincitore) Drop Dead – Olivia Rodrigo House Tour – Sabrina Carpenter Nobody’s Girl – Tate McRae The Fate of Ophelia – Taylor Swift Best Hip-Hop Safe – Cardi B & Kehlani (Vincitore) E85 – Don Toliver Janice STFU – Drake Lover Girl – Megan Thee Stallion Dumbo – Travis Scott Sugar On My Tongue – Tyler, the Creator Best R&B I Just Might – Bruno Mars (Vincitore) It Depends/Obvious – Chris Brown Raindance – Dave & Tems Yukon – Justin Bieber Folded – Kehlani Is It a Crime – Mariah The Scientist Best Alternative Texas – Geese Fix Ur Face- mgk & Fred Durst The Great Divide – Noah Kahan The Cure – Olivia Rodrigo (Vincitore) Homewrecker – Sombr Dracula – Tame Impala Drag Path – Twenty One Pilots Best Latin Choka Choka – Anitta & Shakira (Vincitore) Nuevayol – Bad Bunny Tu Sancho – Fuerza Regida Papasito – Karol G La Perla – Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia La Villa – Ryan Castro, Kapo & GANGSTA Dai Dai – Shakira & Burna Boy Best K-pop Jump – BLACKPINK Swim – BTS (Vincitore) REDRED – CORTIS Pinky Up – KATSEYE Spaghetti – LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi Best Dance Nobody’s Girl – Tate McRae New Religion – Bebe Rexha & Faithless Aperture – Harry Styles RUNWAY – Lady Gaga and Doechii Confessions II — The Film – Madonna (Vincitore) Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson DANCE… – Slayyyter Best Country Choosin’ Texas – Ella Langley (Vincitore) Dry Spell – Kacey Musgraves Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson Back in the Studio – Luke Combs Cowgirl – Shaboozey Boston – Stella Lefty Brunette – Tucker Wetmore Best Direction hate that i made you love me – Ariana Grande I Just Might – Bruno Mars Storm – GENER8ION Confessions II – The Film – Madonna House Tour – Sabrina Carpenter Opalite- Taylor Swift (Vincitore) Best Art Direction SS26 – Charli xcx Runway – Lady Gaga & Doechii Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson (Vincitore) Confessions II – The Film – Madonna My Body Isn’t Ready – sombr The Fate of Ophelia – Taylor Swift Best Cinematography Punk Rocky – A$AP Rocky hate that i made you love me – Ariana Grande Dream – LISA Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore) Cowgirl – Shaboozey The Fate of Ophelia – Taylor Swift Best Editing hate that i made you love me – Ariana Grande I Just Might – Bruno Mars Dream – LISA Confessions II – The Film – Madonna House Tour – Sabrina Carpenter (Vincitore) The Fate of Ophelia – Taylor Swift Best Choreography Storm starring Yung Lean – GENER8ION Dance No More – Harry Styles Pinky Up – KATSEYE Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore) Nobody’s Girl – Tate McRae The Fate of Ophelia – Taylor Swift Best Visual Effects hate that i made you love me – Ariana Grande (Vincitore) Eyes Closed – JISOO & Zayn Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson Confessions II – The Film – Madonna Click Clack Symphony – RAYE The Fate of Ophelia – Taylor Swift (In aggiornamento) VMA 2026: dove vederli in Italia Gli MTV Video Music Awards 2026 vanno in onda lunedì 28 settembre alle 21:00 su MTV ITALIA (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW), alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) e saranno disponibili successivamente su Paramount+.