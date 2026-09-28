MTV VMA 2026: chi sono tutti i vincitori

Vincitori VMA 2026. Screen canale Youtube MTV

Gli MTV VMA 2026 si sono tenuti nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre presso il Peacock Theater di Los Angeles con la conduzione del rapper Snop Dogg.

A proclamare coloro che hanno trionfato nelle varie categorie sono salite sul palco stelle delle musica tra cui Charli xcx, Alex Warren, Troye Sivan e Tyla ma anche l’attrice Dakota Johnson.

Grande era la trepidazione per il ritorno sul palco da parte di Madonna dopo la sua ultima partecipazione ai premi annuali nel 2003, ma anche la consegna del premio Artist Director Honors consegnato a Taylor Swift che ha scelto quest’occasione per presentare il videoclip di Patient Zero.

Il riconoscimento speciale conferito a Taylor non fa parte delle categorie competitive ma rappresenta una pietra miliare nella storia dei Video Music Awards, portando il totale della sua carriera a 32 vittorie e facendole superare Beyoncé come artista più premiata della cerimonia.

Sì perché tra gli altri, Tay Tay si è aggiudicata anche il Moon Person principale della serata, quello per il miglior video grazie al videoclip di Fate of Ophelia vincendo in questa categoria per la sesta volta e aggiudicandosi l’ennesimo record.

Anche per LISA delle Blackpink è stata una cerimonia ricca di soddisfazione, grazie al premio Best Pop con Dream, ed è è lei la prima asiatica a conquistarlo in 42 anni, a precederla solo i BTS. Tra i momenti memorabili lo show realizzato da Madonna (si è aggiudicata il premio Artist of The Year, Best Collaboration e Best Dance) insieme a Sabrina Carpenter sulle note di Bring Your Love.

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Tutti i vincitori dei VMA 2026

Video of the Year

hate that i made you love me – Ariana Grande

I Just Might – Bruno Mars

Storm starring Yung Lean – GENER8ION (starring Yung Lean)

Confessions II – Film – Madonna

Tears – Sabrina Carpenter

The Fate of Ophelia – Taylor Swift (Vincitore)

Artist of the Year

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna – Vincitore

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Song of the Year

SWIM – BTS

Choosin’ Texas – Ella Langley

Golden – HUNTR/X

Bring Your Love – Madonna

Man I Need – Olivia Dean

Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson

WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

Best New Artist

Bella Kay

Cortis

Magnus Ferrell

Malcom Todd

Myles Smith

Sienna Spiro – Vincitore

Stella Lefty

Best Collaboration

Chains & Whips – Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice

Ever Since U Left Me – French Montana x Max B

Bring Your Love – Madonna & Sabrina Carpenter (Vincitore)

Stateside – Pinkpantheress & Zara Larsson

Dai Dai – Shakira & Burna Boy

Hard Part – Teyana Taylor & Lucky Daye

Best Pop

hate that i made you love me – Ariana Grande

SS26 – Charli xcx

Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi (Vincitore)

Drop Dead – Olivia Rodrigo

House Tour – Sabrina Carpenter

Nobody’s Girl – Tate McRae

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Hip-Hop

Safe – Cardi B & Kehlani (Vincitore)

E85 – Don Toliver

Janice STFU – Drake

Lover Girl – Megan Thee Stallion

Dumbo – Travis Scott

Sugar On My Tongue – Tyler, the Creator

Best R&B

I Just Might – Bruno Mars (Vincitore)

It Depends/Obvious – Chris Brown

Raindance – Dave & Tems

Yukon – Justin Bieber

Folded – Kehlani

Is It a Crime – Mariah The Scientist

Best Alternative

Texas – Geese

Fix Ur Face- mgk & Fred Durst

The Great Divide – Noah Kahan

The Cure – Olivia Rodrigo (Vincitore)

Homewrecker – Sombr

Dracula – Tame Impala

Drag Path – Twenty One Pilots

Best Latin

Choka Choka – Anitta & Shakira (Vincitore)

Nuevayol – Bad Bunny

Tu Sancho – Fuerza Regida

Papasito – Karol G

La Perla – Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia

La Villa – Ryan Castro, Kapo & GANGSTA

Dai Dai – Shakira & Burna Boy

Best K-pop

Jump – BLACKPINK

Swim – BTS (Vincitore)

REDRED – CORTIS

Pinky Up – KATSEYE

Spaghetti – LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)

Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi

Best Dance

Nobody’s Girl – Tate McRae

New Religion – Bebe Rexha & Faithless

Aperture – Harry Styles

RUNWAY – Lady Gaga and Doechii

Confessions II — The Film – Madonna (Vincitore)

Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson

DANCE… – Slayyyter

Best Country

Choosin’ Texas – Ella Langley (Vincitore)

Dry Spell – Kacey Musgraves

Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson

Back in the Studio – Luke Combs

Cowgirl – Shaboozey

Boston – Stella Lefty

Brunette – Tucker Wetmore

Best Direction

hate that i made you love me – Ariana Grande

I Just Might – Bruno Mars

Storm – GENER8ION

Confessions II – The Film – Madonna

House Tour – Sabrina Carpenter

Opalite- Taylor Swift (Vincitore)

Best Art Direction

SS26 – Charli xcx

Runway – Lady Gaga & Doechii

Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson (Vincitore)

Confessions II – The Film – Madonna

My Body Isn’t Ready – sombr

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Cinematography

Punk Rocky – A$AP Rocky

hate that i made you love me – Ariana Grande

Dream – LISA

Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore)

Cowgirl – Shaboozey

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Editing

hate that i made you love me – Ariana Grande

I Just Might – Bruno Mars

Dream – LISA

Confessions II – The Film – Madonna

House Tour – Sabrina Carpenter (Vincitore)

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Choreography

Storm starring Yung Lean – GENER8ION

Dance No More – Harry Styles

Pinky Up – KATSEYE

Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore)

Nobody’s Girl – Tate McRae

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Visual Effects

hate that i made you love me – Ariana Grande (Vincitore)

Eyes Closed – JISOO & Zayn

Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson

Confessions II – The Film – Madonna

Click Clack Symphony – RAYE

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

(In aggiornamento)

VMA 2026: dove vederli in Italia

Gli MTV Video Music Awards 2026 vanno in onda lunedì 28 settembre alle 21:00 su MTV ITALIA (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW), alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) e saranno disponibili successivamente su Paramount+.