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MTV VMA 2026: chi sono tutti i vincitori

scritto da Giovanna Codella
mtv vincitori vma 2026

Vincitori VMA 2026. Screen canale Youtube MTV

Gli MTV VMA 2026 si sono tenuti nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre presso il Peacock Theater di Los Angeles con la conduzione del rapper Snop Dogg.

A proclamare coloro che hanno trionfato nelle varie categorie sono salite sul palco stelle delle musica tra cui Charli xcx, Alex Warren, Troye Sivan e Tyla ma anche l’attrice Dakota Johnson.

Grande era la trepidazione per il ritorno sul palco da parte di Madonna dopo la sua ultima partecipazione ai premi annuali nel 2003, ma anche la consegna del premio Artist Director Honors consegnato a Taylor Swift che ha scelto quest’occasione per presentare il videoclip di Patient Zero.

Il riconoscimento speciale conferito a Taylor non fa parte delle categorie competitive ma rappresenta una pietra miliare nella storia dei Video Music Awards, portando il totale della sua carriera a 32 vittorie e facendole superare Beyoncé come artista più premiata della cerimonia.

Sì perché tra gli altri, Tay Tay si è aggiudicata anche il Moon Person principale della serata, quello per il miglior video grazie al videoclip di Fate of Ophelia  vincendo in questa categoria per la sesta volta e aggiudicandosi l’ennesimo record.

Anche per LISA delle Blackpink è stata una cerimonia ricca di soddisfazione, grazie al premio Best Pop con Dream, ed è è lei la prima asiatica a conquistarlo in 42 anni, a precederla solo i BTS. Tra i momenti memorabili lo show realizzato da Madonna (si è aggiudicata il premio Artist of The Year, Best Collaboration e Best Dance) insieme a Sabrina Carpenter sulle note di Bring Your Love.

 

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Un post condiviso da Video Music Awards (@vmas)

Tutti i vincitori dei VMA 2026

Video of the Year
hate that i made you love me – Ariana Grande
I Just Might – Bruno Mars
Storm starring Yung Lean – GENER8ION (starring Yung Lean)
Confessions II – Film – Madonna
Tears – Sabrina Carpenter
The Fate of Ophelia – Taylor Swift  (Vincitore)

Artist of the Year
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna – Vincitore
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift

Song of the Year
SWIM – BTS
Choosin’ Texas – Ella Langley
Golden – HUNTR/X
Bring Your Love – Madonna
Man I Need – Olivia Dean
Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson
WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE

Best New Artist
Bella Kay
Cortis
Magnus Ferrell
Malcom Todd
Myles Smith
Sienna Spiro – Vincitore
Stella Lefty

Best Collaboration
Chains & Whips – Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice
Ever Since U Left Me – French Montana x Max B
Bring Your Love – Madonna & Sabrina Carpenter (Vincitore)
Stateside – Pinkpantheress & Zara Larsson
Dai Dai – Shakira & Burna Boy
Hard Part – Teyana Taylor & Lucky Daye

Best Pop
hate that i made you love me – Ariana Grande
SS26 – Charli xcx
Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi (Vincitore)
Drop Dead – Olivia Rodrigo
House Tour – Sabrina Carpenter
Nobody’s Girl – Tate McRae
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Hip-Hop
Safe – Cardi B & Kehlani (Vincitore)
E85 – Don Toliver
Janice STFU – Drake
Lover Girl – Megan Thee Stallion
Dumbo – Travis Scott
Sugar On My Tongue – Tyler, the Creator

Best R&B
I Just Might – Bruno Mars (Vincitore)
It Depends/Obvious – Chris Brown
Raindance – Dave & Tems
Yukon – Justin Bieber
Folded – Kehlani
Is It a Crime – Mariah The Scientist

Best Alternative
Texas – Geese
Fix Ur Face- mgk & Fred Durst
The Great Divide – Noah Kahan
The Cure – Olivia Rodrigo (Vincitore)
Homewrecker – Sombr
Dracula – Tame Impala
Drag Path – Twenty One Pilots

Best Latin
Choka Choka – Anitta & Shakira (Vincitore)
Nuevayol – Bad Bunny
Tu Sancho – Fuerza Regida
Papasito – Karol G
La Perla – Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia
La Villa – Ryan Castro, Kapo & GANGSTA
Dai Dai – Shakira & Burna Boy

Best K-pop
Jump – BLACKPINK
Swim – BTS (Vincitore)
REDRED – CORTIS
Pinky Up – KATSEYE
Spaghetti – LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS)
Dream – LISA ft. Kentaro Sakaguchi

Best Dance
Nobody’s Girl – Tate McRae
New Religion – Bebe Rexha & Faithless
Aperture – Harry Styles
RUNWAY – Lady Gaga and Doechii
Confessions II — The Film – Madonna (Vincitore)
Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson
DANCE… – Slayyyter

Best Country
Choosin’ Texas – Ella Langley (Vincitore)
Dry Spell – Kacey Musgraves
Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson
Back in the Studio – Luke Combs
Cowgirl – Shaboozey
Boston – Stella Lefty
Brunette – Tucker Wetmore

Best Direction
hate that i made you love me – Ariana Grande
I Just Might – Bruno Mars
Storm – GENER8ION
Confessions II – The Film – Madonna
House Tour – Sabrina Carpenter
Opalite- Taylor Swift (Vincitore)

Best Art Direction
SS26 – Charli xcx
Runway – Lady Gaga & Doechii
Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson (Vincitore)
Confessions II – The Film – Madonna
My Body Isn’t Ready – sombr
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Cinematography
Punk Rocky – A$AP Rocky
hate that i made you love me – Ariana Grande
Dream – LISA
Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore)
Cowgirl – Shaboozey
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Editing
hate that i made you love me – Ariana Grande
I Just Might – Bruno Mars
Dream – LISA
Confessions II – The Film – Madonna
House Tour – Sabrina Carpenter (Vincitore)
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Choreography
Storm starring Yung Lean – GENER8ION
Dance No More – Harry Styles
Pinky Up – KATSEYE
Confessions II – The Film – Madonna (Vincitore)
Nobody’s Girl – Tate McRae
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Best Visual Effects
hate that i made you love me – Ariana Grande (Vincitore)
Eyes Closed – JISOO & Zayn
Stateside – PinkPantheress & Zara Larsson
Confessions II – The Film – Madonna
Click Clack Symphony – RAYE
The Fate of Ophelia – Taylor Swift

(In aggiornamento)

VMA 2026: dove vederli in Italia

Gli MTV Video Music Awards 2026 vanno in onda lunedì 28 settembre alle 21:00 su MTV ITALIA (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW), alle 22:45 su Comedy Central (canale 129 di Sky, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) e saranno disponibili successivamente su Paramount+.

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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