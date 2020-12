Il reboot di Lizzie McGuire è stato cancellato: l’annuncio di Hilary Duff!

This is NOT what dreams are made of. Il sogno è andato in frantumi: Hilary Duff ha appena annunciato sui social che il reboot di Lizzie McGuire è stato cancellato. Ed il cuore della me stessa adolescente è andato in mille pezzi. L’attrice ha pubblicato un post nel quale spiega ad i fan le motivazioni del passo indietro e sembra che la decisione più che agrodolce.

Ecco la traduzione del post di Hilary Duff:

Nella mia vita ho avuto il grande onore di interpretare il personaggio di Lizzie. Lei ha avuto un impatto talmente lungo ed importante nelle vite di tantissime persone, me compresa. Vedere la fedeltà dei fan e l’amore per lei, anche oggi significa tantissimo per me. Conosco bene gli sforzi dietro al progetto e so che se n’è parlato molto in giro. Si è parlato tanto di un reboot.

Ma purtroppo, nonostante gli sforzi di tutti, non si farà. Vorrei che un qualunque reboot di Lizzie fosse onesto e fedele alla persona che Lizzy dovrebbe essere oggi. Questo è quello che il personaggio si merita. Possiamo tutti prenderci un momento per rendere omaggio alla persona straordinaria che sarebbe diventata e alle avventure che avremmo seguito con lei. Sono molto triste, ma vi giuro che abbiamo fatto tutti del nostro meglio e che le stelle semplicemente non si sono allineate. Hey, voi, ecco quello che ci possiamo aspettare dal 2020!