Gracie Abrams – Hit the Wall: video, testo e traduzione

È bastato l’annuncio del singolo per mandare in visibilio i di fan di Gracie Abrams di tutto il mondo. La cantautrice americana ha pubblicato Hit the Wall, da venerdì 15 maggio sulle piattaforme digitali.

Con immagini cariche di espressioni forti ed evocative, il brano si addentra nel caos delle relazioni umane, caos mescolato al dolore legato a uno stato di salute mentale piuttosto fragile e instabile.

L’espressione “sbattere contro il muro”, ripetuta più volte nel testo nonché il titolo della canzone, può essere vista come un riferimento simbolico al raggiungimento ciclico del proprio limite emotivo e all’incapacità di vivere i propri desideri e i legami sentimentali senza rovinarli e senza romperli.

Il brano è il singolo principale del terzo album in studio di Gracie (qui l’annuncio ufficiale), svelato parzialmente lo scorso aprile con un teaser di alcuni secondi che mostrava l’intro della canzone.

L’arrivo del videoclip musicale è stata segnalato dal The Sun, svelando che il video sarebbe stato pubblicato lo stesso giorno del singolo. Ed eccolo qui, in tutta la sua intensità fatta di immagini metaforiche e nella delicatezza dell’inconfondibile voce di Gracie.

Il video della canzone

Testo Hit the Wall Gracie Abrams

I’m a crack in the pavement, I’m a slip knot

I’m afraid that my fortress is a glass box

I should know what I’m playin’, but I forgot

Felt good for a day, but that stopped

And I once it saw it clearly, but it’s bloodshot

And I want you so badly, but I close off

Like I thought we’d get married, but I guess not

Now you can watch me hit the wall

Hit the wall, I just hit the wall

I’m not a problem you can solve

Weighing the cost, impossible

I hit the wall, I hit the wall

I try to be violent, but I get caught

A room full of doctors and an inkblot

I’m drawn into headlights, have a blind spot

Pull over and wait for too long

I wanna be stable, but I do cave

I use when I’m able, I downgrade

I barely deserve it if you do stay

I wish you would anyway

But I hit thе wall, I just hit the wall

I’m not a problem you can solve

Wеighing the cost, impossible

I hit the wall, I hit the wall

“A Case Of You” playing in the hallway

Hallucinations that I downplay

I’m numb ‘til I’m aching for the sharp pain

Watch my blade ricochet

Time

Funny, ain’t it?

Flashbacks of my life

What a waste of, what a shame

At night

Face to face with every girl

That I tried to play, mm

Well, sooner or later, you’ll find out

I live in a pattern of breakdowns

You’ll bend to my silence, it’s so loud

And then you’ll lose me to the crowd

Hit the wall, I just hit the wall (I)

I’m not a problem you can solve (I)

Hit the wall, I just (I-I)

I just

Now

Fonte Genius.com

Traduzione

Sono una crepa nel marciapiede, sono un nodo da sciogliere

Ho paura che la mia fortezza sia una scatola di vetro

Dovrei sapere cosa sto giocando, ma l’ho dimenticato

Mi sono sentita bene per un giorno, ma poi è finito

E una volta lo vedevo chiaramente, ma ora è tutto iniettato di sangue

E ti desidero così tanto, ma mi chiudo in me stessa

Come se pensassi che ci saremmo sposati, ma immagino di no

Ora puoi guardarmi sbattere contro il muro

Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro

Non sono un problema che puoi risolvere

Valutare il costo, impossibile

Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro

Cerco di essere violenta, ma vengo beccata

Una stanza piena di dottori e una macchia d’inchiostro

Sono attratta dai fari, ho un punto cieco

Accosto e aspetto troppo a lungo

Voglio essere stabile, ma cedo

Uso quando posso, poi mi abbasso

Me lo merito a malapena se resti

Vorrei che tu rimanessi comunque

Ma ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro muro

Non sono un problema che puoi risolvere

Valutare il costo, impossibile

Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro

“A Case Of You” suona nel corridoio

Allucinazioni che minimizzo

Sono insensibile finché non sento il bisogno di un dolore acuto

Guarda la mia lama rimbalzare

Tempo

Divertente, vero?

Flashback della mia vita

Che spreco, che peccato

Di notte

Faccia a faccia con ogni ragazza

Con cui ho provato a giocare, mm

Beh, prima o poi lo scoprirai

Vivo in un circolo vizioso di crolli nervosi

Ti piegherai al mio silenzio, è così assordante

E poi mi perderai nella folla

Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro (io)

Non sono un problema che puoi risolvere (io)

Ho sbattuto contro il muro, ho appena (io-io)

Ho appena

Ora

Cosa ne pensate di Hit the Wall di Gracie Abrams?