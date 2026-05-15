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Gracie Abrams – Hit the Wall: video, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
hit the wall - gracie abrams

È bastato l’annuncio del singolo per mandare in visibilio i di fan di Gracie Abrams di tutto il mondo. La cantautrice americana ha pubblicato Hit the Wall, da venerdì 15 maggio sulle piattaforme digitali.

Con immagini cariche di espressioni forti ed evocative, il brano si addentra nel caos delle relazioni umane, caos mescolato al dolore legato a uno stato di salute mentale piuttosto fragile e instabile.

L’espressione “sbattere contro il muro”, ripetuta più volte nel testo nonché il titolo della canzone, può essere vista come un riferimento simbolico al raggiungimento ciclico del proprio limite emotivo e all’incapacità di vivere i propri desideri e i legami sentimentali senza rovinarli e senza romperli.

Il brano è il singolo principale del terzo album in studio di Gracie (qui l’annuncio ufficiale), svelato parzialmente lo scorso aprile con un teaser di alcuni secondi che mostrava l’intro della canzone.

L’arrivo del videoclip musicale è stata segnalato dal The Sun, svelando che il video sarebbe stato pubblicato lo stesso giorno del singolo. Ed eccolo qui, in tutta la sua intensità fatta di immagini metaforiche e nella delicatezza dell’inconfondibile voce di Gracie.

Il video della canzone

Testo Hit the Wall Gracie Abrams

I’m a crack in the pavement, I’m a slip knot
I’m afraid that my fortress is a glass box
I should know what I’m playin’, but I forgot
Felt good for a day, but that stopped
And I once it saw it clearly, but it’s bloodshot
And I want you so badly, but I close off
Like I thought we’d get married, but I guess not
Now you can watch me hit the wall

Hit the wall, I just hit the wall
I’m not a problem you can solve
Weighing the cost, impossible
I hit the wall, I hit the wall

I try to be violent, but I get caught
A room full of doctors and an inkblot
I’m drawn into headlights, have a blind spot
Pull over and wait for too long
I wanna be stable, but I do cave
I use when I’m able, I downgrade
I barely deserve it if you do stay
I wish you would anyway

But I hit thе wall, I just hit the wall
I’m not a problem you can solve
Wеighing the cost, impossible
I hit the wall, I hit the wall

“A Case Of You” playing in the hallway
Hallucinations that I downplay
I’m numb ‘til I’m aching for the sharp pain
Watch my blade ricochet

Time
Funny, ain’t it?
Flashbacks of my life
What a waste of, what a shame
At night
Face to face with every girl
That I tried to play, mm

Well, sooner or later, you’ll find out
I live in a pattern of breakdowns
You’ll bend to my silence, it’s so loud
And then you’ll lose me to the crowd

Hit the wall, I just hit the wall (I)
I’m not a problem you can solve (I)
Hit the wall, I just (I-I)
I just
Now

Fonte Genius.com

Traduzione

Sono una crepa nel marciapiede, sono un nodo da sciogliere
Ho paura che la mia fortezza sia una scatola di vetro
Dovrei sapere cosa sto giocando, ma l’ho dimenticato
Mi sono sentita bene per un giorno, ma poi è finito
E una volta lo vedevo chiaramente, ma ora è tutto iniettato di sangue
E ti desidero così tanto, ma mi chiudo in me stessa
Come se pensassi che ci saremmo sposati, ma immagino di no
Ora puoi guardarmi sbattere contro il muro

Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro
Non sono un problema che puoi risolvere
Valutare il costo, impossibile
Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro

Cerco di essere violenta, ma vengo beccata
Una stanza piena di dottori e una macchia d’inchiostro
Sono attratta dai fari, ho un punto cieco
Accosto e aspetto troppo a lungo
Voglio essere stabile, ma cedo
Uso quando posso, poi mi abbasso
Me lo merito a malapena se resti
Vorrei che tu rimanessi comunque

Ma ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro muro
Non sono un problema che puoi risolvere
Valutare il costo, impossibile
Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro

“A Case Of You” suona nel corridoio
Allucinazioni che minimizzo
Sono insensibile finché non sento il bisogno di un dolore acuto
Guarda la mia lama rimbalzare

Tempo
Divertente, vero?

Flashback della mia vita
Che spreco, che peccato
Di notte
Faccia a faccia con ogni ragazza
Con cui ho provato a giocare, mm

Beh, prima o poi lo scoprirai
Vivo in un circolo vizioso di crolli nervosi
Ti piegherai al mio silenzio, è così assordante
E poi mi perderai nella folla

Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro (io)
Non sono un problema che puoi risolvere (io)
Ho sbattuto contro il muro, ho appena (io-io)
Ho appena
Ora

Cosa ne pensate di Hit the Wall di Gracie Abrams?

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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