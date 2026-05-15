Gracie Abrams – Hit the Wall: video, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 15 Maggio 2026 È bastato l’annuncio del singolo per mandare in visibilio i di fan di Gracie Abrams di tutto il mondo. La cantautrice americana ha pubblicato Hit the Wall, da venerdì 15 maggio sulle piattaforme digitali. Con immagini cariche di espressioni forti ed evocative, il brano si addentra nel caos delle relazioni umane, caos mescolato al dolore legato a uno stato di salute mentale piuttosto fragile e instabile. L’espressione “sbattere contro il muro”, ripetuta più volte nel testo nonché il titolo della canzone, può essere vista come un riferimento simbolico al raggiungimento ciclico del proprio limite emotivo e all’incapacità di vivere i propri desideri e i legami sentimentali senza rovinarli e senza romperli. Il brano è il singolo principale del terzo album in studio di Gracie (qui l’annuncio ufficiale), svelato parzialmente lo scorso aprile con un teaser di alcuni secondi che mostrava l’intro della canzone. L’arrivo del videoclip musicale è stata segnalato dal The Sun, svelando che il video sarebbe stato pubblicato lo stesso giorno del singolo. Ed eccolo qui, in tutta la sua intensità fatta di immagini metaforiche e nella delicatezza dell’inconfondibile voce di Gracie. Il video della canzone Testo Hit the Wall Gracie Abrams I’m a crack in the pavement, I’m a slip knot I’m afraid that my fortress is a glass box I should know what I’m playin’, but I forgot Felt good for a day, but that stopped And I once it saw it clearly, but it’s bloodshot And I want you so badly, but I close off Like I thought we’d get married, but I guess not Now you can watch me hit the wall Hit the wall, I just hit the wall I’m not a problem you can solve Weighing the cost, impossible I hit the wall, I hit the wall I try to be violent, but I get caught A room full of doctors and an inkblot I’m drawn into headlights, have a blind spot Pull over and wait for too long I wanna be stable, but I do cave I use when I’m able, I downgrade I barely deserve it if you do stay I wish you would anyway But I hit thе wall, I just hit the wall I’m not a problem you can solve Wеighing the cost, impossible I hit the wall, I hit the wall “A Case Of You” playing in the hallway Hallucinations that I downplay I’m numb ‘til I’m aching for the sharp pain Watch my blade ricochet Time Funny, ain’t it? Flashbacks of my life What a waste of, what a shame At night Face to face with every girl That I tried to play, mm Well, sooner or later, you’ll find out I live in a pattern of breakdowns You’ll bend to my silence, it’s so loud And then you’ll lose me to the crowd Hit the wall, I just hit the wall (I) I’m not a problem you can solve (I) Hit the wall, I just (I-I) I just Now Fonte Genius.com Traduzione Sono una crepa nel marciapiede, sono un nodo da sciogliere Ho paura che la mia fortezza sia una scatola di vetro Dovrei sapere cosa sto giocando, ma l’ho dimenticato Mi sono sentita bene per un giorno, ma poi è finito E una volta lo vedevo chiaramente, ma ora è tutto iniettato di sangue E ti desidero così tanto, ma mi chiudo in me stessa Come se pensassi che ci saremmo sposati, ma immagino di no Ora puoi guardarmi sbattere contro il muro Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro Non sono un problema che puoi risolvere Valutare il costo, impossibile Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro Cerco di essere violenta, ma vengo beccata Una stanza piena di dottori e una macchia d’inchiostro Sono attratta dai fari, ho un punto cieco Accosto e aspetto troppo a lungo Voglio essere stabile, ma cedo Uso quando posso, poi mi abbasso Me lo merito a malapena se resti Vorrei che tu rimanessi comunque Ma ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro muro Non sono un problema che puoi risolvere Valutare il costo, impossibile Ho sbattuto contro il muro, ho sbattuto contro il muro “A Case Of You” suona nel corridoio Allucinazioni che minimizzo Sono insensibile finché non sento il bisogno di un dolore acuto Guarda la mia lama rimbalzare Tempo Divertente, vero? Flashback della mia vita Che spreco, che peccato Di notte Faccia a faccia con ogni ragazza Con cui ho provato a giocare, mm Beh, prima o poi lo scoprirai Vivo in un circolo vizioso di crolli nervosi Ti piegherai al mio silenzio, è così assordante E poi mi perderai nella folla Ho sbattuto contro il muro, ho appena sbattuto contro il muro (io) Non sono un problema che puoi risolvere (io) Ho sbattuto contro il muro, ho appena (io-io) Ho appena Ora Cosa ne pensate di Hit the Wall di Gracie Abrams?