Aaron è tornato: ecco il singolo Falene (testo e significato) scritto da Giovanna Codella 24 Aprile 2026 Aaron Cenere per il singolo Falene. Crediti: @Filiberto Signorello. Su gentile concessione di Artist First/Ma9 Promotion A oltre un anno dalla sua ultima pubblicazione, Aaron torna con un nuovo singolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico: Falene, disponibile da venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali. Nei mesi precedenti il cantautore si è dedicato intensamente alla scrittura e al lavoro in studio, immerso nella tranquillità della sua casa in Umbria, dando forma a una nuova direzione musicale più matura e consapevole. Il nuovo singolo rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo di Aaron, che nel corso del 2024 ha intrapreso un cammino artistico che lo ha visto inizialmente esplorare sonorità country-folk in chiave pop, avvicinandosi sempre più a un immaginario sonoro R&B contemporaneo e sfaccettato. Questo nuovo capitolo si inserisce nel solco tracciato dall’EP Universale (2023), pubblicato da Artist First e portato live in tutta Italia dopo l’esperienza ad Amici, dove ha raggiunto la semifinale, conquistando pubblico e critica. Il visual video di Falene Testo di Falene Ogni passo è un cassa su queste strade piene piene anche tu non hai voglia di gente per stasera come luce blu nella stanza che illumina sulla lunga distanza ci ucciderà arrivare a toccarla è una voglia che non c’era è uno sparo al cuore la notte chiama per nome sembra che ci conosce non suona una canzone c’è un silenzio così strano siamo al limite per noi due è così normale scomparire vorrei dirti che siamo come le falene ma la notte viene per noi a chi non ci crede parleremo di come si muore insieme poi io lo rifarei farei tutto quello che vuoi come le falene cercano la luce solo per cadere c’è una parte di me che non ci sperava più brilleremo in così tanti posti ora siamo soli agli angoli della stanza cade il cielo al quinto piano è uno sparo al cuore la notte chiama per nome sembra che ci conosce non suona una canzone c’è un silenzio così strano siamo al limite per noi due è così normale scomparire vorrei dirti che siamo come le falene ma la notte viene per noi a chi non ci crede parleremo di come si muore insieme poi io lo rifarei farei tutto quello che vuoi come le falene cercano la luce solo per cadere Significato della canzone Falene racconta la tensione che attraversa ogni ambito della nostra vita, dall’amore al lavoro, spingendoci a inseguire ossessivamente un’idea di successo, quella luce che crediamo possa definirci. Racconta Aaron: “Proprio come falene attratte dalla luce, spesso finiamo per scontrarci contro ciò che idealizziamo, restando intrappolati nelle nostre convinzioni e in un ciclo che può portarci a perdere noi stessi”. Falene diventa così una riflessione lucida: non è tutto oro ciò che luccica e non è necessario inseguire un “Everest sociale” per sentirsi realizzati. Il rischio, altrimenti, è quello di smarrire ciò che conta davvero: vivere pienamente ed essere autentici.