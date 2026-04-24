Aaron è tornato: ecco il singolo Falene (testo e significato)

Aaron Cenere per il singolo Falene. Crediti: @Filiberto Signorello. Su gentile concessione di Artist First/Ma9 Promotion

A oltre un anno dalla sua ultima pubblicazione, Aaron torna con un nuovo singolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico: Falene, disponibile da venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Nei mesi precedenti il cantautore si è dedicato intensamente alla scrittura e al lavoro in studio, immerso nella tranquillità della sua casa in Umbria, dando forma a una nuova direzione musicale più matura e consapevole.

Il nuovo singolo rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo di Aaron, che nel corso del 2024 ha intrapreso un cammino artistico che lo ha visto inizialmente esplorare sonorità country-folk in chiave pop, avvicinandosi sempre più a un immaginario sonoro R&B contemporaneo e sfaccettato.

Questo nuovo capitolo si inserisce nel solco tracciato dall’EP Universale (2023), pubblicato da Artist First e portato live in tutta Italia dopo l’esperienza ad Amici, dove ha raggiunto la semifinale, conquistando pubblico e critica.

Il visual video di Falene

Testo di Falene

Ogni passo è un cassa

su queste strade piene piene

anche tu non hai voglia di gente

per stasera come

luce blu nella stanza che illumina

sulla lunga distanza ci ucciderà

arrivare a toccarla

è una voglia che non c’era

è uno sparo al cuore

la notte chiama per nome

sembra che ci conosce

non suona una canzone

c’è un silenzio così strano

siamo al limite

per noi due è così normale

scomparire

vorrei dirti che siamo

come le falene

ma la notte viene per noi

a chi non ci crede

parleremo di come si muore insieme

poi io lo rifarei

farei tutto quello che vuoi

come le falene

cercano la luce solo per cadere

c’è una parte di me

che non ci sperava più

brilleremo in così tanti posti

ora siamo soli agli angoli della stanza

cade il cielo al quinto piano

è uno sparo al cuore

la notte chiama per nome

sembra che ci conosce

non suona una canzone

c’è un silenzio così strano

siamo al limite

per noi due è così normale

scomparire

vorrei dirti che siamo

come le falene

ma la notte viene per noi

a chi non ci crede

parleremo di come si muore insieme

poi io lo rifarei

farei tutto quello che vuoi

come le falene

cercano la luce solo per cadere

Significato della canzone

Falene racconta la tensione che attraversa ogni ambito della nostra vita, dall’amore al lavoro, spingendoci a inseguire ossessivamente un’idea di successo, quella luce che crediamo possa definirci.

Racconta Aaron: “Proprio come falene attratte dalla luce, spesso finiamo per scontrarci contro ciò che idealizziamo, restando intrappolati nelle nostre convinzioni e in un ciclo che può portarci a perdere noi stessi”.

Falene diventa così una riflessione lucida: non è tutto oro ciò che luccica e non è necessario inseguire un “Everest sociale” per sentirsi realizzati. Il rischio, altrimenti, è quello di smarrire ciò che conta davvero: vivere pienamente ed essere autentici.