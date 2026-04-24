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Aaron è tornato: ecco il singolo Falene (testo e significato)

scritto da Giovanna Codella
falene - aaron

Aaron Cenere per il singolo Falene. Crediti: @Filiberto Signorello. Su gentile concessione di Artist First/Ma9 Promotion

A oltre un anno dalla sua ultima pubblicazione, Aaron torna con un nuovo singolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico: Falene, disponibile da venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali.

Nei mesi precedenti il cantautore si è dedicato intensamente alla scrittura e al lavoro in studio, immerso nella tranquillità della sua casa in Umbria, dando forma a una nuova direzione musicale più matura e consapevole.

Il nuovo singolo rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo di Aaron, che nel corso del 2024 ha intrapreso un cammino artistico che lo ha visto inizialmente esplorare sonorità country-folk in chiave pop, avvicinandosi sempre più a un immaginario sonoro R&B contemporaneo e sfaccettato.

Questo nuovo capitolo si inserisce nel solco tracciato dall’EP Universale (2023), pubblicato da Artist First e portato live in tutta Italia dopo l’esperienza ad Amici, dove  ha raggiunto la semifinale, conquistando pubblico e critica.

Il visual video di Falene

Testo di Falene

Ogni passo è un cassa
su queste strade piene piene
anche tu non hai voglia di gente
per stasera come
luce blu nella stanza che illumina
sulla lunga distanza ci ucciderà
arrivare a toccarla
è una voglia che non c’era

è uno sparo al cuore
la notte chiama per nome
sembra che ci conosce
non suona una canzone
c’è un silenzio così strano
siamo al limite
per noi due è così normale
scomparire

vorrei dirti che siamo
come le falene
ma la notte viene per noi
a chi non ci crede
parleremo di come si muore insieme
poi io lo rifarei
farei tutto quello che vuoi
come le falene
cercano la luce solo per cadere

c’è una parte di me
che non ci sperava più
brilleremo in così tanti posti
ora siamo soli agli angoli della stanza
cade il cielo al quinto piano

è uno sparo al cuore
la notte chiama per nome
sembra che ci conosce
non suona una canzone
c’è un silenzio così strano
siamo al limite
per noi due è così normale
scomparire

vorrei dirti che siamo
come le falene
ma la notte viene per noi
a chi non ci crede
parleremo di come si muore insieme
poi io lo rifarei
farei tutto quello che vuoi
come le falene
cercano la luce solo per cadere

Significato della canzone

Falene racconta la tensione che attraversa ogni ambito della nostra vita, dall’amore al lavoro, spingendoci a inseguire ossessivamente un’idea di successo, quella luce che crediamo possa definirci.

Racconta Aaron: “Proprio come falene attratte dalla luce, spesso finiamo per scontrarci contro ciò che idealizziamo, restando intrappolati nelle nostre convinzioni e in un ciclo che può portarci a perdere noi stessi”.

Falene diventa così una riflessione lucida: non è tutto oro ciò che luccica e non è necessario inseguire un “Everest sociale” per sentirsi realizzati. Il rischio, altrimenti, è quello di smarrire ciò che conta davvero: vivere pienamente ed essere autentici.

Giovanna Codella

Appassionata di musica e arte in generale, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it ed è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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