Amici 26: Paulo in sospeso tra disciplina e fragilità emotiva

Il percorso di Paulo ad Amici 26 è arrivato a un punto cruciale, sospeso tra il richiamo alle regole della scuola e un’evidente fatica psicologica che negli ultimi giorni ha preso il sopravvento e che senza gli opportuni approfondimenti potrebbe essere banalmente scambiata per svogliatezza.

A far scattare la linea dura di Rudy Zerbi sono state alcune leggerezze accumulate dal cantante — in particolare i ritardi a lezione e l’aver fumato in classe — che hanno spinto il professore a convocare Morik, un nuovo aspirante allievo.

Già nella puntata di domenica scorsa, l’argomento aveva diviso gli equilibri interni della classe. Di fronte ai filmati sui ritardi, Aura aveva inizialmente osservato che, da quelle immagini, Paulo non sembrasse impegnarsi abbastanza. Una lettura subito ridimensionata da diversi compagni, come Tìaso, Lollo e Saitta, che vivono con lui la quotidianità in casetta. Alcuni allievi avevano infatti preso apertamente le sue difese, raccontando di come in realtà il ragazzo trascorra ore immerso completamente nella musica, arrivando a isolarsi in un vero e proprio stato di iper-concentrazione sui brani, al punto da andare a letto a notte fonda.

Ieri, mercoledì 11 novembre, dopo un ulteriore ritardo (c’è chi come Shari ha sottolineato il mancato aiuto da parte dei compagni di stanza che non lo hanno svegliato) e la compilazione del modulo di giustificazione interno, Paulo ha raggiunto la vocal coach in sala prove lasciandosi andare a uno sfogo toccante e inaspettato. Tra le lacrime, ha confessato di sentirsi sopraffatto da se stesso e di non riuscire a governare i propri pensieri, ammettendo con amarezza di finire per sabotarsi da solo, proprio nel momento in cui vorrebbe dimostrare tutto il suo impegno.

La tensione ha poi toccato il culmine in studio, subito prima della comparata con Morik. Zerbi ha infatti sollevato la questione delle barre scritte da Paulo, sottolineando una forte somiglianza — con una frase di un celebre brano di Salmo, e instillando inoltre il dubbio sulla reale sincerità dei compagni nei suoi confronti. Questo perché erano stati lo stesso Lollo e gli altri a far notare la somiglianza, parlando tra di loro riguardo le barre di Paulo, mentre si trovavano in camera.

Visibilmente scosso e in stato confusionale per l’accaduto, Paulo si è trovato ad affrontare immediatamente dopo una prova comparata con Morik. Emotivamente spiazzato, il cantante ha dimenticato le parole del brano assegnato, rimanendo bloccato in un evidente imbarazzo. Dopo aver colto il suo momento di smarrimento, lo stesso Zerbi lo ha invitato a fermarsi e a raggiungere la sala relax. Mentre l’allievo si allontanava per provare a ritrovare la calma, i compagni lo hanno esortato a sfruttare quei minuti per ripassare il testo al computer.

Da una parte c’è dunque Morik, apparso più determinato che mai a conquistarsi un banco nella scuola, dall’altra c’è Paulo che, frenato dalle proprie difficoltà, non ha ancora avuto modo di esprimere fino in fondo tutto il suo potenziale. Una situazione complessa che richiede di essere maneggiata con estrema delicatezza senza fermarsi alle apparenze, soprattutto trattandosi di un programma seguito da milioni di spettatori che cercano nello schermo riferimenti chiari e sani su come gestire il carico emotivo che non tutti vivono allo stesso modo.

Cosa ne pensate di ciò che sta accadendo a Paulo ad Amici?