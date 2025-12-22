Odissea: Primo teaser trailer del film di Christopher Nolan

Il viaggio di Ulisse inizierà nel 2026. La Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer di Odissea, il film che porta in scena l’epico poema di Omero.

La pellicola racconterà il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la fine della guerra di Troia. Mostra principalmente scene con Ulisse, interpretato da Matt Damon, tra cui alcune ambientate in mare. “Dopo anni di guerra, nessuno poteva impedire ai miei uomini di tornare a casa. Nemmeno io“, dice Ulisse nel inizio del trailer.

Guarda il trailer di Odissea:

Il prossimo film di Christopher Nolan, Odissea, è un film epico d’azione dal respiro mitico girato in diverse parti del mondo utilizzando una nuovissima tecnologia di ripresa IMAX. Il film porta per la prima volta il poema fondativo di Omero sugli schermi IMAX.

Data di uscita:

Odissea uscirà in uscirà nelle sale italiane il 16 luglio 2026.

Il cast:

Odissea vede protagonisti Matt Damon (Ulisse), Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway (Penelope), Zendaya (Atena), Charlize Theron (Circe) e Robert Pattinson (Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope). Inoltre ci saranno John Leguizamo nel ruolo di Eumeo, fedele aiutante di Ulisse, e Mia Goth nei panni di Melanto, un’ancella di Penelope; altri attori che sono confermati da di cui non sono certi i ruoli sono Lupita Nyong’o, Benny Safdie (che dovrebbe interpretare Agamennone), Elliot Page, Samantha Morton e Bill Irwin.