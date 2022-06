Persuasion: Ecco il trailer del film Netflix con Dakota Johnson

Il prossimo 15 luglio arriverà su Netflix il film Persuasion, libero adattamento dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Il ruolo della protagonista Anne Elliot appartiene a Dakota Johnson, recentemente vista in Cinquanta Sfumature di Grigio. Ecco qualche dettaglio in più

Scopri qui i luoghi dei romanzi di Jane Austen

Sinossi. Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l’altezzosa famiglia sull’orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l’affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità. Il film trae liberamente ispirazione all’omonimo romanzo di Jane Austen.

Nel resto del cast troviamo Henry Golding nel ruolo del cugino William e Cosmo Jarvis, ovvero l’interesse amoroso della protagonista. Ci saranno poi Suki Waterhouse (The Divergent Series: Insurgent), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Nikki Amuka-Bird, Ben Bailey Smith (The Split). Infine spazio anche per Izuka Hoyle, Mia McKenna-Bruce, Nia Towle, Edward Bluemel (Killing Eve), Lydia Rose Bewley e Yolanda Kettle.

Il film è una produzione Netflix e MRC Film. La regia è stata affidata a Carrie Cracknell, mentre Ron Bass e Alice Victoria Winslow si sono occupati di adattare la storia di Jane Austen.

Ecco il trailer di Persuasione: