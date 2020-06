L’assistente della star: il trailer del nuovo film con Dakota Johnson

Dopo la sua perturbante performance in Suspiria di Luca Guadagnino, Dakota Johnson torna al cinema con L’assistente della star una brillante commedia al femminile. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 26 giugno ma anche on demand sulle principali piattaforme.

Diretto da Nisha Ganatra L’assistente della star vede nel suo cast Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube, Zoe Chao, Eddie Izzard, Bill Pullman e Diplo.

Guarda il trailer italiano del film:

L'ASSISTENTE DELLA STAR - Trailer italiano ufficiale

Watch this video on YouTube

La trama del film

Ambientato nella scintillante scena musicale di Los Angeles, il film racconta le vicende di Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superstar che ha portato il proprio talento, e conseguentemente il proprio ego, a vette incredibili. Maggie (Dakota Johnson) è la sovraccarica assistente personale di Grace, rimasta invischiata fra le sue continue richieste, ma ancora speranzosa di poter realizzare il sogno d’infanzia di diventare una produttrice musicale. Quando il manager di Grace (Ice Cube) le presenta l’opportunità che potrebbe cambiare il corso della sua carriera, arriva il momento che le due donne realizzino un piano che possa avere un impatto definitivo anche sulle loro vite.

Una storia al femminile che parla di riscatto e del coraggio di trovare la propria voce, anche quando il mondo sembra girarti le spalle. In questo la musica diventa ancora una volta una metafora di vita e voglia di vivere senza pari.

L’assistente della star ci presenta poi una Dakota Johnson piuttosto inedita rispetto ai ruoli in cui l’abbiamo vista negli ultimi anni. Basti pensare anche ai recentissimi Wounds, presentato l’anno scorso al Sundance e arrivato on demand su alcune piattaforme americane, e il recentissimo In viaggio verso un sogno -- The Peanut Butter Falcon. Quest’ultimo doveva arrivare nei cinema italiani a marzo è ora disponibile on demand.