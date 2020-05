Dunkirk: dal 15 giugno il film di Christopher Nolan è su Netflix

È ufficiale: Dunkirk arriverà su Netflix a partire dal 15 giugno. Il kolossal del regista di Interstellar, in cui avevamo visto anche Harry Styles nel suo debutto cinematografico, torna per stupire ancora una volta. L’occasione perfetta per guardarlo, o riguardarlo, in attesa di Tenet.

Uscito nei cinema nel 2017 Dunkirk vedeva nel cast Tom Hardy, Kenneth Branagh e Mark Ryalance, oltre ai giovani Fionn Whitehead, Harry Styles, Tom Glynn Carney e Jack Lowden.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Dunkirk inizia con centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, le truppe si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro.

La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito.

Cosa c’è da sapere sul film

Nolan ha diretto dirige il film tratto da una sua sceneggiatura originale, utilizzando la tecnologia IMAX® insieme alla pellicola 65mm. Il film è prodotto da Emma Thomas e Nolan, con Jake Myers nel ruolo di produttore esecutivo. Nella squadra creativa troviamo il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, il montatore Lee Smith, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore agli effetti visivi Andrew Jackson ed il supervisore agli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è di Hans Zimmer.