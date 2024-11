Verity: Anne Hathaway sarà la protagonista del film

Anne Hathaway sarà la protagonista del prossimo film tratto da un romanzo di Colleen Hoover. La pellicola uscirà su Prime Video ma forse anche al cinema. Tranquilli vi raccontiamo tutto sul film Verity con protagonista Anne Hathaway.

Verity: tutto sul film

Anne Hathaway interpreterà Lowen in Verity, il film tratto dal romance thriller di Colleen Hoover. Per chi scrive uno dei romanzi migliori dell’autrice. Se non lo avete ancora letto preparatevi perchè vi farà intrippare il cervello. Non fa paura ma mette quell’ansia che nei thriller è fondamentale e tutto ruota attorno d una domanda: chi sta dicendo la verità?

Ad ogni modo, dopo il successo di The Idea of You Anne Hathaway torna assieme al regista della pellicola sullo schermo di Prime Video. Chi interpreterà il protagonista maschile ancora non lo sappiamo, non crediamo che sarà Nicholas Galitzine perchè è decisamente troppo giovane.

Dopo Blake Lively anche con Anne Hathaway la scelta è stata quella di prendere un’attrice amata dal grande pubblico e dall’età superiore rispetto a quella della protagonista del romanzo. Perchè? Per inalzare il target. Questo non è assolutamente un problema soprattutto per Verity (dato che Lowen avrebbe 32 anni) e poi, diciamolo, la Hathaway sembra giovanissima. Non invecchia mai.

Il film, inoltre, potrebbe anche approdare sul grande schermo per un periodo limitato prima di confluire sul catalogo di Prime Video. Voi avete già letto il libro e che ne pensate di Anne Hathaway nei panni della protagonista?

La sinossi di Verity

Lowen Ashleigh è una scrittrice sull’orlo della bancarotta quando riceve l’offerta di lavoro della vita: Jeremy, il marito dell’autrice bestseller Verity Crawford, la vuole assumere perché completi la serie crime di successo della moglie, costretta a letto, in coma, dopo un terribile incidente d’auto. Lowen accetta e si trasferisce nella casa dei Crawford, pronta a fare ordine tra gli appunti e le bozze di Verity, nella speranza di trovare materiale sufficiente per cominciare a scrivere. Quello che però non si aspetta di scovare, in quell’ufficio disordinato, è un’autobiografia non conclusa che l’autrice ha nascosto, da cui, pagina dopo pagina, emergono agghiaccianti rivelazioni, come il racconto della notte che ha cambiato per sempre le sorti di quella famiglia. Lowen decide di mantenere Jeremy all’oscuro del manoscritto, sapendo che quello che contiene potrebbe ferirlo. Ma quando i sentimenti per lui cominciano a farsi più forti, si rende conto che le cose potrebbero essere diverse se lui leggesse quelle parole. Dopotutto, non importa quanto Jeremy sia devoto alla moglie, una verità così terribile può solo rendergli impossibile continuare ad amarla.