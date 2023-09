Taylor Swift: sveltati i titoli delle canzoni inedite di 1989 (Taylor’s Version)

I swifties ce l’hanno fatto: il vault di 1989 (Taylor’s Version) è stato aperto. Taylor Swift ha lanciato per i suoi fan una sfida su Google che, una volta superata, avrebbe aperto la cassaforte e rivelato le canzoni inedite del suo nuovo rerecording e meno di 24 ore dopo la missione è stata completata.

1989 (Taylor’s Version):

1989 (Taylor’s Version) è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo Fearless TV, Red TV e Speak Now TV, uscito il 7 luglio. La notizia della pubblicazione del disco è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’Eras Tour, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente sold out in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”

Le tracce From the vault di 1989 (Taylor’s Version):

La cassaforte del vault è stata aperta e le prime 4 canzoni sono state rivelate grazie ad un gioco che si è attivato nelle scorse ore su Google; ai fan di tutto il mondo è stato chiesto di risolvere una serie di puzzle, 33 milioni nello specifico, per poter svelare il contenuto della cassaforte.

In meno di 24 ore l’obiettivo è stato raggiunto e su Google è apparso un audio di Taylor che annuncia le prime 4 canzoni inedite delle cinque che saranno contenute in 1989 (Taylor’s Version).

Is it over now? Now that we don’t talk Say Don’t Go Suburban legends Da rivelare

Il disco:

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, disco d’oro, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dream (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.

Taylro Swift ha anche annunciato diverse edizioni speciali sia del vinile che del cd ovvero Aquamarine Green Edition (verde), Sunrise Boulevard Yellow (giallo) e Rose Garden (rosa), che conterranno doversi set di polaroid, ma soprattutto la versione esclusiva di Target, Tangerine, che conterrà anche una bonus track inedita (oltre alle 5 from the vault).

Tracklist completa di 1989 (Taylor’s Version):

‘Welcome To New York (Taylor’s Version)’ ‘Blank Space (Taylor’s Version)’ ‘Style (Taylor’s Version)’ ‘Out Of The Woods (Taylor’s Version)’ ‘All You Had To Do Was Stay (Taylor’s Version)’ ‘Shake It Off (Taylor’s Version)’ ‘I Wish You Would (Taylor’s Version)’ ‘Bad Blood (Taylor’s Version)’ ‘Wildest Dreams (Taylor’s Version)’ ‘How You Get The Girl (Taylor’s Version)’ ‘This Love (Taylor’s Version)’ ‘I Know Places (Taylor’s Version)’ ‘Clean (Taylor’s Version)’ ‘Wonderland (Taylor’s Version)’ ‘You Are In Love (Taylor’s Version)’ ‘New Romantics (Taylor’s Version)’ ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version)’ ‘Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version)’ ‘Say Don’t Go (Taylor’s Version)’ ‘Suburban Legends (Taylor’s Version)’ TBA TBA [Tangerine Vinyl Exclusive]

Attualmente in tour con il suo “Eras Tour”, vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso (che le permetterà di battere il record detenuto da Elton John), Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelle di un terremoto di magnitudo 2.3. Inoltre, Taylor ha deciso di regalare un bonus per tutto lo staff al lavoro sul tour, per un totale di 50 milioni di dollari.