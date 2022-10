Taylor Swift – Midnights: Audio, testo e traduzione di You’re on Your Own, Kid

You’re on Your Own Kid è uno dei nuovi brani contenuti nell’ultimo album di Taylor Swift, Midnights. La cantante aveva annunciato l’arrivo di questo nuovo lavoro lo scorso 29 agosto, dopo essere stata premiata ai VMA’s.

Midnights è il suo decimo studio album e contiene 13 canzoni più tre bonus track, disponibili solo con la versione Deluxe del CD. Il disco è prodotto dall’amico e collaboratore storico Jack Antonoff, con la partecipazione di altri artisti, tra cui Zoë Kraviz.

Significato di You’re on Your Own Kid:

Il brano parla del momento in cui Taylor stava iniziando la relazione con Joe Alwin, ma non era ancora certa di dove stesse andando questo rapporto, anche se sembrava diverso dagli altri; contemporaneamente, però, la sua vita stava andando a rotoli.

Ascolta qui la canzone:

Testo You’re on Your Own Kid:

[Verse 1]

Summer went away, still the yearning stays

I play it cool with the best of them

I wait patiently, he’s gonna notice me

It’s okay, we’re the best of friends anyway

I hear it in your voice, you’re smoking with your boys

I touch my phone as if it’s your face

I didn’t choose this town, I dream of getting out

There’s just one who could make me stay all my days

[Pre-Chorus]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I waited ages to see you there

I search the party who’ve better bodies

Just to learn that you never cared

[Chorus]

You’re on your own, kid

You always have been

[Verse 2]

I see the great escape, so long Daisy Mae

I picked the petals, he loves me not

Something different bloomed, writing in my room

I play my songs in the parking lot, I’ll run away

[Pre-Chorus]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I called a taxi to take me there

I search the party who’ve better bodies

Just to learn that my dreams aren’t rare

[Chorus]

You’re on your own, kid

You always have been

[Instrumental Break]

[Bridge]

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I gave my blood, sweat, and tears for this

I hosted parties and starved my body

Like I’d be saved by a perfect kiss

The jokes weren’t funny, I took the money

My friends from home don’t know what to say

I looked around in a blood-soaked gown

And I saw something they can’t take away

‘Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you lose is a step you take

To make the friendship raise, let’s take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

[Chorus]

You’re on your own, kid (Ah)

Yeah, you can face this (Ah)

You’re on your own, kid

You always have been

Traduzione You’re on Your Own Kid:

[Verse 1]

L’estate è passata, ancora nelle fasi del desiderio

Faccio quella cool con i migliori di loro

Aspetto pazientemente, mi noterà

E’ okay, siamo migliori amici in ogni caso

lo sento nella tua voce, stai fumando con i tuoi amici

tocco il mio telefono come se fosse il tuo volto

non scelto questa città, sogno di andarmene

c’è solo una persona che può farmi restare tutti i miei giorni

[Pre-Chorus]

Dagli spruzzi dell’irrigatore alle ceneri del camino

ho atteso ere per vederti qui

ho cercato nella festa chi aveva i corpi migliori

ma ho scoperto che a te non interessava

[Chorus]

Sei sola, ragazzina

lo sei sempre stata

[Verse 2]

Ho visto una via d’uscita, finalmente Daisy Mae

ho strappato i petali, non mi ama

qualcosa di diverso è sbocciato, scrivo nella mia stanza

suono le mie canzoni nel parcheggio, scappo via

[Pre-Chorus]

Dagli spruzzi dell’irrigatore alle ceneri del camino

chiamo un taxi che mi porti li

ho cercato nella festa chi aveva i corpi migliori

ma ho scoperto che a te non interessava

[Chorus]

Sei sola, ragazzina

lo sei sempre stata

[Instrumental Break]

[Bridge]

Dagli spruzzi dell’irrigatore alle ceneri del camino

Ho dato il mio sangue e lacrime per questo

ho organizzato feste e fatto patire la fame al mio corpo

come essere salvata del bacio perfetto

le battute non facevano ridere, ho preso i soldi

I miei amici di sempre non sanno cosa dire

mi guardo intorno un un vestito bagnato di sangue

ma vedo qualcosa che non possono prendersi

perché quando ho rotto i ponti ho voltato pagina

ogni cosa che perdi è qualcosa che guadagni

per far crescere l’amicizia, prendiamo il momento e godiamecelo

non c’è motivo di aver paura

[Chorus]

Sei sola, ragazzina

Yeah, affrontiamolo (Ah)

Sei sola, ragazzina, kid

lo sei sempre stata

Le parole di Taylor Swift sull’album:

Taylor Swift ha spiegato che Midnights non una compilation di canzoni mai pubblicate, ma di brani nuovi che ha scritto pensando a notti insonni che ha vissuto durante la sua vita: notti felici, tristi, tormentate, notti che hanno lasciato il segno.

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.