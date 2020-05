Lana Del Rey contro Ariana Grande, Cardi B e Beyoncé: ecco perché

Lana Del Rey non è una che le manda a dire e sui social si è scagliata contro l’industria discografica e alcune celebrità. La cantante è stata spesso accusata di spettacolarizzare gli abusi quando il suo intento è sempre stato quello di portare alla luce un problema a modo suo e attraverso la sua personale voce.

Adesso che le classifiche sono dominate da donne che spesso vengono prese come modelli anche dalla più giovani, Lana ha qualcosa da ridire.

Cosa ha dichiarato la cantante su Instagram:

Adesso che Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé hanno una canzone alla numero 1 che parla di essere sexy, non indossare vestiti, scopare in giro, tradire ecc ecc posso tornare a parlare del sentirsi potenti, sentirsi belle a sentirsi amate anche se la relazione non è perfetta o ballare per soldi o qualsiasi altra cosa senza che venga crocifissa o si dica che cerco di spettacolarizzare gli abusi???

Sento artiste donne dirmi che lo faccio quando invece tutto quello che faccio è parlare della realtà là fuori cioè che molte relazioni sono prevalentemente così. Questo è come è per molte donne. Non capisco perché quello che scrivo e che magari ho vissuto faccia pensare alle persone che ho portato il ruolo della donna indietro di cento anni.