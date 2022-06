Taylor Swift Carolina: Testo, traduzione e significato del brano da La ragazza della palude

La nuova canzone di Taylor Swift Carolina è ufficialmente arrivata. La cantate americana ha deciso di regalare un suo brano inedito alla colonna sonora del film Where the Crawdads Sing, ovvero La ragazza della palude, che probabilmente sarà il titolo italiano.

Taylor Swift Carolina significato:

Carolina, che è appunto ispirato dalla tra del romanzo di Delia Owens, che presto diventerà un film prodotto da Reese Witherspoon, segue le avventure di una giovane ragazza di nome Kya mentre cresce isolata nella palude della Carolina del Nord. Taylor Swift ha scritto una ballata tormentata, per la quale ha lavorato con il fidato Aaron Dessner per la produzione.

I fan hanno scoperto un assaggio del brano dal primo trailer ufficiale del film ed è poi stata annunciata la data di uscita per il 24 Giugno 2022.

Cosa ha dichiarato Taylor Swift:

Un anno e mezzo fa ho scritto una canzone che parlava di una storia incredibile, quella di una ragazza che viveva fuori, guardando verso l’interno. In modo sia figurato, che letterale. La trasposizione della sua solitudine ed indipendenza. Il suo desiderio e la sua immobilità. La sua curiosità e la sua paura, legate insieme. La sua gentilezza persistente… ed il tradimento del mondo. Ho scritto il brano da sola nel bel mezzo della notte e insieme ad Aaron Dessener abbiamo lavorato miticolosamente alla musica finché non abbiamo sentito che appartenesse in modo autentico al momento in cui questa storia prende vita. Ho sperato che un giorno avreste potuto ascoltarla. ‘Carolina’ è fuori ora 🥺

Carolina Taylor Swift audio:

Carolina Taylor Swift – testo:

Oh, Carolina creeks running through my veins

Lost I was born, lonesome I came

Lonesome I’ll always stay

Carolina knows why, for years, I roam

Free as these birds, light as whispers

Carolina knows

[Pre-Chorus]

And you didn’t see me here

No, they never did see me here

And she’s in my dreams

[Chorus]

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

[Verse 2]

Carolina stains on the dress she left

Indelible scars, pivotal marks

Blue as the life she fled

Carolina pines, won’t you cover me?

Hide me like robes down the back road

Muddy these webs we weave

[Pre-Chorus]

And you didn’t see me here

Oh, they never did see me

And she’s in my dreams

[Chorus]

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

[Refrain]

And you didn’t see me here

They never did see me here

No, you didn’t see me here

They never saw me

[Verse 3]

Oh, Carolina knows why for years they’ve said

That I was guilty as sin and sleep in a liar’s bed

But the sleep comes fast and I’ll meet no ghosts

It’s between me, the sand, and the sea

Carolina knows

Carolina Taylor Swift – traduzione:

Oh, i fiumi della Carolina scorrono nelle mie vene

Sono nata persa, sono arrivata sola

sola sarò per sempre

Carolina sa perché, per anni, girovago

libera come gli uccelli, luce come bisbigli

Carolina sa

[Pre-Chorus]

e tu non mi hai mai visto qui

No, loro non mi hanno mai visti qui

e lei era nei miei sogni

[Chorus]

nella foschia, nelle nuvole

Non andare via

Io sono la prima, farò in modo che sia importante

e ci sono posti dove non andrò mai

e cose che solo Carolina saprà

[Verse 2]

Carolina ha macchiato un vestito che ha lasciato

cicatrici indelebili, segni cruciali

blue come la vita che ha lasciato

Carolina si strugge, non mi coprirai?

nascondimi come un vestito nella strada posteriore

le ragnatele che intrecciamo sono piene di fango

[Pre-Chorus]

e tu non mi hai mai visto qui

No, loro non mi hanno mai visti qui

e lei era nei miei sogni

[Chorus]

nella foschia, nelle nuvole

Non andare via

Io sono la prima, farò in modo che sia importante

e ci sono posti dove non andrò mai

e cose che solo Carolina saprà

[Refrain]

e loro non mi hanno mai visti qui

loro non mi hanno mai visti qui

No, tu non mi hai mai visto qui

Non mi hanno mai visto

[Verse 3]

Oh, Carolina sa perché per anni hanno detto

che ero colpevole come un peccato e dormivo nel letto di un bugiardo

ma poi il sonno arriva presto e non incontro fantasmi

è tra di me, la sabbia ed il mare

Carolina lo sa

La ragazza della palude libro:

“La ragazza della palude” è il romanzo di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna, ed è stato scritto dall’autrice americana Delia Owens. Il libro è entrato nella New York Times Fiction Best Sellers sia nel 2019 che nel 2020 e parte del successo deriva dal fatto di essere stato inserito nel popolarissimo Hello Sunshine Book Club dell’attrice Reese Witherspoon, la quale ha anche comprato i diritti e prodotto il film.

La ragazza della palude trama:

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa.

Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo.

La Ragazza della Palude è il romanzo commovente di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.