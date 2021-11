Taylor Swift: Lo short movie di All Too Well con Sadie Sink e Dylan O’Brien

L’iconica All Too Well è finalmente stata pubblicata nella sua versione originale: da 10 minuti! Taylor Swift ha pubblicato, infatti, Red (Taylor’s Version) e questa è la canzone che tutti stavamo aspettando. Ed abbiamo anche uno short film ispirato alla canzone con protagonisti Sadie Sink e Dylan O’Brien.

La canzone è all’altezza dell’hype? Ecco la nostra recensione!

Nel brano che è da tutti considerato il suo capolavoro assoluto, una Taylor con il cuore spezzato ripercorre la relazione con il suo ex, ricordando i momenti belli e le decisioni che hanno portato alla fine dell’amore. Alla premiere del cortometraggio Taylor ha spiegato che voleva raccontare un momento molto specifico della crescita di un individuo, quando all’inizio dei 20 anni sei a metà strada tra l’infanzia che ti stai lasciando alle spalle e l’età adulta. Un momento fragile, ma allo stesso formativo.

Guarda lo short film di All Too Well:

La canzone:

All Too Well è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Jake Gyllenhaal e nel testo ci sono tanti famosi riferimenti alla loro storia d’amore, come la giornata che hanno passato con sua sorella Maggie, la camicia che lui indossava nelle foto dei paparazzi per le vie di New York, il riferimento all’infanzia dell’attore, ma soprattutto l’ormai celeberrima sciarpa, che Taylor indossava durante il loro appuntamento.

All Too Well è la prima canzone che Taylor Swift ha scritto per Red, proprio come sfogo per la traumatica fine della storia d’amore con Jake; si è trattato un vero e proprio flusso di coscienza di un cuore spezzato, che ha preso la forma di un brano da 10 minuti. Hai tempi sembrava inverosimile inserirla in un disco e quindi l’ha accorciata, ma adesso per Red (Taylor’s Version) possiamo goderci finalmente l’originale.