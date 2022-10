Taylor Swift – Midnights 3am edition: Audio, testo e traduzione di Bigger Than The Whole Sky

Bigger Than The Whole Sky è uno dei nuovi brani contenuti nella versione a sorpresa dell’album di Taylor Swift, Midnights 3am edition con 7 bonus tracks. La cantante aveva annunciato l’arrivo di questo nuovo lavoro lo scorso 29 agosto, dopo essere stata premiata ai VMA’s.

Midnights è il suo decimo studio album e contiene 13 canzoni più tre bonus track, disponibili solo con la versione Deluxe del CD. Il disco è prodotto dall’amico e collaboratore storico Jack Antonoff, con la partecipazione di altri artisti, tra cui Zoë Kraviz.

Significato di Bigger Than The Whole Sky:

Testo Bigger Than The Whole Sky:

[Verse 1]

No words appear before me in the aftermath

Salt streams out my eyes and into my ears

Every single thing I touch becomes sick with sadness

‘Cause it’s all over now, all out to sea

[Chorus]

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I’ve got a lot to pine about

I’ve got a lot to live without

I’m never gonna meet

What could’ve been, would’ve been

What should’ve been you

What could’ve been, would’ve been you

[Verse 2]

Did some bird flap its wings ovеr in Asia?

Did some force take you bеcause I didn’t pray?

Every single thing to come has turned into ashes

‘Cause it’s all over, it’s not meant to be

So I’ll say words I don’t believe

[Chorus]

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I’ve got a lot to pine about

I’ve got a lot to live without

I’m never gonna meet

What could’ve been, would’ve been

What should’ve been you

[Bridge]

What could’ve been, would’ve been you

What could’ve been, would’ve been

What should’ve been you

What could’ve been, would’ve been you

[Chorus]

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I’ve got a lot to pine about

I’ve got a lot to live without

I’m never gonna meet

What could’ve been, would’ve been

What should’ve been you

Traduzione Bigger Than The Whole Sky:

Le parole di Taylor Swift sull’album:

Taylor Swift ha spiegato che Midnights non una compilation di canzoni mai pubblicate, ma di brani nuovi che ha scritto pensando a notti insonni che ha vissuto durante la sua vita: notti felici, tristi, tormentate, notti che hanno lasciato il segno.

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.