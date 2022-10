Taylor Swift – Midnights: Testo, traduzione e significato di Labyrinth

Labyrinth è uno dei nuovi brani contenuti nell’ultimo album di Taylor Swift, Midnights. La cantante aveva annunciato l’arrivo di questo nuovo lavoro lo scorso 29 agosto, dopo essere stata premiata ai VMA’s.

Midnights è il suo decimo studio album e contiene 13 canzoni più tre bonus track, disponibili solo con la versione Deluxe del CD. Il disco è prodotto dall’amico e collaboratore storico Jack Antonoff, con la partecipazione di altri artisti, tra cui Zoë Kraviz.

Significato di Labyrinth:

Ascolta qui la canzone:

Testo Labyrinth:

[Verse 1]

“It only hurts this much right now”

That’s what I was thinkin’ the whole time

Breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out

I’ll be getting over you my whole life

[Pre-Chorus]

You know how scared I am of elevators

Never trusted it

If it rises fast, it can’t last

[Chorus]

Uh-oh, I’m fallin’ in love

Oh, no, I’m fallin’ in love again

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

[Verse 2]

It only feels this rough right now

Lost in the labyrinth of my mind (My mind)

Break out, break free, break through, break down

You would break your back to make me break a smile

[Pre-Chorus]

You know how much I hate

That everybody just expects me to bounce back

Just like that

[Chorus]

Uh-oh, I’m fallin’ in love

Oh, no, I’m fallin’ in love again

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

Uh-oh, I’m fallin’ in love

Oh, no, I’m fallin’ in love again

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

Uh-oh, I’m fallin’ in love

Oh, no, I’m fallin’ in love again

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

Uh-oh, I’m fallin’ in love

Oh, no, I’m fallin’ in love again

Oh, I’m fallin’ in love

I thought the plane was going down

I should turn it right around

Traduzione Labyrinth:

In aggiornamento

Le parole di Taylor Swift sull’album:

Taylor Swift ha spiegato che Midnights non una compilation di canzoni mai pubblicate, ma di brani nuovi che ha scritto pensando a notti insonni che ha vissuto durante la sua vita: notti felici, tristi, tormentate, notti che hanno lasciato il segno.

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.