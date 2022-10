Taylor Swift – Midnights: Audio, testo e traduzione di Snow On the Beach feat Lana Del Rey

Snow On the Beach feat Lana Del Rey è uno dei nuovi brani contenuti nell’ultimo album di Taylor Swift, Midnights. La cantante aveva annunciato l’arrivo di questo nuovo lavoro lo scorso 29 agosto, dopo essere stata premiata ai VMA’s.

Midnights è il suo decimo studio album e contiene 13 canzoni più tre bonus track, disponibili solo con la versione Deluxe del CD. Il disco è prodotto dall’amico e collaboratore storico Jack Antonoff, con la partecipazione di altri artisti, tra cui Zoë Kraviz.

Significato di Snow On the Beach:

Taylor ha parlato della collaborazione con Lana Del Rey, che ha partecipato alla scrittura del brano, confessando che si tratta di una delle sue artiste preferite. Per quanto riguarda il significato, invece, ha confessato che parla del momento in cui ti innamori di una persona e ti rendi conto che anche questa persona si sta innamorando di te; la cantante ha spiegato che il brano parla di quel periodo magico, ma allo stesso tempo sorprendente nel quale ti chiede: “Ma sta succedendo per davvero o sto sognando?!”. Come quando vedi cadere la neve sulla spiaggia.

Testo Snow On the Beach feat Lana Del Rey:

[Verse 1: Taylor Swift]

One night, a few moons ago

I saw flecks of what could’ve been lights

But it might just have been you

Passing by, unbeknownst to me

Life is emotionally abusive

And time can’t stop me quite like you did

And my flight was awful, thanks for asking

I’m unglued, thanks to you

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

And it’s like snow at the beach, weird but fucking beautiful

Flyin’ in a dream, stars by the pocket full

You wantin’ me tonight feels impossible

But it’s comin’ down, no sound and it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Lana Del Rey]

Like snow on the beach x3

Like snow, uh-huh, uh-huh, ah

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

This scene feels like what I once saw on a screen

I searched aurora borealis green

I’ve never seen someone live from within

Blurring out my periphery

My smile is like I’ve won a contest

And to hide that would be so dishonest

And it’s fine to fake it ‘til you make it

‘Til you do, ‘til it’s true

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey]

And now it’s like snow at the beach

Weird but fucking beautiful

Flyin’ in a dream

Stars by the pocket full

You wanting me

Tonight, feels impossible

But it’s comin’ down

No sound and it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Lana Del Rey]

Like snow on the beach x3

Like snow, uh-huh, uh-huh, ah

[Bridge: Taylor Swift, Lana Del Rey]

I (I) can’t (Can’t) speak

Afraid to jinx it

I (I) don’t (Don’t) even dare to wish it

But your eyes are flying saucers from another planet

Now I’m all for you like Janet

Can this be your real thing? (Can it?)

Are we falling like

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

Snow at the beach? (Snow)

Weird, but fucking beautiful

Flying in a dream (Flying in a dream)

Stars by the pocket full

You wanting me (You wanting me) tonight feels impossible

But it’s coming down

No sound, and it’s all around

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

Like snow on the beach (Snow on the beach) x3

Like snow (Like snow)

But it’s coming down

No sound, and it’s all around

[Outro: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

Like snow on the beach

(It’s coming down, it’s coming down) x2

Like snow on the beach

(It’s coming down, it’s coming down) x6

Traduzione Snow On the Beach feat Lana Del Rey:

[Verse 1: Taylor Swift]

Una notte, qualche luna fa

Ho visto il bagliore di quelle che potevano essere luci

ma potevi solo essere tu

passando, alla mia insaputa

La vita è emotivamente abusante

ed il tempo non può fermarmi come hai fatto tu

ed il mio volo era terribile, grazie per avermelo chiesto

sono sconfusionata, grazie a te

[Chorus: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

ed è neve sulla spiaggia, strano, ma fottutamente bello

volo nei miei sogni, le tasche piene di stelle

tu che mi vuoi stanotte sembra impossibile

ma sta succedendo, nessuno suono, è tutto intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Lana Del Rey]

come la neve sulla spiaggia x3

come la neve, uh-huh, uh-huh, ah

[Verse 2: Taylor Swift, Taylor Swift & Lana Del Rey]

Questa scena sembra come una che ho visto sullo schermo

cercavo il verde dell’aurora boreale

non ho mai visto nessuno vivere da dentro

sfuocando i miei lati esterni

il mio sorriso come se avessi vinto un concorso

e nascondo quello che sarebbe disonesto

e va bene fingere finché non lo diventi

finché non ce la fai, è vero

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey]

ed è neve sulla spiaggia, strano, ma fottutamente bello

volo nei miei sogni, le tasche piene di stelle

tu che mi vuoi stanotte sembra impossibile

ma sta succedendo, è tutto intorno

nessun suono, è tutto intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Lana Del Rey]

come la neve sulla spiaggia x3

come la neve, uh-huh, uh-huh, ah

[Bridge: Taylor Swift, Lana Del Rey]

io (Io) non posso (non posso) parlare

ho paura di rovinarlo

io (Io) non posso (non posso) azzardarmi a desiderarlo

ma i tuoi occhi sono dischi volanti di altri pianeti

Sono tutta per te come Janet (*citazione Janet Jackson)

Può essere una cosa vera? (Can it?)

Stiamo candendo come

[Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

neve sulla spiaggia? (Neve)

strano, ma fottutamente bello

volo nei miei sogni (volo nei miei sogni)

tasche piene di stelle

tu che mi vuoi stanotte sembra impossibile

ma sta succedendo,

nessun suono, è tutto intorno

[Post-Chorus: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

come la neve sulla spiaggia (neve sulla spiaggia ) x3

come la neve (come la neve)

ma sta succedendo,

nessun suono, è tutto intorno

[Outro: Taylor Swift & Lana Del Rey, Taylor Swift]

come la neve sulla spiaggia

(sta scendendo) x2

come la neve sulla spiaggia

(sta scendendo) x6

Le parole di Taylor Swift sull’album:

Taylor Swift ha spiegato che Midnights non una compilation di canzoni mai pubblicate, ma di brani nuovi che ha scritto pensando a notti insonni che ha vissuto durante la sua vita: notti felici, tristi, tormentate, notti che hanno lasciato il segno.

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo tutti le pareti e beviamo fino a che non ci parlano. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo, che proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita.

Questa è una collezione di musica scritta a mezzanotte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo incessanti e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirarti ed abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.