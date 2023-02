Disney annuncia Toy Story 5, Frozen 3 e Zootropolis 2

La Disney continua a puntare sui sequel. Durante la serata di ieri, mentre il pubblico italiano era impegnato a seguire Sanremo 2023, la Disney ha annunciato completamente a sorpresa tre nuovi progetti. Tutti sono sequel di film amatissimi dal pubblico, che sembra non aver reagito con troppo entusiasmo alla notizia.

I film annunciati sono infatti Toy Story 5, Frozen 3 e Zootropolis 2.

Che cosa sappiamo dei nuovi sequel Disney?

Attualmente non sappiamo praticamente nulla riguardo ai film se non che tutti e tre sono in lavorazione. La notizia che è stata ripresa dai più importanti giornali di spettacolo statunitensi, è stata diffusa dallo stesso Bob Iger CEO di Disney.

Con questo annuncio Disney conferma la propria volontà di puntare su franchise già esistenti, non tanto per il successo in sala ma per piazzare successivamente i prodotti su Disney+ (oppure per distribuirli direttamente lì).

I fan non sembrano essere particolarmente convinti di questa scelta. La notizia è stata accolta in modo tutt’altro che entusiasta, soprattutto per quello che riguarda Toy Story che continua a essere la saga più amata di sempre dello studios.

A oggi Toy Story conta quattro film, escluso lo spin off Lightyear che non era stato particolarmente apprezzato dal pubblico. La storia di Frozen, come tutti sanno, si sviluppa in due capitoli mentre Zootropolis ha recentemente avuto una serie sequel che è stata distribuita direttamente su Disney+.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questi sequel?

Difficile fare dei pronostici, quello che è certo è che i fan sembrano ormai stanchi di idee abusate. Anche se alla fine i nuovi film Disney li guardiamo tutti, che ci entusiasmino oppure no.

