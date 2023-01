It Ends With Us: Blake Lively e Justin Baldoni nel cast del film

Abbiamo ufficialmente Lily e Ryle! Sono stati annunciati i primi nomi degli attori che faranno parte del cast della versione cinematografica di It Ends With Us di Colleen Hoover. Blake Lively e Justin Baldoni saranno due dei protagonisti dell’attesissimo film.

It Ends With Us – annuncio cast:

La scrittrice amatissima da BookTok ha pubblicato un video sui suoi canali social nel quale ha regalato importanti novità sulla realizzazione del film; nella clip Colleen si trovava davanti alla sua casa d’infanzia dove ha vissuto con sua madre dopo che sono scappate da una situazione famigliare complessa. It Ends With Us è in parte ispirato alla storia di sua mamma.

L’annuncio più interessante, ovviamente, è stato quello del casting di due dei tre protagonisti, ovvero Lily Bloom ed il dottor Ryle Kincaid, che saranno rispettivamente interpretati da Blake Lively e Justin Baldoni.

L’attrice sarà anche produttrice del film, mentre l’attore è la mente dietro il progetto in quanto sta sviluppando l’adattamento dal 2019 e ne sarà anche il regista.

Adesso i fan attendono con ansia l’annuncio del casting di Atlas!

It Ends With Us – Trama:

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all’attrazione che prova per lei.

Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice.

Colleen Hoover:

Colleen Hoover è una scrittrice statunitense che è divenuta famosa a partire dal 2012, quando ha pubblicato il suo primo libro, Slammed, primo libro della fortunata omonima serie. Ha pubblicato It Ends With Us nel 2016 ed il libro è diventato immediatamente un cult; in Italia il romanzo è arrivato tardi, sorretto dal successo su TikTok, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2022 con il titolo: It ends with us. Siamo noi a dire basta.

Il libro ha anche un seguito, ancora inedito da noi, dal titolo It Stars With Us.