Anna pubblica il nuovo singolo White Girl Wasted scritto da Giovanna Codella 19 Giugno 2026 Anna ha pubblicato il suo nuovo singolo White Girl Wasted, da oggi venerdì 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane. “White Girl Wasted è un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. È energia pura, voglia di lasciar andare, di divertirsi, di essere sé stessi. Mi sono divertita molto anche a realizzare la coreografia del pezzo con Carlos. Spero possa far sentire bene le persone e dare loro la giusta carica!” ha raccontato Anna a proposito del brano. Il pezzo, che consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore MILES e il cui titolo si rifà ad un celebre slang americano, è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello super catchy, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. Siete pronti ad ascoltarlo in loop? Il lyric video ufficiale “White Girl Wasted è il primo tassello di un grande progetto che è l’album. Ci lavoro ormai da 2 anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione”prosegue l’artista. Million Dollar Babe, il nuovo album di Anna in uscita il 10 luglio, è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, senza cercare l’approvazione degli altri. Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione, che attraversa le contraddizioni del successo, partendo dai concetti di ‘status’ e ‘gloria’, fino al vuoto, alla solitudine e alle illusioni che spesso l’accompagnano. Un disco che celebra la perseveranza, la libertà di essere sé stessi e la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza. La copertina e le foto dell’album sono state realizzate dal fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster che ha lavorato con dei volti molto noti come Zendaya, Doja Cat e SZA. Cosa ne pensate del nuovo singolo di Anna?