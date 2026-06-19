Anna pubblica il nuovo singolo White Girl Wasted

Anna ha pubblicato il suo nuovo singolo White Girl Wasted, da oggi venerdì 19 giugno su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane.

“White Girl Wasted è un brano che amerei sentire quando entro in un club a divertirmi con gli amici. È energia pura, voglia di lasciar andare, di divertirsi, di essere sé stessi. Mi sono divertita molto anche a realizzare la coreografia del pezzo con Carlos. Spero possa far sentire bene le persone e dare loro la giusta carica!” ha raccontato Anna a proposito del brano.

Il pezzo, che consolida il sodalizio artistico tra Anna e il produttore MILES e il cui titolo si rifà ad un celebre slang americano, è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello super catchy, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. Siete pronti ad ascoltarlo in loop?

Il lyric video ufficiale

“White Girl Wasted è il primo tassello di un grande progetto che è l’album. Ci lavoro ormai da 2 anni, sono stata in studio sia negli Stati Uniti, sia in Italia. Sono molto orgogliosa di questo disco che rappresenta per me una vera e propria evoluzione”prosegue l’artista.

Million Dollar Babe, il nuovo album di Anna in uscita il 10 luglio, è il racconto di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore, senza cercare l’approvazione degli altri.

Un manifesto di forza, rivalsa e autodeterminazione, che attraversa le contraddizioni del successo, partendo dai concetti di ‘status’ e ‘gloria’, fino al vuoto, alla solitudine e alle illusioni che spesso l’accompagnano. Un disco che celebra la perseveranza, la libertà di essere sé stessi e la capacità di trasformare ogni ferita in consapevolezza.

La copertina e le foto dell’album sono state realizzate dal fotografo e direttore creativo americano Jacob Webster che ha lavorato con dei volti molto noti come Zendaya, Doja Cat e SZA.

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Anna?