The Adam Project: il trailer con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner

The Adam Project è il nuovo blockbuster targato Netflix che mescola fantascienza e dramma per una storia inedita arricchita da un grande cast. In attesa di vedere il film possiamo già dare un’occhiata al primo trailer che ci porta in un mondo simile al nostro, ma in cui i viaggi nel tempo sono possibili.

The Adam Project è diretto da Shawn Levy, scritto Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin e prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Shawn Levy, Ryan Reynolds.

Nel cast del film vedremo Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell,

Catherine Keener e Zoe Saldaña.

The Adam Project sarà su Netflix a partire dall’11 marzo.

La logline ufficiale del film

Un pilota viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e con suo padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

The Adam Project è un film adrenalinico e ricco di effetti speciali che parte da elementi cari al genere sci-fi – tra cui ovviamente il viaggio del tempo, ricercando l’introspezione personale. Qualcosa che, come possiamo già evincere dal trailer, verrà sviluppato attraverso il rapporto del protagonista con il se stesso bambino e il padre defunto.

Una tematica che è stata più volte ripresa al cinema, e non solo nella fantascienza (i Millennials ricorderanno il film Disney Faccia a faccia con Bruce Willis) che stavolta potrebbe regalarci una prospettiva diversa.

Non ci resta che aspettare per poter vedere il film su Netflix a partire dalla prossima settimana.