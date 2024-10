ROSÉ delle BLACKPINK annuncia l’uscita del suo primo album in studio

L’icona mondiale ROSÉ annuncia oggi, 2 ottobre 2024, il suo primo album in studio. Il titolo del progetto è rosie e la data d’uscita corrisponde a venerdì 6 dicembre, su etichetta Atlantic Records.

La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera della cantante, ex membro della band BLACKPINK, che ha co-scritto e co-prodotto il progetto nella sua interezza. Il pre-order dell’album è già disponibile, sia sul suo store ufficiale (che puoi trovare a questo link) che sui DSP.

Il successo di ROSÉ

In qualità di membro delle BLACKPINK, una delle girl band che hanno venduto di più di tutti i tempi, la cantautrice sudcoreana ha infranto alcuni record, si è esibita sui palcoscenici più famosi e infine ha accumulato milioni di fan in tutto il mondo.

Tanto per cominciare, il singolo da solista On The Ground della superstar, che ha la cittadinanza neozelandese, uscito nel 2021, ha debuttato alla posizione #1 della classifica Billboard Global 200 ed è diventato il brano di un’artista K-pop/donna solista con la più alta posizione nella Billboard Hot 100.

Contemporaneamente, ROSÉ è diventata un’icona della moda in come ambasciatrice globale di brand del calibro di Saint Laurent, Tiffany & Co, Rimowa e Puma. La cantante, inoltre, detiene due Guinness dei primati: il primo per essere la prima artista a raggiungere la prima posizione nella Billboard Global 200 sia come solista che come parte di un gruppo, e il secondo per avere il video musicale, appunto quello di On The Ground, di un solista K-pop più visto su YouTube nelle prime 24 ore.

E voi ascolterete Rosie di Rosé?