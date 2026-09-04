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MILEY – Bass Persuades: video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
MILEY

A meno di un anno dall’uscita dell’album dalle sensazioni glamour Something Beautiful, MILEY sta per tornare con un progetto tutto nuovo. A fare da apripista venerdì 3 settembre è il pezzo omonimo Bass Persuades, dalle atmosfere un po’ più cupe e mature rispetto alle sue più recenti canzoni, ma solo nell’aspetto visivo.

Il brano, dalle sonorità sintetiche anni ’80, è infatti in grado di infondere delle vibrazioni decisamente positive sin dal primo ascolto. L’ipnotico ritornello “Thе kids don’t wanna dance” sembra essere un invito rivolto ai più giovani a lasciare gli schermi e a rientrare nel ritmo della vita reale. Bass Persuades è stato prodotto da Maxx Morando, Michael Pollack, Kid Harpoon e Miley Cyrus; è stato scritto dalla cantautrice insieme a Michael Pollack, Kid Harpoon, Aldae.

Il video ufficiale della canzone

Testo Bass Persuades di MILEY

Let’s go

Step into the scene, you won’t catch an eye
Walk into the party like the party is mine
Paving over pastures ‘cause horses are gone
Forgetting there’s a world when this record is on
Ghosts run to Bermuda ‘cause there’s no one to haunt
Candy’s cut with fentanyl that nobody wants
Spin it for a minute, make it all disappear
If we ain’t moving, baby, baby, why are we here?

And I don’t wanna change your mind
The bass persuades
No, I don’t wanna change your mind (Let’s go)

Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm)
Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance
We can’t stay like this forever
Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

Glued your eyes to the telephone screen
But you missed the hit without MTV
Go analog (Yeah) like a cinema (Yeah)
Just look out the window and what do you see?
In the treetops, it’s a clear shot
Yeah, chaos is king, but you know that you can’t stop, won’t stop
New fit is a monster
Love it so much, go hang it on a poster

And I don’t wanna change your mind
The bass persuades
No, I don’t wanna change your mind (Let’s go)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm)
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance
We can’t stay like this forever
Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm)
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)
We can’t stay like this forever
Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

You feel something in the music
You don’t know what it is
But I can see it in your eyes
You want to lose yourself to this, let’s go

Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm)
Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm)
Don’t you want to dance? (Mhm-hm)
Stay forever, surrender, put our bodies close together, uh

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Uh-huh, mhm)
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)
We can’t stay like this forever (Mhm)
Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm)
The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)
We can’t stay like this forever (Mhm)
Wait forever, surrender, put our bodies close together, uh

(Fonte Genius.com)

Traduzione Younger You di Miley Cyrus

Andiamo

Entra in scena, non attirerai l’attenzione
Entra alla festa come se fosse mia
Asfaltando i pascoli perché i cavalli non ci sono più
Dimenticando che esiste un mondo quando questo disco è in riproduzione
I fantasmi scappano alle Bermuda perché non c’è nessuno da perseguitare
Caramelle tagliate con il fentanil che nessuno vuole
Fai girare il disco per un minuto, fai sparire tutto
Se non ci muoviamo, baby, baby, perché siamo qui?

E non voglio farti cambiare idea
Il basso ti convince
No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm)
I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare
Non possiamo restare così per sempre
Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

Hai incollato gli occhi allo schermo del telefono
Ma ti sei perso il successo senza MTV
Torna all’analogico (Sì) come al cinema (Sì)
Guarda fuori dalla finestra e cosa vedi?

Tra le cime degli alberi, è un tiro pulito
Sì, il caos regna sovrano, ma sai che non puoi fermarti, non ti fermerai
Il nuovo outfit è mostruso
Lo adoro così tanto che lo appenderò su un poster

E non voglio farti cambiare idea
Il basso mi convince
No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm)
I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare
Non possiamo restare così per sempre
Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh
I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm)
I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)
Non possiamo restare così per sempre
Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

Senti qualcosa nel musica
Non sai cos’è
Ma lo vedo nei tuoi occhi
Vuoi perderti in questo, andiamo

Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm)
Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm)
Non vuoi ballare? (Mhm-hm)
Restiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh

I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Uh-huh, mhm)
I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)
Non possiamo restare così per sempre (Mhm)
Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh
I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm)
I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)
Non possiamo restare così per sempre (Mhm)
Aspettiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh

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Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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