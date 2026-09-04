MILEY – Bass Persuades: video ufficiale, testo e traduzione

A meno di un anno dall’uscita dell’album dalle sensazioni glamour Something Beautiful, MILEY sta per tornare con un progetto tutto nuovo. A fare da apripista venerdì 3 settembre è il pezzo omonimo Bass Persuades, dalle atmosfere un po’ più cupe e mature rispetto alle sue più recenti canzoni, ma solo nell’aspetto visivo.

Il brano, dalle sonorità sintetiche anni ’80, è infatti in grado di infondere delle vibrazioni decisamente positive sin dal primo ascolto. L’ipnotico ritornello “Thе kids don’t wanna dance” sembra essere un invito rivolto ai più giovani a lasciare gli schermi e a rientrare nel ritmo della vita reale. Bass Persuades è stato prodotto da Maxx Morando, Michael Pollack, Kid Harpoon e Miley Cyrus; è stato scritto dalla cantautrice insieme a Michael Pollack, Kid Harpoon, Aldae.

Il video ufficiale della canzone

Testo Bass Persuades di MILEY

Let’s go

Step into the scene, you won’t catch an eye

Walk into the party like the party is mine

Paving over pastures ‘cause horses are gone

Forgetting there’s a world when this record is on

Ghosts run to Bermuda ‘cause there’s no one to haunt

Candy’s cut with fentanyl that nobody wants

Spin it for a minute, make it all disappear

If we ain’t moving, baby, baby, why are we here?

And I don’t wanna change your mind

The bass persuades

No, I don’t wanna change your mind (Let’s go)

Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm)

Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance

We can’t stay like this forever

Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

Glued your eyes to the telephone screen

But you missed the hit without MTV

Go analog (Yeah) like a cinema (Yeah)

Just look out the window and what do you see?

In the treetops, it’s a clear shot

Yeah, chaos is king, but you know that you can’t stop, won’t stop

New fit is a monster

Love it so much, go hang it on a poster

And I don’t wanna change your mind

The bass persuades

No, I don’t wanna change your mind (Let’s go)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance

We can’t stay like this forever

Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)

We can’t stay like this forever

Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

You feel something in the music

You don’t know what it is

But I can see it in your eyes

You want to lose yourself to this, let’s go

Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm)

Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm)

Don’t you want to dance? (Mhm-hm)

Stay forever, surrender, put our bodies close together, uh

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Uh-huh, mhm)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)

We can’t stay like this forever (Mhm)

Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm)

The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?)

We can’t stay like this forever (Mhm)

Wait forever, surrender, put our bodies close together, uh

(Fonte Genius.com)

Traduzione Younger You di Miley Cyrus

Andiamo

Entra in scena, non attirerai l’attenzione

Entra alla festa come se fosse mia

Asfaltando i pascoli perché i cavalli non ci sono più

Dimenticando che esiste un mondo quando questo disco è in riproduzione

I fantasmi scappano alle Bermuda perché non c’è nessuno da perseguitare

Caramelle tagliate con il fentanil che nessuno vuole

Fai girare il disco per un minuto, fai sparire tutto

Se non ci muoviamo, baby, baby, perché siamo qui?

E non voglio farti cambiare idea

Il basso ti convince

No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare

Non possiamo restare così per sempre

Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

Hai incollato gli occhi allo schermo del telefono

Ma ti sei perso il successo senza MTV

Torna all’analogico (Sì) come al cinema (Sì)

Guarda fuori dalla finestra e cosa vedi?

Tra le cime degli alberi, è un tiro pulito

Sì, il caos regna sovrano, ma sai che non puoi fermarti, non ti fermerai

Il nuovo outfit è mostruso

Lo adoro così tanto che lo appenderò su un poster

E non voglio farti cambiare idea

Il basso mi convince

No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare

Non possiamo restare così per sempre

Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm)

I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)

Non possiamo restare così per sempre

Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

Senti qualcosa nel musica

Non sai cos’è

Ma lo vedo nei tuoi occhi

Vuoi perderti in questo, andiamo

Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm)

Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm)

Non vuoi ballare? (Mhm-hm)

Restiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh

I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Uh-huh, mhm)

I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)

Non possiamo restare così per sempre (Mhm)

Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh

I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm)

I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?)

Non possiamo restare così per sempre (Mhm)

Aspettiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh

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