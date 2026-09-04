MILEY – Bass Persuades: video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 4 Settembre 2026 A meno di un anno dall’uscita dell’album dalle sensazioni glamour Something Beautiful, MILEY sta per tornare con un progetto tutto nuovo. A fare da apripista venerdì 3 settembre è il pezzo omonimo Bass Persuades, dalle atmosfere un po’ più cupe e mature rispetto alle sue più recenti canzoni, ma solo nell’aspetto visivo. Il brano, dalle sonorità sintetiche anni ’80, è infatti in grado di infondere delle vibrazioni decisamente positive sin dal primo ascolto. L’ipnotico ritornello “Thе kids don’t wanna dance” sembra essere un invito rivolto ai più giovani a lasciare gli schermi e a rientrare nel ritmo della vita reale. Bass Persuades è stato prodotto da Maxx Morando, Michael Pollack, Kid Harpoon e Miley Cyrus; è stato scritto dalla cantautrice insieme a Michael Pollack, Kid Harpoon, Aldae. Il video ufficiale della canzone Testo Bass Persuades di MILEY Let’s go Step into the scene, you won’t catch an eye Walk into the party like the party is mine Paving over pastures ‘cause horses are gone Forgetting there’s a world when this record is on Ghosts run to Bermuda ‘cause there’s no one to haunt Candy’s cut with fentanyl that nobody wants Spin it for a minute, make it all disappear If we ain’t moving, baby, baby, why are we here? And I don’t wanna change your mind The bass persuades No, I don’t wanna change your mind (Let’s go) Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm) Thе kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance We can’t stay like this forever Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh Glued your eyes to the telephone screen But you missed the hit without MTV Go analog (Yeah) like a cinema (Yeah) Just look out the window and what do you see? In the treetops, it’s a clear shot Yeah, chaos is king, but you know that you can’t stop, won’t stop New fit is a monster Love it so much, go hang it on a poster And I don’t wanna change your mind The bass persuades No, I don’t wanna change your mind (Let’s go) The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Mhm) The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance We can’t stay like this forever Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm) The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?) We can’t stay like this forever Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh You feel something in the music You don’t know what it is But I can see it in your eyes You want to lose yourself to this, let’s go Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm) Don’t you want to dance? (Uh-huh, mhm) Don’t you want to dance? (Mhm-hm) Stay forever, surrender, put our bodies close together, uh The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Uh-huh, mhm) The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?) We can’t stay like this forever (Mhm) Let’s surrender to the night, put our bodies close together, uh-huh The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance? Mhm) The kids don’t wanna dance, the kids don’t wanna dance (Don’t you want to dance?) We can’t stay like this forever (Mhm) Wait forever, surrender, put our bodies close together, uh (Fonte Genius.com) Traduzione Younger You di Miley Cyrus Andiamo Entra in scena, non attirerai l’attenzione Entra alla festa come se fosse mia Asfaltando i pascoli perché i cavalli non ci sono più Dimenticando che esiste un mondo quando questo disco è in riproduzione I fantasmi scappano alle Bermuda perché non c’è nessuno da perseguitare Caramelle tagliate con il fentanil che nessuno vuole Fai girare il disco per un minuto, fai sparire tutto Se non ci muoviamo, baby, baby, perché siamo qui? E non voglio farti cambiare idea Il basso ti convince No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo) I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm) I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare Non possiamo restare così per sempre Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh Hai incollato gli occhi allo schermo del telefono Ma ti sei perso il successo senza MTV Torna all’analogico (Sì) come al cinema (Sì) Guarda fuori dalla finestra e cosa vedi? Tra le cime degli alberi, è un tiro pulito Sì, il caos regna sovrano, ma sai che non puoi fermarti, non ti fermerai Il nuovo outfit è mostruso Lo adoro così tanto che lo appenderò su un poster E non voglio farti cambiare idea Il basso mi convince No, non voglio farti cambiare idea (Andiamo) I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Mhm) I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare Non possiamo restare così per sempre Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm) I ragazzi non vogliono ballare, i ragazzi non vogliono ballare (Non vuoi ballare?) Non possiamo restare così per sempre Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh Senti qualcosa nel musica Non sai cos’è Ma lo vedo nei tuoi occhi Vuoi perderti in questo, andiamo Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm) Non vuoi ballare? (Uh-huh, mhm) Non vuoi ballare? (Mhm-hm) Restiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Uh-huh, mhm) I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?) Non possiamo restare così per sempre (Mhm) Arrendiamoci alla notte, avviciniamo i nostri corpi, uh-huh I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare? Mhm) I bambini non vogliono ballare, i bambini non vogliono ballare (Non vuoi ballare?) Non possiamo restare così per sempre (Mhm) Aspettiamo per sempre, arrendiamoci, avviciniamo i nostri corpi, uh Potrebbe interessarti anche: L’annuncio dell’album Bass Persuades