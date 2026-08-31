Miley Cyrus: nuovo album in arrivo?

Sembra che Miley Cyrus sia pronta per un nuovo capitolo e a un importante cambiamento che parte dal suo sito web ufficiale. La homepage, mileyofficial.com, al momento è intitolata a caratteri maiuscoli solo con il suo nome, Miley, come se il cognome della cantautrice fosse stato messo da parte. E ciò non può che suggerire l’imminente arrivo di un’era musicale completamente nuova.

L’aggiornamento del sito è accompagnato da un’immagine ravvicinata del volto della cantautrice di Younger You, la stessa misteriosa immagine dagli occhi socchiusi apparsa sui cartelloni pubblicitari Spotitfy a New York, all’inizio della scorsa settimana. I manifesti riportavano la scritta “prossimamente“, ma all’inizio non identificavano l’artista né rivelavano cosa fosse pubblicizzato.

La combinazione tra il mastodontico slogan, le recenti mosse di Miley Cyrus sui social media e quest’ultimo dettaglio che appare sul suo portale e che riguarda il nome, ha inevitabilmente intensificato le speculazioni sul suo prossimo progetto musicale. I fan hanno già iniziato a credere che quel “Miley” sia un indizio di una svolta piuttosto radicale e non soltanto dell’uscita di canzoni.

L’approccio con un solo nome rappresenterebbe in effetti un taglio netto per la pop star che ha costruito la sua intera vita artistica facendosi chiamare Miley Cyrus (il suo nome di battesimo è Destiny Hope Cyrus). Alcuni fan hanno paragonato questa scelta ad artiste come Beyoncé e Cher, le cui identità senza il cognome sono associabili a fasi ben precise delle loro carriere.

Miley non ha ancora annunciato ufficialmente un nuovo album né un singolo né tantomeno ha indicato una data precisa. Tuttavia, la coerenza visiva, dall’estetica rosso fuoco, di tutti gli indizi rilasciati in queste ultime settimane suggerisce che i vari elementi fanno senza dubbio parte di una campagna coordinata e non sono aggiornamenti isolati.

Gli ultimi eventi effettivi riguardano il passaggio di Miley alla Atlantic Records nel corso di quest’anno, dopo 14 anni di collaborazione con il gruppo Sony Music. La cantautrice aveva firmato inizialmente con la RCA Records (2012), per poi passare alla Columbia Records (2022), proprio durante il periodo in cui ha vissuto alcuni dei momenti di maggior successo commerciale.