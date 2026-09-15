Dove Cameron nelle radio italiane con il nuovo singolo When in Rome scritto da Giovanna Codella 15 Settembre 2026 Sarà in radio da venerdì 18 settembre When In Rome (Columbia Records), il nuovo singolo di Dove Cameron che puoi già ascoltare sulle piattaforme digitali. Si tratta del primo singolo estratto dal suo prossimo album e arriva dopo la serie di brani pubblicati lo scorso anno che hanno raccontato l’evoluzione di Dove come cantante e narratrice: Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like e Hello My Old Lover. L’artista ha portato questi brani sui palchi del Regno Unito e dell’Irlanda, esibendosi in apertura del Radical Optimism Tour di Dua Lipa. In When In Rome Dove Cameron abbraccia una dimensione surreale, cinematografica e onirica. Il brano, giocoso e gioioso, unisce la sua voce a una produzione pop fuori dagli schemi. Ad accompagnare l’uscita è un video musicale diretto da Hannah Devries e girato tra le strade di Capena, in provincia di Roma. Ecco perché la cantante ne ha anticipato l’uscita condividendo cartoline dall’Italia e scorci delle strade della capitale, alimentando l’attesa per l’uscita della canzone! Il video ufficiale Testo When In Rome Dove Cameron salt air red cheeks your tongue memorizing all my teeth my top your jeans a prayer hanging on the olive tree wet skin from your jet black hair when you touch me there we should fall in love when in rome why don’t we get married? build a home something in the summer time maybe all the cherry wine makes me wanna take off my clothes and fall in love when in rome i’m drunk and you’re cool jump in treat the fountain like a pool freckles smile lines my face showing evidence of life you said, what you doing babe for the rest of your days? we should fall in love when in rome why don’t we get married? build a home something in the summer time maybe all the cherry wine makes me wanna take off my clothes we should fall in love when in rome i think i love you so much i wanna be you crush you into powder, so that i can breathe you i think i love you so much i wanna be you crush you into powder Traduzione aria salmastra guance arrossate la tua lingua che impara a memoria ogni mio dente il mio top i tuoi jeans una preghiera appesa all’albero di ulivo pelle bagnata dai tuoi capelli neri come la pece quando mi tocchi lì dovremmo innamorarci a Roma perché non ci sposiamo? costruiamo una casa qualcosa d’estate forse tutto quel vino di ciliegie mi fa venire voglia di spogliarmi e innamorarmi a Roma sono ubriaca e tu sei fantastico tuffiamoci usiamo la fontana come una piscina lentiggini rughe d’espressione il mio viso che mostra i segni della vita hai detto: “cosa farai, piccola, per il resto dei tuoi giorni?” dovremmo innamorarci a Roma perché non ci sposiamo? costruiamo una casa qualcosa d’estate forse tutto quel vino di ciliegie mi fa venire voglia di spogliarmi dovremmo innamorarci a Roma credo di amarti così tanto da voler essere te ridurti in polvere, così da poterti respirare credo di amarti così tanto da voler essere te ridurti in polvere I prossimi progetti di Dove When in Rome inaugura un nuovo ed entusiasmante capitolo musicale per l’ex stellina Disney, con molte altre novità in arrivo. A novembre, si unirà a Sombr per il suo You Are the Reason Tour che farà tappa in 13 città del Nord America e includerà anche due concerti al Madison Square Garden di New York. Non c’è solo la musica nei piani dell’artista: il prossimo 25 settembre l’attrice di Descendants convolerà a nozze con Damiano David nella splendida cornice della Val D’Orcia, in Toscana.