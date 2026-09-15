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Dove Cameron nelle radio italiane con il nuovo singolo When in Rome

scritto da Giovanna Codella
when in rome - dove cameron

Sarà in radio da venerdì 18 settembre When In Rome (Columbia Records), il nuovo singolo di Dove Cameron che puoi già ascoltare sulle piattaforme digitali.

Si tratta del primo singolo estratto dal suo prossimo album e arriva dopo la serie di brani pubblicati lo scorso anno che hanno raccontato l’evoluzione di Dove come cantante e narratrice: Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like e Hello My Old Lover. L’artista ha portato questi brani sui palchi del Regno Unito e dell’Irlanda, esibendosi in apertura del Radical Optimism Tour di Dua Lipa.

In When In Rome Dove Cameron abbraccia una dimensione surreale, cinematografica e onirica. Il brano, giocoso e gioioso, unisce la sua voce a una produzione pop fuori dagli schemi.

Ad accompagnare l’uscita è un video musicale diretto da Hannah Devries e girato tra le strade di Capena, in provincia di Roma. Ecco perché la cantante ne ha anticipato l’uscita condividendo  cartoline dall’Italia e scorci delle strade della capitale, alimentando l’attesa per l’uscita della canzone!

Il video ufficiale

Testo When In Rome Dove Cameron

salt air
red cheeks
your tongue
memorizing all my teeth
my top
your jeans
a prayer
hanging on the olive tree

wet skin from your jet black hair
when you touch me there

we should fall in love
when in rome
why don’t we get married?
build a home
something in the summer time
maybe all the cherry wine
makes me wanna take off my clothes
and fall in love
when in rome

i’m drunk
and you’re cool
jump in
treat the fountain like a pool
freckles
smile lines
my face
showing evidence of life

you said, what you doing babe
for the rest of your days?

we should fall in love
when in rome
why don’t we get married?
build a home
something in the summer time
maybe all the cherry wine
makes me wanna take off my clothes
we should fall in love
when in rome

i think i love you so much i wanna be you
crush you into powder, so that i can breathe you
i think i love you so much i wanna be you
crush you into powder

Traduzione

aria salmastra
guance arrossate
la tua lingua
che impara a memoria ogni mio dente
il mio top
i tuoi jeans
una preghiera
appesa all’albero di ulivo

pelle bagnata dai tuoi capelli neri come la pece
quando mi tocchi lì

dovremmo innamorarci
a Roma
perché non ci sposiamo?
costruiamo una casa
qualcosa d’estate
forse tutto quel vino di ciliegie
mi fa venire voglia di spogliarmi
e innamorarmi
a Roma

sono ubriaca
e tu sei fantastico
tuffiamoci
usiamo la fontana come una piscina
lentiggini
rughe d’espressione
il mio viso
che mostra i segni della vita

hai detto: “cosa farai, piccola,
per il resto dei tuoi giorni?”

dovremmo innamorarci
a Roma
perché non ci sposiamo?
costruiamo una casa
qualcosa d’estate
forse tutto quel vino di ciliegie
mi fa venire voglia di spogliarmi
dovremmo innamorarci
a Roma

credo di amarti così tanto da voler essere te
ridurti in polvere, così da poterti respirare
credo di amarti così tanto da voler essere te
ridurti in polvere

I prossimi progetti di Dove

When in Rome inaugura un nuovo ed entusiasmante capitolo musicale per l’ex stellina Disney, con molte altre novità in arrivo. A novembre, si unirà a Sombr per il suo You Are the Reason Tour che farà tappa in 13 città del Nord America e includerà anche due concerti al Madison Square Garden di New York. Non c’è solo la musica nei piani dell’artista: il prossimo 25 settembre l’attrice di Descendants convolerà a nozze con Damiano David nella splendida cornice della Val D’Orcia, in Toscana.

 

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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