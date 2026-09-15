Dove Cameron nelle radio italiane con il nuovo singolo When in Rome

Sarà in radio da venerdì 18 settembre When In Rome (Columbia Records), il nuovo singolo di Dove Cameron che puoi già ascoltare sulle piattaforme digitali.

Si tratta del primo singolo estratto dal suo prossimo album e arriva dopo la serie di brani pubblicati lo scorso anno che hanno raccontato l’evoluzione di Dove come cantante e narratrice: Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like e Hello My Old Lover. L’artista ha portato questi brani sui palchi del Regno Unito e dell’Irlanda, esibendosi in apertura del Radical Optimism Tour di Dua Lipa.

In When In Rome Dove Cameron abbraccia una dimensione surreale, cinematografica e onirica. Il brano, giocoso e gioioso, unisce la sua voce a una produzione pop fuori dagli schemi.

Ad accompagnare l’uscita è un video musicale diretto da Hannah Devries e girato tra le strade di Capena, in provincia di Roma. Ecco perché la cantante ne ha anticipato l’uscita condividendo cartoline dall’Italia e scorci delle strade della capitale, alimentando l’attesa per l’uscita della canzone!

Il video ufficiale

Testo When In Rome Dove Cameron

salt air

red cheeks

your tongue

memorizing all my teeth

my top

your jeans

a prayer

hanging on the olive tree

wet skin from your jet black hair

when you touch me there

we should fall in love

when in rome

why don’t we get married?

build a home

something in the summer time

maybe all the cherry wine

makes me wanna take off my clothes

and fall in love

when in rome

i’m drunk

and you’re cool

jump in

treat the fountain like a pool

freckles

smile lines

my face

showing evidence of life

you said, what you doing babe

for the rest of your days?

we should fall in love

when in rome

why don’t we get married?

build a home

something in the summer time

maybe all the cherry wine

makes me wanna take off my clothes

we should fall in love

when in rome

i think i love you so much i wanna be you

crush you into powder, so that i can breathe you

i think i love you so much i wanna be you

crush you into powder

Traduzione

aria salmastra

guance arrossate

la tua lingua

che impara a memoria ogni mio dente

il mio top

i tuoi jeans

una preghiera

appesa all’albero di ulivo

pelle bagnata dai tuoi capelli neri come la pece

quando mi tocchi lì

dovremmo innamorarci

a Roma

perché non ci sposiamo?

costruiamo una casa

qualcosa d’estate

forse tutto quel vino di ciliegie

mi fa venire voglia di spogliarmi

e innamorarmi

a Roma

sono ubriaca

e tu sei fantastico

tuffiamoci

usiamo la fontana come una piscina

lentiggini

rughe d’espressione

il mio viso

che mostra i segni della vita

hai detto: “cosa farai, piccola,

per il resto dei tuoi giorni?”

dovremmo innamorarci

a Roma

perché non ci sposiamo?

costruiamo una casa

qualcosa d’estate

forse tutto quel vino di ciliegie

mi fa venire voglia di spogliarmi

dovremmo innamorarci

a Roma

credo di amarti così tanto da voler essere te

ridurti in polvere, così da poterti respirare

credo di amarti così tanto da voler essere te

ridurti in polvere

I prossimi progetti di Dove

When in Rome inaugura un nuovo ed entusiasmante capitolo musicale per l’ex stellina Disney, con molte altre novità in arrivo. A novembre, si unirà a Sombr per il suo You Are the Reason Tour che farà tappa in 13 città del Nord America e includerà anche due concerti al Madison Square Garden di New York. Non c’è solo la musica nei piani dell’artista: il prossimo 25 settembre l’attrice di Descendants convolerà a nozze con Damiano David nella splendida cornice della Val D’Orcia, in Toscana.