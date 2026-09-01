Benji & Fede annunciano il nuovo album Quando Viaggi Da Sola

Benji e Fede annunciano oggi Quando Viaggi Da Sola, il nuovo album in uscita venerdì 18 settembre per Warner Records/Warner Music Italy e disponibile da oggi in pre-order seguendo questo link.

Nelle ultime settimane, l’universo di questo progetto ha preso forma anche sui social del duo emiliano, attraverso il racconto di una misteriosa ragazza in viaggio a Parigi. Un diario fatto di immagini, pensieri e frammenti di quotidianità, uniti dalla frase simbolo I Hope This Love Finds Me che anticipa l’immaginario e le atmosfere del nuovo album.

“Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”, raccontano Benji e Fede a proposito della loro nuova musica in imminente arrivo.

Quando Viaggi Da Sola, il loro sesto album in studio, trova nel viaggio il proprio filo conduttore: spostarsi fisicamente è dunque una metafora del cambiamento e della crescita personale.

Tra storie d’amore, ricordi e quella malinconia che accompagna ogni trasformazione, il duo affronta il desiderio di andare controcorrente, la ricerca di un equilibrio, l’accettazione delle proprie fragilità e il peso del successo e delle aspettative. Ne nasce così il lavoro più maturo e intimo, capace di mostrare un lato nuovo e profondamente umano di due ragazzi che, oggi, sono diventati uomini.

I due artisti sono già pronti a presentare al pubblico il loro messaggio che invita a ricercare l’autenticità e a rigettare l’apparenza. Le canzoni di Quando Viaggi Da Sola prenderanno vita dal vivo con Sempre in Due – Live a Teatro, il loro primo tour teatrale, prodotto e organizzato da Vivo Concerti (qui tutte le date e le informazioni per ottenere i biglietti) che nei prossimi mesi porterà il duo sui palchi di tutta Italia. Da Modena a Napoli, il duo si esibirà presto nei teatri con il suo nuovo disco!

E voi siete pronti al nuovo album di Benji e Fede?