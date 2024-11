I-DAYS MILANO 2025: Olivia Rodrigo headliner di luglio 2025

Dopo Dua Lipa e Justin Timberlake gli I-Days Milano 2025 sono pronti ad accogliere la cantautrice multi-platino vincitrice di 3 GRAMMY Award: Olivia Rodrigo.

La pop star americana, salita alla ribalta mondiale nel 2021, arriverà a Milano il 15 luglio 2025 pronta per condividere con il pubblico dell’Ippodromo Snai La Maura le sue canzoni in cima alle classifiche.

I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita sulla App I-Days mercoledì 13 novembre (ore 10:00) su My Live Nation e Comcerto Family dalle ore 10.00 di giovedì 14 novembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 15 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Dopo aver infranto tutti i record con il suo album di debutto SOUR, arrivato in cima alle classifiche e certificato 4 volte platino (l’album più veloce della storia ad avere tutte le sue canzoni certificate RIAA Platino o superiore) Olivia Rodrigo ha fatto un ritorno monumentale con il suo secondo album GUTS.

Prodotta e scritta insieme a Daniel Nigro (il suo principale partner creativo in SOUR), ogni canzone “intensifica l’onestà emotiva” che ha sempre permeato il suo lavoro, portando il New York Times a definirla come “una cantautrice di purezza piuttosto sorprendente”.

Poco dopo il lancio del tour GUTS, Olivia ha pubblicato GUTS (spilled), l’edizione deluxe del suo secondo album, che contiene cinque canzoni aggiuntive tra cui obsessed, un pezzo forte del suo spettacolo dal vivo e una nuovissima canzone so american, registrato dopo l’uscita di GUTS.

L’affermato GUTS World Tour 2024 della Rodrigo, che ha incluso ben 95 spettacoli sold-out, “ha cementato la sua posizione nella cultura pop come artista che definisce una generazione”, ha detto Rolling Stone e Variety ha osservato: “È uno spettacolo rock ‘n’ roll, tra l’altro, forse il miglior tour rock che avremo quest’anno…”.

Lo speciale concerto Olivia Rodrigo: GUTS World Tour è ora in streaming su Netflix. E voi ci sarete al suo concerto agli I- Days di Milano?