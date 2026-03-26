ZAYN – Sideways: il video uffciale il testo e la traduzione

Dopo l’uscita di Die For Me, primo estratto del nuovo album Konnakol, ZAYN torna il 27 marzo 2026 con il secondo singolo, Sideways. In concomitanza l’artista ha anche annunciato la tracklist del nuovo progetto.

Sideways è un singolo dalle spiccate e suggestive note pop R&B che mette in mostra il suo caratteristico falsetto sussurrato. ZAYN ritorna dunque a un pop dalle forti influenze R&B, riprendendo e rinnovando le sonorità che avevano definito il suo debutto da solista con Mind of Mine.

In questo percorso si inserisce Konnakol, il progetto più profondamente legato alle sue radici culturali fino a oggi. Un album che, pur mantenendo una chiara impronta pop, sviluppa e amplia ulteriormente quel sound iniziale.

Anche l’immaginario visivo dell’album riflette questa direzione, con il leopardo delle nevi – simbolo significativo dell’Asia meridionale – scelto per la copertina a rappresentare quanto la sua identità culturale sia centrale in tutta la raccolta.

Qui il video ufficiale

Testo Sideways di Zayn

You’re so revealing

You’re here but you’re not tonight

Your eyes on the ceiling

Your body away from mine

Yeah, you play games with love

Yeah, you play games with love until it’s gone

You never get enough

You never get enough of what you want

I miss looking at you sideways

Face to face with your lips on mine

And our legs on the pillowcase

Sideways

Late at night with your love lying next to mine

I miss looking at you sideways, sideways, sideways

I miss looking at you sideways, sideways, yeah

It must be appealing

To twist me up like you do

Then dangle your words like diamonds

They cut me, but I see through

Yeah, you play games with love

Yeah, you play games with love until it’s gone

You never get enough

You never get enough of what you want

I miss looking at you sideways

Face to face with your lips on mine

And our legs on the pillowcase

Sideways

Late at night with your love lying next to mine

I miss looking at you sideways, sideways, sideways

I miss looking at you sideways, sideways, yeah

‘Cause it hurts me to watch you leave

And it hurts me to watch you stay

And I know what it’s gonna be

But I just wanna stay sideways

I miss looking at you sideways

Face to face with your lips on mine

And our legs on the pillowcase

Sideways

Late at night with your love lying next to mine

I miss looking at you sideways, sideways, sideways

I miss looking at you sideways, sideways, yeah

I miss looking at you sideways

Face to face with your lips on mine

And our legs on the pillowcase

Sideways

Late at night with your love lying next to mine

I miss looking at you sideways, sideways, sideways

I miss looking at you sideways, sideways, yeah

Traduzione Sideways di Zayn

Sei così rivelatrice

Sei qui ma non ci sei stasera

I tuoi occhi sul soffitto

Il tuo corpo lontano dal mio

Sì, giochi con l’amore

Sì, giochi con l’amore finché non se ne va

Non ne hai mai abbastanza

Non ne hai mai abbastanza di ciò che vuoi

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio

Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie

E le nostre gambe sulla federa

Di traverso

A tarda notte con il tuo amore sdraiato accanto al mio

Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì

Dev’essere attraente

Contorcermi come fai

Poi far dondolare le tue parole come diamanti

Mi feriscono, ma ci vedo attraverso

Sì, giochi con l’amore

Sì, giochi con l’amore finché non se ne va

Non ne hai mai abbastanza

Non ne hai mai abbastanza di ciò che vuoi

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio

Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie

E le nostre gambe sul federa

Di traverso

A tarda notte con il tuo amore accanto al mio

Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì

Perché mi fa male vederti andare via

E mi fa male vederti restare

E so cosa succederà

Ma voglio solo restare di traverso

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio

Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie

E le nostre gambe sulla federa

Di traverso

A tarda notte con il tuo amore accanto al mio

Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio

Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie

E le nostre gambe sulla federa

Di traverso

A tarda notte con il tuo amore accanto al mio

Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio

Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì

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