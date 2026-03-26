ZAYN – Sideways: il video uffciale il testo e la traduzione scritto da Giovanna Codella 27 Marzo 2026 Dopo l’uscita di Die For Me, primo estratto del nuovo album Konnakol, ZAYN torna il 27 marzo 2026 con il secondo singolo, Sideways. In concomitanza l’artista ha anche annunciato la tracklist del nuovo progetto. Sideways è un singolo dalle spiccate e suggestive note pop R&B che mette in mostra il suo caratteristico falsetto sussurrato. ZAYN ritorna dunque a un pop dalle forti influenze R&B, riprendendo e rinnovando le sonorità che avevano definito il suo debutto da solista con Mind of Mine. In questo percorso si inserisce Konnakol, il progetto più profondamente legato alle sue radici culturali fino a oggi. Un album che, pur mantenendo una chiara impronta pop, sviluppa e amplia ulteriormente quel sound iniziale. Anche l’immaginario visivo dell’album riflette questa direzione, con il leopardo delle nevi – simbolo significativo dell’Asia meridionale – scelto per la copertina a rappresentare quanto la sua identità culturale sia centrale in tutta la raccolta. Qui il video ufficiale Testo Sideways di Zayn You’re so revealing You’re here but you’re not tonight Your eyes on the ceiling Your body away from mine Yeah, you play games with love Yeah, you play games with love until it’s gone You never get enough You never get enough of what you want I miss looking at you sideways Face to face with your lips on mine And our legs on the pillowcase Sideways Late at night with your love lying next to mine I miss looking at you sideways, sideways, sideways I miss looking at you sideways, sideways, yeah It must be appealing To twist me up like you do Then dangle your words like diamonds They cut me, but I see through Yeah, you play games with love Yeah, you play games with love until it’s gone You never get enough You never get enough of what you want I miss looking at you sideways Face to face with your lips on mine And our legs on the pillowcase Sideways Late at night with your love lying next to mine I miss looking at you sideways, sideways, sideways I miss looking at you sideways, sideways, yeah ‘Cause it hurts me to watch you leave And it hurts me to watch you stay And I know what it’s gonna be But I just wanna stay sideways I miss looking at you sideways Face to face with your lips on mine And our legs on the pillowcase Sideways Late at night with your love lying next to mine I miss looking at you sideways, sideways, sideways I miss looking at you sideways, sideways, yeah I miss looking at you sideways Face to face with your lips on mine And our legs on the pillowcase Sideways Late at night with your love lying next to mine I miss looking at you sideways, sideways, sideways I miss looking at you sideways, sideways, yeah Traduzione Sideways di Zayn Sei così rivelatrice Sei qui ma non ci sei stasera I tuoi occhi sul soffitto Il tuo corpo lontano dal mio Sì, giochi con l’amore Sì, giochi con l’amore finché non se ne va Non ne hai mai abbastanza Non ne hai mai abbastanza di ciò che vuoi Mi manca guardarti con la coda dell’occhio Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie E le nostre gambe sulla federa Di traverso A tarda notte con il tuo amore sdraiato accanto al mio Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì Dev’essere attraente Contorcermi come fai Poi far dondolare le tue parole come diamanti Mi feriscono, ma ci vedo attraverso Sì, giochi con l’amore Sì, giochi con l’amore finché non se ne va Non ne hai mai abbastanza Non ne hai mai abbastanza di ciò che vuoi Mi manca guardarti con la coda dell’occhio Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie E le nostre gambe sul federa Di traverso A tarda notte con il tuo amore accanto al mio Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì Perché mi fa male vederti andare via E mi fa male vederti restare E so cosa succederà Ma voglio solo restare di traverso Mi manca guardarti con la coda dell’occhio Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie E le nostre gambe sulla federa Di traverso A tarda notte con il tuo amore accanto al mio Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì Mi manca guardarti con la coda dell’occhio Faccia a faccia con le tue labbra sulle mie E le nostre gambe sulla federa Di traverso A tarda notte con il tuo amore accanto al mio Mi manca guardarti di con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio Mi manca guardarti con la coda dell’occhio, con la coda dell’occhio, sì Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zayn Malik (@zayn) Potrebbe interessarti anche: Video, testo e traduzione di Die for me