Olivia Rodrigo – ​​so american: audio, testo e traduzione

Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 marzo 2024 il brano so american che è una delle tracce di Guts (spilled), la versione deluxe del secondo album dell’artista.

Il brano è stato annunciato durante una data del tour mondiale di GUTS ed è incluso con le altre 4 canzoni deluxe, obsessed, scared of my guitar, stranger, e girl I’ve always been, in uscita venerdì 22 marzo.

Testo ​​so american di Olivia Rodrigo

[Verse 1]

Drivin’ on the right-side road

He says I’m pretty wearin’ his clothes

And he’s got hands that make Hell seem cold

Feet on the dashboard, he’s like a poem I wish I wrote

I wish I wrote

[Chorus]

And he laughs at all my jokes

And he says I’m so American

Oh, God, it’s just not fair of him

To make me feel this much

I’d go anywhere he goes

And he says I’m so American

Oh, God, I’m gonna marry him

If he keeps this shit up

I might just be in lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love

[Verse 2]

God, I’m so boring and I’m so rude

Can’t have a conversation if it’s not all about you

The way you dress and the books you read

I really love my bed, but, man, it’s hard to sleep when he’s with me

When he’s with me

[Chorus]

And he laughs at all my jokes

And he says I’m so American

Oh, God, it’s just not fair of him

To make me feel this much

I’d go anywhere he goes

And he says I’m so American

Oh, God, I’m gonna marry him

If he keeps this shit up

I might just be in lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love

[Bridge]

I apologize if it’s a little too much, just a little too soon

But if the conversation ever were to come up

I don’t wanna assume this stuff

But ain’t it wrong?

I think I’m in love

[Chorus]

And he laughs at all my jokes

And he says I’m so American

Oh, God, it’s just not fair of him

To make me feel this much

I’d go anywhere he goes

And he says I’m so American

Oh, God, I’m gonna marry him

If he keeps this shit up

I might just be in lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love

[Outro: Dan Nigro & Olivia Rodrigo]

(Okay, come on, ah) Stop it, ah

Traduzione

[Verso 1]

Guidando sulla strada a destra

Dice che sono carina con indosso i suoi vestiti

E ha delle mani che fanno sembrare freddo l’Inferno

Piedi sul cruscotto, è come una poesia che vorrei aver scritto

Vorrei aver scritto

[Coro]

E ride a tutte le mie battute

E dice che sono così americana

Oh, Dio, non è giusto da parte sua

Per farmi sentire così tanto

Andrei ovunque vada

E dice che sono così americana

Oh, Dio, lo sposerò

Se continua così

Potrei semplicemente essere innamorata

[Verso 2]

Dio, sono così noiosa e così scortese

Non puoi avere una conversazione se non riguarda solo te

Il modo in cui ti vesti e i libri che leggi

Adoro il mio letto, ma amico, è difficile dormire quando lui è con me

Quando è con me

[Coro]

E ride a tutte le mie battute

E dice che sono così americana

Oh, Dio, non è giusto da parte sua

Per farmi sentire così tanto

Andrei ovunque vada

E dice che sono così americano

Oh, Dio, lo sposerò

Se continua così

Potrei semplicemente essere innamorato

[Ponte]

Mi scuso se è un po’ troppo, solo un po’ troppo presto

Ma se mai la conversazione dovesse sorgere

Non voglio dare per scontato queste cose

Ma non è sbagliato?

Penso di essere innamorata

[Coro]

E ride a tutte le mie battute

E dice che sono così americana

Oh, Dio, non è giusto da parte sua

Per farmi sentire così tanto

Andrei ovunque vada

E dice che sono così americana

Oh, Dio, lo sposerò

Se continua così

Potrei semplicemente essere innamorata

[Finale: Dan Nigro e Olivia Rodrigo]

(Va bene, andiamo, ah) Smettila, ah

