Olivia Rodrigo – ​girl i’ve always been: testo e traduzione della canzone

Olivia Rodrigo pubblica venerdì 22 marzo 2024 il brano ​girl i’ve always been che è una delle tracce di Guts (spilled), la versione deluxe del secondo album dell’artista.

Ascolta qui l’album GUTS

Testo ​girl i’ve always been di Olivia Rodrigo

[Intro: Olivia Rodrigo & Dan Nigro]

Ready?

Are you ready?

Yeah (I’m gonna scare you again)

Don’t scare me again

A-five, a-six, five, six, seven, eight

[Verse 1]

“Baby doll, you have changed”

That’s the thing you always say

Cursin’ me, trash my name

I rained all over your parade

Now you’re on my couch, you’re fightin’ tears

You say I’m cruel beyond my years

And as I’m walkin’ out that door

Say you don’t know me anymore

[Chorus]

Well, I have captors I call friends

I got panic rooms inside my head

And I get down with crooked men

But I am the girl I’ve always been

I got wrapped up in the game again

And you woke up in an empty bed

And I can’t say I’m a perfect ten

But I am the girl I’ve always been

[Verse 2]

So don’t say that I’ve been actin’ different

I’m nothin’ if I’m not consistent

You knew everything you’d be gettin’

I told you right from the beginnin’

Now you’re on my case, how could I go?

You never dreamed I’d be so cold

And then, with venom on your tongue

You ask me who I have become

[Chorus]

Well, I have captors I call friends

I got panic rooms inside my head

And I get down with crooked men

But I am the girl I’ve always been

I got wrapped up in the game again

And you woke up in an empty bed

And I can’t say I’m a perfect ten

But I am the girl I’ve always been

[Outro]

Yeah, I’m a candle in the wind

I’ll turn you out, I’ll turn you in

But I am the girl I’ve always been, ah

Traduzione

[Introduzione: Olivia Rodrigo e Dan Nigro]

Pronto?

Siete pronti?

Sì (ti spaventerò di nuovo)

Non spaventarmi di nuovo

A-cinque, a-sei, cinque, sei, sette, otto

[Verso 1]

“Bambolina, sei cambiata”

Questa è la cosa che dici sempre

Maledicendomi, spazza via il mio nome

Ho piovuto su tutta la tua parata

Ora sei sul mio divano, stai lottando contro le lacrime

Dici che sono crudele oltre la mia età

E mentre sto uscendo da quella porta

Dimmi che non mi conosci più

[Coro]

Beh, ho dei rapitori che chiamo amici

Ho delle stanze antipanico nella mia testa

E mi imbatto in uomini disonesti

Ma sono la ragazza che sono sempre stata

Mi sono ritrovato di nuovo coinvolto nel gioco

E ti sei svegliato in un letto vuoto

E non posso dire di essere un dieci perfetto

Ma sono la ragazza che sono sempre stata

[Verso 2]

Quindi non dire che mi sono comportato diversamente

Non valgo niente se non sono coerente

Sapevi tutto quello che avresti ottenuto

Te l’ho detto fin dall’inizio

Ora sei sul mio caso, come potrei andare?

Non avresti mai immaginato che avrei avuto così freddo

E poi, con il veleno sulla lingua

Mi chiedi chi sono diventato

[Coro]

Beh, ho dei rapitori che chiamo amici

Ho delle stanze antipanico nella mia testa

E mi imbatto in uomini disonesti

Ma sono la ragazza che sono sempre stata

Mi sono ritrovato di nuovo coinvolto nel gioco

E ti sei svegliato in un letto vuoto

E non posso dire di essere un dieci perfetto

Ma sono la ragazza che sono sempre stata

[Finale]

Sì, sono una candela nel vento

Ti farò uscire, ti consegnerò dentro

Ma io sono la ragazza che sono sempre stata, ah

Cosa ne pensate di questa canzone di Olivia Rodrigo?